Izrael zesiluje útoky na Gazu, od úsvitu v úterý zabil 36 lidí
24. 9. 2025
Dítě zraněné při izraelském vojenském útoku poblíž Hebronu
Dítě bylo zraněno v Idhně, západně od Hebronu, zatímco izraelská armáda pokračuje v útocích na okupovaném Západním břehu.
Palestinská tisková agentura Wafa uvedla, že dítě utrpělo zranění ruky poté, co bylo zasaženo slzným plynem.
Doplnila, že armáda střílela ostrou municí a slzným plynem u vchodu do města.
Setkání Trumpa s muslimským vůdcem bylo „velmi plodné“: Erdogan
Turecký prezident Erdogan řekl, že setkání Trumpa s vůdci muslimských zemí ohledně Gazy bylo „velmi plodné“.
Erdogan po schůzce v New Yorku novinářům řekl, že bude zveřejněno společné prohlášení z této schůzky a že je s jejími výsledky „spokojen“.
Čeho chtějí arabští vůdci schůzkou s Trumpem dosáhnout?
Chtějí se dostat Trumpovi do uší. Chtějí změnit jeho názor na Gazu, a proto se tato schůzka koná.
Je zřejmé, že Trumpova administrativa má své plány, které chce této arabské a islámské skupině představit. Tato skupina však Trumpovi řekne: „Podívejte se na zabíjení. Podívejte se na počet obětí. Podívejte se na to, že tam panuje hladomor.“
Mezi diplomaty v OSN panuje pocit, že prezident Trump v Bílém domě někdy dostává pouze jednostranné informace.
A tím, že sem přišli do OSN, doufají, že ho přesvědčí, aby změnil politiku. Trump ve svém projevu na Valném shromáždění řekl, že příměří je něco, čeho musí brzy dosáhnout.
Možná je to právě dnes, protože jsme již viděli tak velkou změnu v politice vůči Ukrajině. Je zřejmé, že Trump dnes naslouchá odlišným a novým myšlenkám.
Izraelské síly střílejí ostrými náboji a používají zvukové bomby při raziích poblíž Ramalláhu
Izraelské síly provedly razii v el-Birehu a Deir Ibzi západně od Ramalláhu, informovala palestinská agentura Wafa.
Vojáci vtrhli do centra el-Birehu a stříleli ostrými náboji, používali zvukové bomby a slzný plyn. Nebyla hlášena žádná zranění.
Agentura také informovala, že izraelské síly vtrhly do vesnice Deir Ibzi západně od Ramalláhu.
Izrael opět vyhrožuje flotile Gaza Sumud
Izrael vydal další výhrůžku flotile Gaza Sumud, která se snaží prolomit izraelskou blokádu Gazy a doručit tolik potřebnou pomoc do obléhané enklávy.
Na začátku tohoto týdne izraelské ministerstvo zahraničí varovalo lodě, aby se nepřibližovaly k pobřeží Gazy, a uvedlo, že by měly pomoc převézt do přístavu Aškelon.
Trump se setkal s arabskými vůdci, aby projednal situaci v Gaze
Prezident Trump zahájil setkání s arabskými vůdci v rámci 80. zasedání Valného shromáždění OSN a uvedl, že je nanejvýš důležité vyjednat propuštění zajatců v Izraeli.
„Myslím, že to dokážeme. Tato skupina to dokáže,“ řekl Trump, když seděl s několika arabskými vůdci.
„Toto je moje nejdůležitější setkání.“
Podporujeme Izrael, ale nesouhlasíme se vším, co se děje v Gaze: americký úředník
Řeklo to mluvčí amerického ministerstva zahraničí Michael Mitchell.
Gaza se stala hřbitovem lidskosti: pákistánský ministr zahraničí
Mohammad Ishaq Dar vyzval mezinárodní společenství, aby přijalo konkrétní opatření k ukončení utrpení Palestinců, a zdůraznil, že doba slov již pominula.
„Gaza se stala hrobem pro lidstvo i pro globální svědomí,“ řekl Radě bezpečnosti.
