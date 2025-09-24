Valné shromáždění OSN: Trump prohlásil, že válka v Gaze musí skončit, zatímco blízkovýchodní politikové široce odsuzují Izrael
24. 9. 2025
Americký prezident Donald Trump ve svém úterním projevu na Valném shromáždění OSN obvinil řadu zemí, které nedávno uznaly palestinský stát, že Hamásu udělily „příliš velkou odměnu“ za „zvěrstva“, kterých se dopustil, včetně útoku ze 7. října a odmítnutí propustit izraelské rukojmí.
Trump prohlásil, že válka v Gaze musí „okamžitě“ skončit, a vyzval k příměří, které by vedlo k propuštění všech izraelských rukojmí držených Hamásem.
„Musíme dosáhnout příměří,“ řekl a poznamenal, že Hamás odmítl „rozumné“ nabídky míru. Dodal, že jednostranné uznání „podporuje pokračování konfliktu“.
„Toto mohlo být vyřešeno už dávno,“ řekl a dodal, že místo toho, aby se poddali „výkupným požadavkům Hamásu, ti, kteří chtějí mír, by se měli sjednotit s jedním poselstvím: okamžitě propusťte rukojmí,“ což vyvolalo potlesk.
„Musíme okamžitě zastavit válku v Gaze, vyjednat mír a získat zpět všechny rukojmí,“ řekl a poznamenal, že návrat „posledních 20 těl bude nejtěžší“, a zdůraznil, že USA usilují o úplnou dohodu, včetně návratu všech „38 těl“.
Pokud jde o Írán, prezident označil režim za „světovou jedničku v podpoře terorismu“ a varoval, že nemůže mít jaderné zbraně. Zmínil červnový útok USA na íránská jaderná zařízení, který podle něj „je zcela zničil“ a „zničil“ jejich kapacitu pro obohacování uranu.
Trump ve svém projevu také ostře kritizoval OSN a uvedl, že vyřešil několik globálních konfliktů bez pomoci této mezinárodní organizace. Řekl, že „prázdná slova OSN války nevyřeší“.
„Jaký je účel OSN?“ zeptal se Trump. „Vždy jsem říkal, že má obrovský, obrovský potenciál, ale ani zdaleka ho nevyužívá.“
Bezprostředně po projevu amerického prezidenta reagovalo Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných osob výzvou Trumpovi, „aby požadoval, aby se Izrael vrátil k jednání na základě dobře zavedených principů zajištění návratu všech rukojmích a ukončení války“.
Rodiny uvedly, že „je politováníhodné, že na rozdíl od Trumpa nejsou odhodlání, vůdčí schopnosti a morální uznání povinnosti vrátit všechny rukojmí prioritami izraelské vlády a jejího vůdce“, čímž narážely na premiéra Benjamina Netanjahua.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan, který následoval po Trumpovi, zahájil svůj projev vyjádřením lítosti nad nepřítomností palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse „v době, kdy Palestinu uznává stále více zemí“.
Minulý měsíc se americké ministerstvo zahraničí rozhodlo před zasedáním Valného shromáždění OSN zamítnout a zrušit víza členům Organizace pro osvobození Palestiny a Palestinské samosprávy, včetně Abbáse.
Erdoğan se ve svém projevu zabýval především válkou v Gaze, kterou označil za „genocidu a politiku masového vyvražďování“. Prezident považoval zabíjení v Gaze za „nejnižší bod lidskosti“ a zároveň ukázal snímky vyhladovělých palestinských dětí v enklávě.
Erdoğan se zeptal: „Jaké lidské vědomí může něco takového snést? Jak může někdo k tomu mlčet? Můžeme mít klid a mír ve světě, kde děti umírají hlady a nedostatkem léků?“
„Netanjahu nemá zájem o uzavření míru a propuštění rukojmí,“ dodal a uvedl, že jeho vláda představuje hrozbu pro celý Blízký východ, přičemž poukázal na izraelský útok na vůdce Hamásu v Dauhá, který vyvolal ostrou kritiku ze strany mnoha členů Arabské ligy. „Útok na Katar také ukázal, že izraelské vedení je nyní zcela mimo kontrolu.“
Jordánský král Abdalláh se také vyjádřil k válce v Gaze a označil izraelskou vojenskou kampaň za krutou a „neustávající“. Kritizoval „provokativní snahu o vytvoření Velkého Izraele“ a odsoudil porušování suverenity sousedních zemí s tím, že „na tom není nic velkého“.
