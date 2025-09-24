Bundeswehr se začal pro případ konfliktu s Ruskem připravovat na příjem 1 000 zraněných vojáků denně
24. 9. 2025
Počet zraněných vojáků v případě konfliktu s Ruskem se bude odvíjet od jeho povahy, která určí intenzitu nepřátelských akcí a účast vojenských jednotek, řekl v rozhovoru pro agenturu Reuters Ralf Hoffmann, velitel Ústřední zdravotnické služby Bundeswehru. "Při střízlivém zhodnocení situace můžeme hovořit o čísle asi 1 000 zraněných denně," řekl. Podle západních vojenských odhadů by se Rusko mohlo dostat do konfliktu se zeměmi NATO během dvou až pěti let.
Neustálým přizpůsobováním připravenosti zdravotnické služby bere Německo v úvahu poučení z války na Ukrajině, které naznačuje silnou změnu povahy nepřátelských akcí, poznamenal Hoffmann: hlavní věcí nejsou střelná zranění, ale následky výbuchů a popálenin způsobených útoky dronů různých typů. Na rusko-ukrajinské frontě se oblasti asi 10 km od kontaktní linie na každé straně říká "mrtvá zóna", protože je z obou stran kontrolována drony, které dokážou rychle najít a zaútočit na cíle.
Vzhledem k rozvoji bezpilotních technologií se stalo téměř nemožným přepravovat vojáky na frontu v obrněných vozidlech, která se stávají snadným cílem. Už více než rok dostávají vojáci obou armád poslední kilometry na frontovou linii převážně pěšky a nesou s sebou zásoby. Rotace se stala tak obtížnou, že vojáci někdy tráví na pozicích měsíce, protože je nemožné za ně bezpečně poslat náhradu.
V posledních měsících drony s optickými kabely umožnily ruské armádě útočit na ukrajinské pozice až 20 km od frontové linie a zasahovat zásobovací linie. V reakci na to ozbrojené síly Ukrajiny pokrývají silnice maskovacími sítěmi, jednotky se pohybují v noci nebo místo nákladních automobilů a obrněných vozidel používají malá vozidla, řekli ukrajinští vojáci.
Velké potíže vznikají také při odsunu raněných.
"Ukrajinci často nemohou evakuovat své zraněné dostatečně rychle, protože všude nad hlavou bzučí drony," řekl Hoffmann. V této situaci je nezbytné použít prostředky ke stabilizaci stavu raněných, někdy i na několik hodin, dokud nebudou moci být vytaženi z frontové linie.
Je nutné vyvinout flexibilní možnosti dopravy, dodal Hoffmann s tím, že Ukrajina využívá sanitní vlaky. Německá armáda také zvažuje jejich použití, stejně jako autobusů, a pracuje na rozšíření leteckých evakuačních kapacit, řekl.
V létě začalo nizozemské ministerstvo obrany jednat se státním železničním dopravcem o možnosti přestavby 24 vyřazených vozů pro přepravu raněných vojáků.
Hoffmann odhaduje, že v Německu bude muset být přiděleno asi 15 000 nemocničních lůžek v civilních nemocnicích s kapacitou 440 000 lidí. Zdravotnická služba Bundeswehru s 15 000 lidmi bude navýšena, slíbil jeho šéf.
Zdroj v angličtině: ZDE