„Vyzýváme Radu bezpečnosti a mezinárodní společenství, aby rozhodným způsobem zasáhly v zájmu zachování lidské důstojnosti, zajištění odpovědnosti a spravedlnosti.“
Kyslíková stanice v nemocnici al-Quds „mimo provoz po izraelském útoku“
Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) uvedla, že kyslíková stanice v polní nemocnici al-Quds v oblasti Tal al-Hawa v Gaze přestala fungovat poté, co se stala terčem izraelských sil.
Skupina uvedla, že zdravotníci nyní spoléhají na předem naplněné kyslíkové lahve, které vystačí pouze na tři dny.
Uvedla, že izraelští vojáci zůstávají rozmístěni u jižní brány nemocnice a brání vstupu a výstupu.
Emírův projev v OSN podtrhuje roli Kataru v diplomacii
Sultan Barakat, profesor veřejné politiky na Hamad Bin Khalifa University, uvedl, že katarský emír využil svůj projev na Valném shromáždění OSN k zdůraznění role Kataru v diplomacii.
Barakat vysvětlil, že emír se vyvaroval příliš obecného mluvení o Izraeli a místo toho se zaměřil na „extrémní názory“ Netanjahua.
„Velmi dobře ilustroval všechny oblasti, ve kterých se Izraeli podařilo porušit zákon a uniknout trestu, ať už jde o Gazu a zásahy do suverenity sousedních států, nebo bombardování zprostředkovatelského prostoru v Dauhá a tak dále,“ řekl Barakat.
„Myslím, že sdílí obavy všech ostatních, kteří to sledují, že něco takového nelze připustit. A odmítl Netanjahuovo tvrzení, že má právo sledovat takzvané teroristy, kdekoli se mu zlíbí.“
Počet obětí v Gaze stoupá
Od úsvitu bylo izraelskými silami v Gaze zabito nejméně 36 lidí.
Izrael uzavřel přechod spojující okupované Západní břeh Jordánu s Jordánskem
Izrael nařídil na dobu neurčitou uzavření mostu krále Husajna, známého také jako Allenbyho most, čímž zastavil průchod zboží a osob jedinou bránou mezi okupovaným Západním břehem Jordánu a Jordánskem, uvedly palestinské úřady.
Izrael uzavře most od středy až do odvolání.
Jordánské ředitelství veřejné bezpečnosti také oznámilo uzavření a uvedlo, že přechod je uzavřen „pro osobní a nákladní dopravu z druhé strany až do odvolání“.
„Zneužití veta“ za neúspěchem OSN vyřešit izraelsko-palestinskou otázku
Neúspěch OSN při řešení izraelsko-palestinské otázky a zastavení izraelského genocida v Gaze má podle bývalého experta OSN kořeny v právu veta, které bylo uděleno USA jako stálému členu Rady bezpečnosti.
„Myslím, že snadnou odpovědí... je říci, že je to struktura OSN, která byla vytvořena v roce 1945,“ řekl Michael Lynk, bývalý zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích.
„Jakmile jste vytvořili Radu bezpečnosti jako nejvyšší rozhodovací orgán OSN s pěti vítězi druhé světové války... jako stálými členy, z nichž každý má právo veta, soustředili jste rozhodování na schopnost těchto pěti mocností vyjednávat mezi sebou.“
Řekl, že v izraelsko-palestinské otázce USA prokázaly, že jsou ochotny volně využívat své právo veta k ochraně Izraele.
Lynk dodal, že bývalý šéf OSN Kofi Annan ve svých pamětech poznamenal, že paralýza tohoto orgánu v nejdůležitější a nejdéle trvající otázce – Izrael a Palestina – byla způsobena „promiskuitním používáním“ práva veta ze strany Washingtonu.
Bude Evropa bojkotovat Izrael?
Od Madridu po Brusel protestující mění sport, kulturu a obchod v ohniskové body kvůli izraelské válce v Gaze.
Evropští lídři navrhují sankce proti Izraeli a uznání palestinské státnosti.
Palestinci se shromáždili na Západním břehu, aby oslavili uznání státnosti
Na okupovaném Západním břehu se shromáždily davy lidí, mávali vlajkami a drželi plakáty prezidenta Mahmúda Abbáse, aby oslavili vlnu uznání palestinského státu řadou zemí.
