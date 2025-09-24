Polský premiér slíbil, že nebude váhat sestřelit všechny "létající objekty", které naruší hranice
24. 9. 2025
Posledním případem bylo páteční vniknutí tří letadel MiG-31 vyzbrojených raketami vzduch-vzduch do estonského vzdušného prostoru na dobu 12 minut. Ruská letadla vletěla do jeho vzdušného prostoru již dříve na cestě do Kaliningradu. Současné porušování však za prvé trvalo velmi dlouho a za druhé k němu došlo poté, co v noci z 9. na 10. září vstoupilo nad území Polska 19 ruských dronů, z nichž některé letěly více než 200 km do vnitrozemí. Kromě toho Varšava v pátek oznámila, že dvě ruské stíhačky narušily bezpečnostní zónu nad vrtnou plošinou polské společnosti Petrobaltic v Baltském moři. (Další přílet dronu byl zaznamenán v Rumunsku.)
Italské F-35 střežící Estonsko byly upozorněny a doprovázely ruské stíhačky, ale nezahájily palbu. Polsko má v úmyslu v takových případech střílet. "Rozhodneme se sestřelit létající objekty, když naruší naše území a přeletí nad Polskem - o tom se nediskutuje," řekl Tusk na tiskové konferenci.
Země bude jednat opatrněji v nejednoznačných situacích, jako je let ruských stíhaček nad plošinou Petrobaltic, dodal premiér. Nedošlo k žádnému narušení vzdušného prostoru státu, "toto nejsou naše teritoriální vody - musíte si dvakrát rozmyslet, než se rozhodnete pro akce, které by mohly způsobit velmi akutní fázi konfliktu," vysvětlil Tusk.
Putinův mluvčí Dmitrij Peskov v pondělí odmítl tvrzení Estonska a řekl: "Naše armáda jedná přísně v rámci mezinárodních pravidel, včetně těch, která se týkají letů." A Estonsko podle něj nemá prostředky k objektivní kontrole hranic, které má ruská armáda.
Litva, Česká republika a Německo již dříve vyzvaly NATO, aby sestřelilo ruská letadla, pokud se objeví ve vzdušném prostoru aliance. Každý musí být připraven, a to nejen morálně, odrazit ruskou agresi, řekl finský prezident Alexander Stubb.
