„Nevěnujte tomu pozornost“: globální zdravotnické agentury odmítají nepravdivé tvrzení Donalda Trumpa o běžných lécích proti bolesti
24. 9. 2025
Lékařští odborníci a regulační orgány zdůrazňují, že americký prezident by neměl zpochybňovat zavedené vědecké poznatky
Globální zdravotnické agentury a regulační orgány odmítly nevědecké rady Donalda Trumpa, který vytvořil neprokázanou souvislost mezi autismem a užíváním běžných léků proti bolesti a vakcín.
Jako důkaz toho, jak jsou zahraniční vlády znepokojeny komentáři amerického prezidenta, ministr zdravotnictví Velké Británie, která je jedním z nejbližších spojenců USA, řekl britské veřejnosti, že by „neměla věnovat žádnou pozornost tomu, co Donald Trump říká o medicíně“.
V pondělí Trump řekl těhotným ženám, aby se vyhýbaly užívání acetaminofenu, který se v USA prodává pod názvem Tylenol a je mezinárodně známý jako paracetamol, a dodal, že ty, které to „nevydrží“, by měly omezit jeho užívání.
V komentářích, které vystavují děti riziku smrtelných nemocí, také řekl, že rodiče malých dětí by měli odložit nebo se vyhnout některým očkováním. „Nenechte je napumpovat vaše dítě největší hromadou látek, jakou jste v životě viděli,“ řekl.
Světová zdravotnická organizace v úterý uvedla, že zpochybňování hodnoty život zachraňujících očkovacích látek je mylné a že důkazy spojující užívání paracetamolu v těhotenství s autismem jsou „nekonzistentní“.
„Víme, že očkovací látky nezpůsobují autismus,“ řekl mluvčí WHO Tarik Jašarević. „Očkovací látky, jak jsem řekl, zachraňují nespočet životů. To je něco, co věda prokázala, a tyto věci by neměly být zpochybňovány.“
Wes Streeting, britský ministr zdravotnictví, byl ve své kritice ještě přímější, když pro komerční televizi ITV řekl: „Upřímně řečeno, v této věci věřím spíše lékařům než prezidentu Trumpovi. Musím to říci zcela jasně: neexistují žádné důkazy o souvislosti mezi užíváním paracetamolu těhotnými ženami a autismem u jejich dětí. Žádné.
„Proto bych divákům řekl: nevěnujte žádnou pozornost tomu, co Donald Trump říká o medicíně. Ve skutečnosti nevěřte ani mým slovům jako politikovi – poslouchejte britské lékaře, britské vědce, Zdravotnictví.
Několik hodin poté, co Trump pronesl své výroky, vydala britská regulační agentura pro zdravotnictví MHRA prohlášení, že neexistují žádné důkazy o souvislosti mezi užíváním paracetamolu během těhotenství a autismem.
Dr. Alison Cave, vedoucí bezpečnostní úřednice agentury, varovala, že „neléčená bolest a horečka mohou představovat riziko pro nenarozené dítě“ a že je důležité tyto příznaky léčit doporučenými způsoby.
Evropská agentura pro léčivé přípravky také setrvala na svých pokynech. Hlavní lékař agentury EU Steffen Thirstrup uvedl, že její doporučení „vychází z přísného posouzení dostupných vědeckých údajů a nenašli jsme žádné důkazy o tom, že užívání paracetamolu během těhotenství způsobuje autismus u dětí“. Na dotaz se mluvčí Evropské komise odvolal na závěry EMA.
Ve Španělsku vydal oficiální orgán odpovědný za regulaci léčiv bezpečnostní upozornění, ve kterém uvedl, že neexistují žádné důkazy o příčinné souvislosti mezi užíváním paracetamolu během těhotenství a autismem u dětí, což znamená, že jedno nezpůsobuje druhé.
Španělská ministryně zdravotnictví Mónica García odmítla Trumpovy výroky jako „popírání“ vědy, které ohrožuje životy.
Therapeutic Goods Administration, australský regulační orgán pro léčivé přípravky, potvrdil, že paracetamol je bezpečný pro užívání v těhotenství, a odmítl souvislost s poruchami neurologického vývoje.
Vydala prohlášení, že se „spojí s dalšími globálními regulačními orgány v oblasti léčiv, předními klinickými lékaři a vědci po celém světě, aby odmítla tvrzení týkající se užívání paracetamolu v těhotenství a následného rizika vývoje ADHD nebo autismu u dětí“.
Trump učinil své oznámení společně se svým ministrem zdravotnictví Robertem F. Kennedym Jr., který je známý svými nepodloženými tvrzeními o autismu a dalších konspiračních teoriích souvisejících se zdravím a očkováním.
Na začátku tohoto roku se Kennedy zavázal určit „příčinu“ autismu a oznámit výsledky tento měsíc. Pondělní tisková konference se jeví jako snaha poskytnout výsledky v termínu, který si Kennedy sám stanovil, ačkoli se mu nepodařilo poskytnout žádné nové informace podložené vědeckými poznatky.
Odborníci konstatují, že nalezení základních faktorů komplexního syndromu, který je studován již desítky let, je nereálné.
Diagnózy autismu jsou na vzestupu. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention) byla v roce 2022 v USA diagnostikována porucha autistického spektra u jednoho z 31 dětí ve věku osm let. V roce 2000 to bylo přibližně jedno z 150 dětí.
Lékaři se domnívají, že existují dva hlavní důvody tohoto nárůstu, a ani jeden z nich nesouvisí s očkováním nebo léky. Zaprvé se rozšířila definice autismu. Zadruhé rodiče stále častěji vyhledávají diagnostiku autismu, který se stal veřejnosti známějším.
Ve svém hodnocení se Bílý dům zřejmě opírá o přehled 46 dřívějších studií z roku 2025, které naznačovaly souvislost mezi prenatální expozicí paracetamolu a zvýšeným rizikem neurovývojových poruch. Kriticky řečeno, tito vědci uvedli, že studie neprokázala, že lék způsobil tyto výsledky, a doporučili, aby těhotné ženy pokračovaly v užívání paracetamolu v co nejnižší možné dávce a po co nejkratší dobu.
Odborníci na zdraví místo toho poukázali na rozsáhlou švédskou studii publikovanou v roce 2024, která sledovala 2,4 milionu porodů a nenašla žádné důkazy o souvislosti mezi prenatální expozicí tomuto léku a autismem.