Nacionalistické slogany zněly z reproduktorů na centrálním náměstí ve městě Ramalláhu, kde se shromáždilo více než 100 lidí s palestinskými a evropskými vlajkami a transparenty s nápisy „Zastavte genocidu“.
„Toto uznání je prvním krokem v procesu, který, jak doufáme, bude pokračovat,“ řekl agentuře AFP generální tajemník ústředního výboru Fatahu Jibril Rajoub. „Je to výsledek více než století odporu a odhodlání našeho lidu.“
Maysoon Mahmud (39), která je také členkou Fatahu, řekla: „Přišli jsme sem dnes, abychom poděkovali zemím, které uznávají Palestinu, ale také abychom je požádali, aby nás i nadále podporovaly v zastavení války.“
„Je čas, aby svět převzal odpovědnost,“ dodala.
Dále na severu v Tulkaremu se shromáždily desítky dalších lidí, kteří drželi vlajky zemí, které nyní uznávají palestinský stát.
Satelitní snímky ukazují izraelská vojenská vozidla obklopující město Gaza
Satelitní snímky ukazují, že izraelská vojenská vozidla obklíčila město Gaza z několika směrů, zatímco výbušná vozidla pokračují v ničení obytných bloků.
Snímky pořízené 18. září ukazují izraelská vojenská vozidla rozmístěná kolem města Gaza.
Několik vozidel vjelo do čtvrti al-Karama v severozápadní části města Gaza, stejně jako do severovýchodní části města.
Zatímco západní země uznávají státnost, Palestinci pochybují o jejím dopadu
Palestinci v Gaze a na okupovaném Západním břehu uvítali zprávu, že řada západních zemí uznala palestinský stát, ale zároveň vyjádřili pochybnosti, zda tento krok zlepší jejich zoufalou situaci.
Uznání „posílilo legitimitu Palestiny tím, že uznalo práva palestinského lidu“, řekl Saeed Abu Elaish, zdravotník z uprchlického tábora Jabaliya v severní Gaze, který přišel o více než dvě desítky členů rodiny, včetně své ženy a dvou dcer.
Jiní dopad uznání bagatelizovali.
Huda Masawabi je označila za „bezcenné“, když se připojila k dlouhé řadě dalších vysídlených lidí a přeplněných nákladních vozů směřujících na jih z města Gaza.
„Jen doufáme v Boha, že nás někdo zvenčí uzná nebo s námi bude zacházet jako s lidmi,“ řekla.
„Pro nás je důležité, aby válka skončila,“ řekl Adeeb Abu Khalid, vysídlený Palestinec z města Gaza, když procházel tržištěm v Deir el-Balah.
„Dnes žijeme v hladomoru. Lidé trpí.
Izrael je „darebácký“ stát, který se snaží oklamat své obyvatelstvo: emír Kataru
Na Valném shromáždění OSN katarský emír zdůraznil „zrádný útok“ ze dne 9. září, který byl namířen proti vyjednávací delegaci Hamásu v hlavním městě Dauhá, „v obytné čtvrti, kde se nacházejí školy a diplomatické mise“.
Útok označil za politickou vraždu, která „podkopává veškeré diplomatické úsilí směřující k ukončení genocidy obyvatel Gazy“, a řekl, že to podtrhuje skutečnost, že Izrael se stal „darebáckým“ státem.
„Oni [Izrael] vyjednávají s delegacemi a zároveň plánují vraždy členů vyjednávacích týmů. Je obtížné spolupracovat s takovou mentalitou, která nerespektuje ani minimální standardy spolupráce,“ řekl.
„Považují vyjednávání za pokračování války jinými prostředky a za způsob, jak oklamat izraelskou veřejnost. Jejich cílem je zničit Gazu tak, aby byla neobyvatelná a nikdo tam nemohl studovat ani se léčit.“
Hamás obviňuje Netanjahua z maření mírové dohody o Gaze
Palestinská skupina vydala prohlášení, ve kterém odmítá jakoukoli odpovědnost za neúspěch dosažení dohody o ukončení války v Gaze.
„Nikdy jsme nebyli překážkou dosažení dohody,“ uvedla ve svém prohlášení.
„Americká administrativa, zprostředkovatelé a celý svět vědí, že Netanjahu je jediným překážkou ve všech pokusech o dosažení dohody.“
