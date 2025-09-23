„Vaše země jdou k čertu“: Trump v plamenném projevu před Valným shromážděním OSN zaútočil na evropské lídry a OSN
23. 9. 2025
„Vaše země jdou k čertu“: Trump kritizuje migraci v celé Evropě
Prezident se pustil do poměrně dlouhé tirády o míře imigrace v celé Evropě. Vyzývá spojence, aby se poučili z jeho práce v Americe: „Přijali jsme odvážná opatření, abychom rychle zastavili nekontrolovanou migraci. Jakmile jsme začali zadržovat a deportovat všechny, kteří překročili hranice, a vyhošťovat nelegální přistěhovalce ze Spojených států, prostě přestali přicházet.“
Trump označil celkovou míru imigrace v celé Evropě za součást „globalistické migrační agendy“.
Vydal přísné a ohromující varování zemím, které podle něj zaplavili imigranti. „Je čas ukončit neúspěšný experiment otevřených hranic. Musíte to ukončit hned teď,“ řekl. „Vaše země jdou do pekla.“
Trump zhanil projekty čisté energie a označil změnu klimatu za „největší podvod“
Ve svém projevu Trump zhanil projekty čisté energie v různých zemích jako neplodné a součást „nového zeleného podvodu“.
Vysmíval se několika projektům v oblasti obnovitelné energie a řekl, že změna klimatu je „největší podvod, jaký kdy byl na světě spáchán“, a znamená, že se „tomuto zelenému podvodu“ nelze vyhnout.
Poté varoval země, které do těchto projektů investují: „Vaše země zkrachuje. A já jsem opravdu dobrý v předpovídání věcí.
Donald Trump zahájil svůj projev „největšími hity“ svých prvních osmi měsíců v úřadu. Vypočítal řadu důvodů, proč si myslí, že Amerika prožívá „zlatý věk“.
Velkou část svého projevu také věnoval svému tvrdému postupu proti imigraci ve svém druhém funkčním období:
Chci poděkovat Salvadoru za úspěšnou a profesionální práci, kterou odvedli při přijímání a uvězňování tolika zločinců, kteří vstoupili do naší země. Pod předchozí vládou dosáhl jejich počet rekordní výše a všichni jsou nyní vyhoštěni.
„Jsou to prázdná slova“: Trump kritizuje OSN za nedostatečnou pomoc v oblasti zahraniční politiky
Prezident, který dosud neuznal 80. výročí Organizace spojených národů, začal kritizovat tuto organizaci za to, že Trumpovi nijak nepomáhá v jeho zahraniční politice.
Trump zopakoval své zavádějící tvrzení, že od svého návratu do úřadu „ukončil sedm válek“. „OSN má obrovský potenciál. Vždy jsem to říkal,“ prohlásil prezident. „Zdá se, že jediné, co dělají, je psát velmi důrazné dopisy, které pak nikdy nenásledují žádné kroky. Jsou to prázdná slova, a prázdná slova válku nevyřeší. Jediné, co vyřeší válku a války, je akce.“
Prezident pak odbočil a kritizoval renovaci komplexu OSN.
Trump tlačí na Hamás, aby propustil rukojmí, aniž by zmínil humanitární krizi v Gaze
Prezident řekl, že „Hamás opakovaně odmítl rozumné nabídky na uzavření míru“ od útoku 7. října.
Trump sice krátce uznal, že „musíme okamžitě zastavit válku v Gaze“, ale nezmínil zhoršující se humanitární krizi. „Musíme dostat rukojmí zpět. Chceme všech 20 zpět. Nechceme dva a čtyři,“ řekl Trump.
Trump hrozí „silnými cly“, pokud Rusko „nebude připraveno ukončit válku“ na Ukrajině
Prezident uvedl, že „v případě, že Rusko nebude připraveno uzavřít dohodu o ukončení války, jsou Spojené státy plně připraveny uvalit velmi silnou sérii mocných cel“.
Zkritizoval však evropské spojence a řekl, že se „budou muset připojit“ k USA „přijetím přesně stejných opatření“.
Jste mnohem blíže městu. Mezi námi je oceán. Jste přímo tam a Evropa musí zintenzivnit své úsilí. Nemohou dělat to, co dělají. Nakupují ropu a plyn od Ruska.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse