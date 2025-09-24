Dominikánská republika získala z motorového člunu zničeného americkým námořnictvem tunu kokainu
Úřady v Dominikánské republice uvedly, že zabavily část kokainu přepravovaného motorovým člunem, který byl nedávno zničen americkým námořnictvem, protože Trumpova administrativa provádí kontroverzní protidrogovou misi v jižním Karibiku.
Národní ředitelství pro kontrolu drog Dominikánské republiky na tiskové konferenci uvedlo, že z lodi, která údajně vezla 1 000 kilogramů drogy, zajistilo 377 balíčků kokainu.
Úředníci uvedli, že loď byla zničena asi 80 námořních mil jižně od ostrova Isla Beata, malého ostrova, který patří Dominikánské republice. Námořnictvo Dominikánské republiky spolupracovalo s americkými úřady na lokalizaci motorového člunu, který se údajně pokoušel zakotvit v Dominikánské republice a využít tuto zemi jako "most" k přepravě kokainu do Spojených států.
"Je to poprvé v historii, kdy Spojené státy a Dominikánská republika provádějí společnou operaci proti narkoterorismu v Karibiku," uvedlo ředitelství v prohlášení.
Zdroj v angličtině: ZDE
