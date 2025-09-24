Channel 4 News: Prezident Trump je spoluviníkem genocidy v Gaze, říká bývalá irská prezidentka Mary Robinsonová
24. 9. 2025
Trump: „V tomhle jsem opravdu dobrý. Vaše země jdou k čertu. V Americe jsme si to všechno vzali.“
Moderátor z New Yorku, Channel 4 News, úterý 23. září 2025, 19 hodin:
Bombastický a jedovatý projev, který pošlapal prakticky všechny hodnoty a instituce Organizace spojených národů. Trump zaútočil na přátele i nepřátele jako nikdy předtím.
Trump: „Je to klimatická změna. Protože ať už se teplota zvýší nebo sníží, ať se stane cokoli, je to klimatická změna. Podle mého názoru je to největší podvod, jaký kdy byl na světě spáchán.“
Moderátor: Dobrý večer z Organizace spojených národů v New Yorku. Jeho drsný projev začal tím, že Trump uvízl na eskalátoru, pokračoval nefunkčním teleprompterem a vyústil v tirádu proti jeho posluchačům na mnoha různých úrovních. Klimatická změna je podvod a mystifikace. Evropa jde do pekla díky zelené politice a imigraci. V Londýně byla zavedena šaría a starosta je tam prostě hrozný. Rusko by mělo uzavřít mír, protože vypadá hrozně. Uznání palestinského státu odměnilo Hamás. Trump nenechal nikoho na pochybách, že nesdílí hodnoty a cíle vlád, jako je ta britská, které se pyšní tím, že s ním obchodují. V publiku se objevily úsměvy a úšklebky. Ano, byly. Ale tentokrát byl smích zkažený skutečností, že Trump už není výjimkou, že neúnavně využívá svou moc doma i v zahraničí a že právě ta země, která pomohla vybudovat světový řád po roce 1945, je nyní jeho ničitelem. Ale od lídrů a bývalých lídrů, kteří se zde sešli, zazněla na adresu amerického prezidenta velmi tvrdá slova, jako například tato od bývalé irské prezidentky Mary Robinsonové.
„Děti umírají na podvýživu a on za to nese velkou odpovědnost, protože podporuje premiéra Netanjahua. Spojené státy jsou tedy spoluviníky tohoto hladomoru a probíhající genocidy, a Trump za to nese plnou vinu.“
Donald Trump zde v OSN hovořil necelou hodinu, což výrazně překročilo mu přidělený časový limit, a opakoval řadu stížností a nepodložených tvrzení. Zdálo se, že popírá klimatické změny jako největší podvod, jaký svět kdy viděl, a obvinil environmentalisty ze zabíjení všech krav. Jeho kritika samotné OSN sahala od prázdných slov, která nezastaví války, až po nefunkční eskalátor. Nyní přináší reportáž naše americká redaktorka Anushka Astana.
Reportérka: Donald Trump dorazil na Valné shromáždění OSN v New Yorku poté, co světu sdělil, že nenávidí své oponenty. Byl připravený k útoku. Nic mu nemohlo stát v cestě.
„Pane prezidente, stále věříte v OSN? Jaké máte poselství pro země, které uznávají Palestinu?“
No, téměř nic. Prezident se rozčílil ještě předtím, než vystoupil na pódium, a chtěl, aby to všichni v místnosti věděli.
„Ukončil jsem sedm válek a nikdy jsem nedostal ani jeden telefonát od OSN. Jediné, co jsem od OSN dostal, byl eskalátor, který se při jízdě nahoru zastavil uprostřed. Kdyby první dáma nebyla v dobré kondici, spadla by.“
A tím to prezident rozjel.
„Jaký je účel OSN? OSN má obrovský potenciál. Vždy jsem to říkal. Má obrovský, obrovský potenciál. Ale ani zdaleka tento potenciál nevyužívá. Většinou, alespoň prozatím, se zdá, že jediné, co dělají, je psaní velmi důrazných dopisů. A pak na tyto dopisy nikdy nenavazují.“
Dalším tématem byla izraelská invaze do Gazy a výpad proti spojencům USA, včetně Velké Británie, kteří tento týden formálně uznali palestinský stát.