Uvedl, že mezinárodní společenství „musí přestat živit iluzi, že izraelská vláda je ochotným partnerem pro mír“, a řekl, že její kroky v terénu „záměrně pohřbívají samotnou myšlenku palestinského státu“.
Varoval, že útok na mešitu Al-Aksá v Jeruzalémě „vyvolá náboženskou válku, která by mohla zasáhnout daleko za hranice regionu“.
„Opakované války učí generace Izraelců a Palestinců, že jejich jedinou možností je zbraň,“ řekl a dodal, že „bezpečnost nastane pouze tehdy, když Izrael a Palestina budou existovat vedle sebe“, a vyzval k řešení dvou států s Východním Jeruzalémem jako hlavním městem vedle bezpečného Izraele.
Katarský vůdce Tamim bin Hamad Al Thani ve svém projevu v Dauhá ostře odsoudil „zrádný“ útok Izraele a označil jej za „státní terorismus“. Řekl, že zabránil pokusům o ukončení „genocidy obyvatel Gazy“ a poškodil jednání o propuštění izraelských rukojmí.
Obvinil Izrael, že „navštívil naši zemi a plánoval na ni útok, jednal s delegacemi a zároveň plánoval atentáty. S takovou mentalitou je těžké spolupracovat.“
„Není to definice zločinné vlády?“ zeptal se a dodal: „Pokud je propuštění izraelských rukojmí koncem války, izraelská vláda je opouští.“
Při zahájení Valného shromáždění generální tajemník Antonio Guterres řekl, že Izrael provádí kolektivní trestání obyvatel Gazy.
„V Gaze jsou hrůzy výsledkem rozhodnutí, která popírají základní lidskost. Rozsah smrti a ničení přesahuje všechny ostatní konflikty za dobu mého působení v funkci generálního tajemníka,“ řekl.
Rovněž poznamenal, že „Mezinárodní soudní dvůr vydal právně závazná prozatímní opatření týkající se prevence a trestání zločinu genocidy v Gaze. Od té doby byla vyhlášena hladomorna a zabíjení se zintenzivnilo. Opatření stanovená Mezinárodním soudním dvorem musí být plně a okamžitě provedena,“ řekl za potlesku.
Indonéský prezident Prabowo Subianto mezitím zopakoval „plnou podporu své země pro řešení dvou států. Musíme mít nezávislou Palestinu,“ a dodal, že „musíme také uznat a zaručit bezpečnost Izraele; teprve pak můžeme mít skutečný mír.“
V pondělí francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že jeho země oficiálně uznává nezávislý palestinský stát, a to na saúdsko-francouzské konferenci o řešení dvou států na Valném shromáždění OSN.
Monako, Lucembursko, Malta a Andorra následovaly a také formálně oznámily uznání palestinského státu. Belgie uvedla, že její uznání palestinské státnosti nabude účinnosti, jakmile budou rukojmí propuštěni z pásma Gazy.
Tyto země následovaly nedělní prohlášení Austrálie, Británie, Kanady a Portugalska.
„Musíme připravit cestu pro mír,“ řekl Macron na začátku plánované tříhodinové schůze v OSN.
Poté, co mu byl zakázán vstup do Spojených států, palestinský prezident Mahmúd Abbás oslovil konferenci prostřednictvím videokonference. „Vyzýváme ty, kteří dosud [Palestinu neuznali], aby následovali jejich příkladu,“ řekl Abbás.
„Žádáme vás o podporu, aby se Palestina stala plnoprávným členem Organizace spojených národů,“ dodal a slíbil reformy a volby do jednoho roku od uzavření příměří.
„Hamás nebude mít žádnou roli ve vládě [Gazy]. Hamás a další frakce musí odevzdat své zbraně Palestinské samosprávě,“ řekl Abbás. „Chceme stát s jedním zákonem a jednou legitimní bezpečnostní silou.“
V neděli před konferencí premiér Benjamin Netanjahu varoval, že Izrael bude reagovat na uznání palestinského státu po svém návratu z USA, kde se zúčastní Valného shromáždění, ale nespecifikoval jak.
„Mám jasnou zprávu pro ty vůdce, kteří uznají palestinský stát po hrůzném masakru ze 7. října: dáváte terorismu obrovskou odměnu,“ řekl. „Na západ od Jordánu nebude žádný palestinský stát.“
