Výzkum ukazuje, že pro politickou nenávist neexistují žádná snadná řešení
24. 9. 2025
Snížení polarizace a "stranické nevraživosti" – nedůvěry a nenávisti vůči druhé straně – je pozoruhodně obtížné, podle nové studie zveřejněné v Proceedings of the National Academy of Sciences, která hodnotí minulé pokusy.
Výzkum vedl Polarization Research Lab, nestranný tým politologů z Dartmouthu a University of Pennsylvania.
Dokud budou politické a mediální systémy odměňovat rozhořčené hlasy a sledovanost – což podněcuje rozdělení – jakékoli úsilí na individuální úrovni o depolarizaci naráží na silný, nekonečný příliv nových impulsů.
Aby zjistili, zda snahy o snížení stranické nevraživosti mají trvalý účinek, provedli vědci masivní metaanalýzu 25 předchozích studií, které zahrnovaly 77 různých přístupů. Tyto "léčby" zahrnovaly vše od nápravy mylných představ o konkurenční straně až po povzbuzování rozhovorů s oponenty a výzvy ke zdvořilosti ze strany stranických lídrů.
Studie ukazuje, že takové povrchní intervence jsou z velké části neúčinné.
V průměru léčba zlepšila pocity člověka vůči druhé politické straně o pouhých 5,3 %. Autoři poznamenávají, že tento malý nárůst je nepatrný ve srovnání se 7 % nárůstem stranické nevraživosti pozorovaným jen mezi americkými volbami v letech 2016 a 2020.
Výsledky jsou nejen skromné, ale i pomíjivé. Výzkumníci zjistili, že 75 % počátečního snížení nepřátelství zmizí po pouhém jednom týdnu. Během dvou týdnů jsou účinky téměř úplně pryč.
Tým také provedl dva nové rozsáhlé experimenty, aby zjistil, zda by kombinování nebo opakování intervencí mohlo fungovat lépe. V jednom experimentu s 3 500 respondenty testovali, zda "skládání léčby" – vystavení lidí více intervencím najednou – zesílí pozitivní účinek.
V dalším experimentu s více než 5 000 respondenty hodnotili, zda by poskytnutí "posilovací injekce" – opakované léčby v průběhu času – prodloužilo účinky.
Výsledky byly jasné: ani kombinování léčby, ani jejich opakované podávání nepřineslo výrazně větší nebo trvalejší výsledky. Zaplavení éteru oznámeními veřejné služby v rámci boje proti politické nenávisti v podstatě není efektivní strategií.
K dosažení trvalé depolarizace v USA je zapotřebí zásadní změna ve společnosti. Shora dolů se musíme zabývat chováním politických elit a strukturálními pobídkami, které podněcují konflikty, a zdola nahoru potřebujeme občany s občanskými dovednostmi, aby se konstruktivně angažovali navzdory rozdílům.
Autoři uvádějí, že i když je obtížné škálovat intervence založené na skutečném dialogu, zůstávají nejúčinnějším nástrojem pro snížení polarizace a vyžadují dlouhodobé investice.
Principy občanského diskurzu a zdvořilého dialogu musí být zakotveny do vzdělávacího systému v USA. Závisí na tom budoucnost demokracie.
Bez systematičtějších změn se rozdělení Ameriky bude jen prohlubovat.
Zdroj v angličtině: ZDE