„Odměna pro teroristy z Hamásu za jejich zvěrstva by byla příliš velká. Byla by to odměna za tyto hrůzné zvěrstva. Ale místo toho, aby se poddali požadavkům Hamásu na výkupné, by ti, kteří chtějí mír, měli být jednotní v jednom poselství: propusťte rukojmí hned. Prostě propusťte rukojmí hned.“
Izraelský velvyslanec při OSN vyjádřil úlevu:
„Jsme vděční prezidentu Trumpovi za jeho silný projev.“
Jste naštvaný na země, které uznávají Palestince?
„Ne, myslím si, že prezident Trump ve skutečnosti ukázal světu pravdu a ta souvisí s realitou. Není odtržená od reality.“
Myslíte si, že ostatní země jsou odtržené od reality?
„Ano, rozhodně. Děkuji.“
Toto obvinění se bezpochyby týká Británie, Francie, Austrálie a Kanady, které tento týden zaujaly stanovisko. V OSN však byla americká pozice stále více izolovaná.
Turecký premiér Erdogan: „Toto není boj proti terorismu. Jedná se o okupaci, deportaci, vyhnanství, genocidu a politiku hromadného ničení prováděnou pod záminkou událostí ze 7. října.“
Donald Trump však ještě neskončil.
„Všichni si mysleli, že Rusko tuto válku vyhraje za tři dny, ale tak to nedopadlo. Měla to být jen rychlá malá potyčka. Rusko z toho nevychází dobře.“
Jeho hněv vůči Rusku se přenesl i na Indii a Čínu, které nebyly jediné, které obvinil z financování války na Ukrajině.
„Ale je neomluvitelné, že ani země NATO příliš neomezily dovoz ruské energie. Přemýšlejte o tom, financují válku proti sobě samým.“
Evropa se dostala pod palbu kritiky také v otázce imigrace.
„Je to nekontrolovatelné. Vaše země jsou ničeny. Podívejte se na Londýn, kde máte strašného starostu, strašného, strašného starostu. A tak se to změnilo, tak se to změnilo. Teď chtějí zavést právo šaría.“
Ve skutečnosti se v Londýně nezavádí právo šaría. Mluvčí starosty Sadiqa Khana uvedla, že nebude reagovat na tyto otřesné a bigotní komentáře, ale zveřejnila údaje, které porovnávají mnohem nižší míru kriminality v Londýně s mírou kriminality v USA.
„V tomhle jsem opravdu dobrý. Vaše země jdou do pekla.“
A pak následoval mimořádný útok na pokusy řešit změnu klimatu.
„Všichni se vydali na zelenou cestu. Zelená cesta znamená bankrot. To je to, co představuje. Uhlíková stopa je podvod, vymyšlený lidmi se zlými úmysly. Je to podvod.“
A přesto více než 99 % klimatických studií naznačuje opak. Byl to nesouvislý útok na všechny strany, projev, který mnoho diváků ohromil. I pro Donalda Trumpa to bylo něco.
„To byla divoká jízda. Donald Trump vždy pronáší dost nesouvislé projevy, rád používá zvukové úryvky, ale tohle byl Trump na desátou.“
Zvláště zaútočil na Evropu. Vzhledem k tomu, jak se chovali evropští lídři, ukazuje to, že se nevyplatí Donaldovi Trumpovi podlézat?
„Myslím, že jsme již mnohokrát viděli, že evropští lídři si myslí, že mají Donalda Trumpa trochu blíž k sobě, a on je pak vždy odstrčí. A to jsme viděli i dnes.“
Ale to byla jen slova. Otázkou nyní je, jaké kroky budou následovat. A pokud to Donald Trump myslí tak vážně, jak to zní, kdo se mu postaví?
Moderátor: A teď se ke mně Anushka připojuje. Anushko, to byl ale projev. To byl ale den.
Reportérka: Ano. Neobyčejná slova, ale pojďme se bavit o tom, zda tato slova skutečně povedou k nějakým činům. Poté, co řekl vše o OSN, se prezident sešel s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem a neuvěříte, co řekl. Řekl, že USA stojí za OSN na 100 %. A podívejte, někteří lidé si mysleli, že sem přijede a stáhne USA z OSN. Ovšem USA omezují financování OSN. Co se týče Ruska, ano, zazněla některá rozzlobená slova o evropských zemích, které kupují ropu, ale naštěstí to bylo daleko od toho, když v Bílém domě pokáral Zelenského. A co se týče klimatu, je problém, když největší světový producent emisí odstoupí od jednání. Ale podle zdrojů z britské vlády je to také příležitost, například pro firmy vyráýbějící větrníky v Britániii. Dnes jste také slyšeli protesty na ulici. Na ulicích se odehrává boj, ale je zde mnoho otázek ohledně toho, odkud přijde politický odpor, protože demokraté se v tuto chvíli zdají být zcela bezradní.
Moderátor: Mluvil o těch směšných věcech, o všem tom mramoru a plastu v budově. Můžete toho muže dostat z realit, ale nemůžete dostat reality z toho muže. Anushko, moc děkuji.
Moderátor: Před chvílí jsem hovořil s Danielou Pletkou, expertkou na zahraniční politiku z American Enterprise Institute, konzervativního think tanku ve Washingtonu, DC. Zeptal jsem se jí, zda si myslí, že projev prezidenta Trumpa byl bojovým pokřikem proti instituci, do které byl pozván, aby promluvil.
„Ano i ne. Myslím, že je pravděpodobně správné interpretovat to jako odsouzení Organizace spojených národů a všeho, co udělala, všeho, co zastupuje, a její účinnosti. Ale obecně si nemyslím, že to prezident tak myslel. On rád mluví ke svému americkému publiku a myslím, že to dělá všude, kde se nachází, včetně Valného shromáždění OSN.“
I když publikum bylo globální, určitě publikum v sále, z nichž mnozí jsou jeho přátelé nebo lidé, kteří si myslí, že s ním mohou obchodovat.
„O Donaldu Trumpovi jsme se naučili, že dokáže obchodovat s kýmkoli. Nezáleží na tom, co říká, ale neměl zájem využít příležitosti projevu před Valným shromážděním k tomu, aby přednesl projev před Valným shromážděním. Neudělal to, a myslím, že jsem se asi trochu mýlila, když jsem doufala, že to udělá, protože on to nikdy nedělá.“
V projevu však byly věci, které byly z vědeckého hlediska nesprávné. Myslím tím, když označil změnu klimatu za podvod a podfuk a řekl, že v Evropě všichni skončíme v pekle kvůli naší zelené politice. Existuje ekonomický argument pro změnu klimatu, který mnoho lidí, včetně lidí z konzervativní části spektra, považuje za docela dobrý nápad.
„Opravdu? Tak to mi ty lidi musíte představit. Myslím, že tady ve Spojených státech najdete pro něho velmi vřelé publikum. A znovu, nejde o to popírat, že existují problémy, které bychom měli řešit. Jde o to popírat, že Organizace spojených národů nepřispěla k této debatě čímkoli jiným než nejrozšířenější hysterií.“
V podstatě řekl, že neexistuje. Bylo to přímé popření klimatických změn. A co víc, nazval to podvodem.
„No, je to prezident Spojených států a může si říkat, jak chce. Byl to jeho projev.“
Přesto, když se mýlí a když pak prokládá svůj projev bombastickými chvalozpěvy na všechny války, které ukončil, a tak dále, a prezident Nobelovy ceny míru, myslím, že by měl být vážnou osobou a mít vážnou práci. Nezasmála jste se tomu nebo se neusmaál?
„Víte, ne každý může splňovat vysoké standardy Channel 4 a uvědomuji si, že mnoho amerických prezidentů to nedokáže, zejména ti z pravice. Nakonec on opravdu nepotřebuje vaše schválení, ani ověřování faktů, ani nic jiného.“
Jen k té otázce Evropy a evropských zemí, které jsou členy NATO a nakupují ruskou ropu zadními vrátky, to se skutečně děje a on měl pravdu, když na to upozornil, ale jedna z těch zemí patří a je řízena jeho dobrým přítelem Viktorem Orbánem. Viktora Orbána neoznačil, ale musel se pustit do londýnského starosty.
„Máte naprostou pravdu. Maďaři kupují ruskou ropu. Turci jsou skvělí apojenci NATO a kupují ruskou ropu. A on nikoho z nich neoznačil. Určitě s ním souhlasím, když kritizuje Sadiqa Khana, ale to není nijak zvlášť relevantní pro otázku, kdo kupuje ruskou ropu. A on se bude muset této realitě postavit, bude se jí muset postavit. A pokud chce být věrný tomu, co slíbil, bude muset buď uvalit cla na své dobré přátele, nebo je sankcionovat. Myslím tím, ustoupit.“
Za prvé, v Londýně neplatí šaría. Saidiq Khan se nesnaží zavést šaríu. A smyslem té otázky bylo, že je velmi selektivní v tom, koho veřejně haní a jmenuje a koho ne.
„No, on v této hře není proto, aby uspokojil vás a vaše jablka a pomeranče. Je v ní kvůli něčemu jinému. A tak, ano, jako většina politiků, nemá tendenci kritizovat své přátele, ale spíše lidi, které považuje za své nepřátele. Tak to tady chodí. Tak to chodí u většiny politiků.“
Říkáte, že je novým šerifem ve městě?
„Je to skutečně prezident Spojených států. A má před sebou ještě tři projevy v OSN.“
Na to se můžeme těšit. Danielo Pletková, moc děkuji.
„Vím, že se na to budete těšit. Mějte se.“
b Mluvil jsem také s Mary Robinsonovou, bývalou vysokou komisařkou OSN pro lidská práva a bývalou prezidentkou Irska, která nyní vede skupinu nazvanou The Elders, bývalé světové vůdce, kteří se mimo jiné zasazují o boj proti klimatickým změnám. Nejprve jsem se jí zeptal, co si myslí o tvrzení pana Trumpa, že klimatické změny jsou podvod.
„Prezident Trump už v mnoha ohledech podobné věci říkal, ale zůstat v OSN, kde víme, že se musíme vypořádat s klimatickou krizí, a věda nám říká, že nám dochází čas. Je to neuvěřitelně hloupé a neuvěřitelně bezohledné.“
Hloupé a bezohledné?
„Hloupé a bezohledné.“
A kam to vede svět?
„Kam to vede svět, aby mohl jít dál? Myslím, že to dává příležitost EU. EU odložila své NDC, svůj klimatický plán. Ale ukazuje to rozsah. Musí to být nejambicióznější. Evropa musí jít dál. Čína ví, že musí jít dál. Ale Čína také musí snížit své emise ve svém vlastním klimatickém plánu.“
Říkáte, že Evropa musí jít vpřed, ale v Evropě je mnoho zemí, které se buď blíží k nástupu k moci, nebo jsou již u moci a mají stejný názor na změnu klimatu jako tento muž.
„Vím, že prezident Trump dokonce vyvíjí úsilí, aby podpořil více pravicových vlád, populistických vlád. Ale EU je v současné době odhodlána a doufám, že dodrží svůj závazek snížit emise o 90 % do roku 2040. To je vlastně v našem ekonomickém zájmu.“
Ale bez účasti Ameriky, nebo alespoň bez uznání, že se jedná o problém, a bez víry v některé vědecké poznatky, je celý projekt odsouzen k neúspěchu, že?
„Myslím, že to samozřejmě nepomáhá. Ale ve skutečnosti si nemyslím, že to ovlivňuje země, které o tom vědí. Věda nám to říká. Existuje klimatická a přírodní krize. Vidíme lesní požáry, vidíme vedro, vidíme povodně po celém světě. Mohu vám říci, že rozvojové země, které jsou nejvíce postiženy, naprosto vědí, co je špatně, v čem je problém, a zoufale chtějí, aby OSN pokročila vpřed.“
Myslím, že Trump, kterému se smáli, když poprvé ve své funkci pronesl podobný projev, a my jsme byli považováni za výjimku, už výjimkou není, že? Je tu přinejmenším na další tři a půl roku, kdo ví, možná i déle. Má moc a má větší podporu po celém světě.
„Nevím, jestli má větší podporu. Je tu faktor strachu. Lidé se bojí, ale neměli by se bát tyrana. Tyranům se musí postavit. Musíte jim říct na rovinu: Jste hloupí.“
Kdybyste se s ním setkala v jedné místnosti, vy, Mary Robinsonová a Donald Trump, zejména v otázce klimatických změn, jak byste ho přesvědčila, že máte pravdu a on se mýlí?
„V ekonomických otázkách bych ho přesvědčila, že jediný způsob, jak zajistit skutečnou budoucnost, je investovat do čisté energie a zelených pracovních míst, a že je neuvěřitelně hloupé věřit, že v budoucnosti budeme potřebovat fosilní paliva, protože nás ničí. To, že vůdce Spojených států v OSN prohlásil, že je to hloupé nebo chaotické, nebo, víte, slova, která použil, je opravdu srdcervoucí, protože my se musíme vydat opačným směrem.“
V minulosti byli američtí prezidenti, kteří tuto organizaci kritizovali, pohrdali jí a vůbec v ni nevěřili. Ale Donald Trump je v tomto ohledu jiná třída, že? Přišel do OSN, která se mimochodem nachází přímo naproti budově pojmenované po něm, Trump Tower 2 nebo jak se to jmenuje. Přišel do OSN a v podstatě zničil vše, v co tato organizace věří.
„Naštěstí jsou vlády připraveny pokračovat bez USA. Zítra se na klimatické konferenci generálního tajemníka sejde 100 lídrů. A budou přijaty závazky týkající se klimatických plánů. Svět se ubírá správným směrem. Bohužel v tomto případě jde o špatné vedení.“
Jen co se týče Gazy a Izraele, kritizoval evropské země, včetně vaší, Irska, za to, že uznávají stát Palestina jako odměnu Hamásu. Jaká je vaše reakce na to?
„Ptali jste se mě, co bych chtěl říct prezidentu Trumpovi. Ráda bych mu řekla, jaké to bylo být na hranicích Gazy s Helen Clarkovou. A vědět, že na jedné straně jsou 2 miliony lidí, kteří zoufale potřebují jídlo a léky, které byly poslány a pak vráceny, přičemž 70 % z nich se vrátilo bezdůvodně. Je to hladomor způsobený člověkem. Děti umírají na podvýživu. A on je za to z velké části zodpovědný, protože podporuje premiéra Netanjahua. Spojené státy jsou tedy spoluviníky této genocidy, která se odehrává pod jeho dohledem!"
Prezident Trump je spoluviníkem genocidy, říká Mary Robinsonová.
„Ano.“
Co s tím tedy svět udělá? To je jedna věc, to je obrovské obvinění, které proti němu lze vznést. On s tím nebude souhlasit. Mnoho lidí v této zemi s tím bude, jak víte, vehementně nesouhlasit. Jak najdeme řešení?
„Podívejte se na druhou stranu. Včera se konalo velmi dobré setkání k Newyorské deklaraci. Je tam velmi dobře propracovaný balíček o míru. Pokud prezident Trump chce Nobelovu cenu, stačí, aby zabránil premiérovi Netanjahuovi být tak extrémistickým vůdcem svého lidu z vlastních důvodů, aby se vyhnul vězení, aby se vyhnul, víte, odsouzení za korupci. Takže, víte, Trump by to vlastně mohl posunout správným směrem a já bych byla první, kdo by ho navrhl na Nobelovu cenu.“
Pokud to udělá.
„No, víte, koho zajímá Nobelova cena? Nás zajímá mír.“
Neříká, že to dělá právě teď.
„Ne.“
Mary Robinsonová, moc vám děkuji.
Moedrátor: Válka v Gaze byla na pořadu jednání Valného shromáždění v New Yorku poté, co přední západní země, včetně Velké Británie, rozhodly o uznání palestinského státu, zatímco izraelské útoky na město Gaza pokračovaly neúnavně. Poslechněme si nejnovější zprávy od našeho zahraničního korespondenta Secundera Kemaniho v Jeruzalémě. Secundere.
Reportér: "Matte, jako vždy, byl to další smrtící den v Gaze. Desítky Palestinců byly podle zpráv zabity, včetně několika dětí, které trpěly podvýživou. Izraelské tanky se nyní zdá se nacházejí prakticky v samém srdci města Gaza. Jeden z nich byl natočen nedaleko nemocnice Al Shifa. Mezitím izraelské síly údajně zaútočily na další nemocnici v Gaze, kterou po evakuaci zřídili Jordánci. Izraelští představitelé tvrdí, že z Gazy uprchlo asi 600 000 Palestinců, což je asi dvě třetiny obyvatelstva, ale ve městě stále zůstává mnoho lidí. Mezitím na okupovaném Západním břehu došlo k dalším smrtelným násilnostem ze strany osadníků a Izrael do odvolání uzavřel hraniční přechod Allenby do Jordánska. Pro většinu Palestinců na Západním břehu je to jediná cesta ven z území, které je součástí Izraele. Zdá se, že jde o reakci Izraele na vlnu prohlášení o uznání palestinského státu."
A Trump se setkal také s arabskými vůdci, že? Povězte nám o tom.
"Ano, to je pravda. Očekává se, že s nimi bude diskutovat o tom, jak by mohl skončit konflikt v Gaze, o možnosti, kdy k tomu dojde, pokud a kdy k tomu dojde, o vyslání mírových sil a pomoci s obnovou. Ale upřímně řečeno, to vše se zdá být velmi vzdálené realitě na místě, kde izraelské útoky pokračují. A podle toho, co jsme dnes slyšeli od Trumpa v OSN, stále velmi pevně stojí za Netanjahuem a nevyvíjí na něj žádný tlak, aby ustoupil. Další věcí, o které budou arabští a muslimští vůdci s Trumpem diskutovat, je možnost, že Netanjahu anektuje části okupovaného Západního břehu. Očekávejte, že tito vůdci budou na Trumpa tlačit, aby Netanjahuovi k tomu nedal zelenou."
Moderátor: To byl Secunder v Jeruzalémě. Mockrát děkuji. Před chvílí jsem hovořil se zvláštní zpravodajkou Rady OSN pro lidská práva Francescou Albanese. Je otevřenou kritičkou Izraele, která byla nedávno sankcionována Trumpovou administrativou. Zeptal jsem se jí, jaké to je být osobně sankcionována USA.
„Podívejte, osobně mám pocit, že jsem velmi účinná. Zasáhla jsem citlivé místo. To, že mi říkají, že jsem hrozbou pro globální ekonomiku, mi dává velkou sílu. Jsem tak mocná a tak pronikavá? Pravděpodobně ano. Ale jde o to, že je to tak protiprávní. Tyto sankce porušují Chartu OSN, porušují Úmluvu o výsadách a imunitách a porušují také práva členů mé rodiny, kteří jsou postiženi, aniž by se týkali mé práce, která je pro bono ve službách OSN. Existuje tedy mnoho prvků nezákonnosti. Kde jsou ostatní členové Valného shromáždění? Kdy znovu řeknou dost těmto „zastrašujícím technikám, které obrátily multilaterální systém naruby“?"
A premiér Netanjahu včera velmi jasně řekl, že neuznává nejen palestinský stát, ale že nechce, aby palestinský stát vůbec existoval. A prezident Trump, jeho podporovatel, s ním zřejmě souhlasí. Jak marný je tedy celý projekt palestinského státu?
„Mluvíte, jako by ty dva státy držely svět ve svých rukou. Je nemožné, aby společně ovládly celý mezinárodní systém a převrátily mezinárodní právo naruby.“
Ano, žila jste ve východním Jeruzalémě. Víte, jaké to je být Palestincem na okupovaném Západním břehu. Když tedy izraelský prezident, premiér, který má moc tuto realitu změnit, řekne, že se to nestane. Že žádný stát nebude. A pokud jeho přítel prezident Trump říká totéž, pak je to realita, které se nelze vyhnout.
„Ale je to také kvůli beztrestnosti, kterou Izraeli poskytlo celé mezinárodní společenství. A je třeba poukázat na různé úrovně odpovědnosti a spoluviny. A faktem je, že Evropa, Evropa je ze všech nejvíce zklamáním, protože liberální demokracie v Evropě prokázaly křehkost svých vlastních systémů, aby ochránily Izrael a izraelské zločiny.“
Ale nejde jen o Izrael, že? Viděli jsme, jak Rusko napadlo Ukrajinu. Viděli jsme, jak Rusko po léta udržovalo Asadův režim v Sýrii. Nemůžete se soustředit jen na Izrael a jeho podporu Spojených států.
„Rusko zahájilo protiprávní agresivní válku proti Ukrajině a nelegálně okupuje ukrajinské území. Souhlasím, i když kontext je důležitý a kontext je zcela odlišný. Nesouhlasím však s tím, že se jedná o podobné případy, protože v případě Ruska trvalo týdny, ne-li dny nebo hodiny, než bylo rozhodnuto o 19 balíčcích sankcí proti Rusku za jeho nezákonnou válku a agresi. Stále se diskutuje o tom, zda je vhodné přerušit ekonomické vztahy s Izraelem.“
A jen stručně, co si myslíte, že se prakticky změní v pásmu Gazy nebo na Západním břehu v důsledku uznání těchto zemí?
„Pravděpodobně nic, ale to, co naopak vedlo k tomuto uznání, je rostoucí tlak ze strany široké veřejnosti. Od globálního Jihu po globální Sever, od západu po východ se schyluje k revoluci a všechny země jsou kvůli Palestině v chaosu. Jedná se o první genocidu, která se odehrává na očích celého světa a vyvolala globální reakci občanské společnosti. A to je na tom to pozitivní."
Francesco Abanese, moc vám děkuji.
