BBC: Lékaři v Gaze jsou zahlceni oběťmi izraelských útoků
24. 9. 2025
Gaza City medics overwhelmed by casualties from Israeli strikes https://t.co/aZgWKO8cNJ— BBC News (World) (@BBCWorld) September 23, 2025
Lékaři v jedné z posledních fungujících nemocnic v Gaze říkají, že jsou zahlceni oběťmi izraelských útoků a musí provádět operace ve špinavých podmínkách s malým množstvím nebo vůbec bez anestetik.
Jeden australský zdravotník, který dobrovolně pomáhá v nemocnici al-Shifa, řekl BBC, že každý den je plný obětí, zatímco jiný popsal, jak bylo zachráněno dítě z těla těhotné ženy, která byla sťata.
Izraelské síly jsou nyní jen 500 metrů od nemocnice, protože rozšiřují svou pozemní ofenzivu, aby zcela obsadily město Gaza, které izraelská armáda nazývá „hlavní pevností“ Hamásu.
Svědci tvrdí, že tanky postupují do centra města z jihu a severozápadu.
Izraelské letecké a dělostřelecké útoky, útoky kvadrokoptér a výbuchy dálkově ovládaných vozidel naložených výbušninami také každý den vyhánějí desítky tisíc Palestinců z jejich domovů.
Někteří Palestinci zabití během izraelské ofenzívy v Gaze jsou pohřbíváni na pozemku nemocnice al-Shifa.
Nemocnice al-Shifa byla kdysi největším zdravotnickým komplexem v pásmu Gazy. Po 23 měsících války je nyní v troskách, posetá krátery, s vypálenými odděleními a dírami po kulkách.
Uvnitř však zdravotníci pracují na maximum. Mnoho lůžek nemá ani matrace, léky jsou nedostatkové a počet obětí je nekonečný.
„Je to prostě masová vražda, zabíjení, mučení, noční můra,“ řekla v úterý v videohovoru pro BBC Dr. Nada Abu Alrub, specialistka na urgentní medicínu z Austrálie, která v nemocnici pracuje jako dobrovolnice.
Řekla, že provádějí operace těžce zraněných pacientů s „minimální až téměř žádnou anestézií“.
„Nemají ani žádné léky proti bolesti, jejich končetiny visí jen na kousku kůže a šlachách. Mozková hmota je venku. Orgány jsou venku. Je to hrůzné,“ dodala.
Minulý týden, řekla, museli lékaři provést nouzový císařský řez u devět měsíců těhotné ženy, které byla odstřelena hlava. Podařilo se jim zachránit její dceru.
„Dítě mělo mírnou bradykardii, takže jeho srdeční frekvence byla nízká,“ vzpomíná. „Byla převezena do jiné nemocnice.“
Australská anestezioložka Dr. Saya Aziz popsala, jak šestiletý chlapec se zlomenou rukou a nohou čekal tři dny na operaci, při které mu měly být nasazeny vnější fixátory, protože jediný ortopedický chirurg v nemocnici musel upřednostnit závažnější případy.
„Každých pár hodin se vyskytuje několik případů amputace s masivní resuscitací. Je to doslova otázka života a smrti,“ řekla BBC.
„A vy jdete dovnitř a snažíte se je anestetizovat, zatímco oni v operačním sále odhánějí mouchy.
„Na postelích je krev. Nejsou tu žádné přístroje. Nejsou tu žádné náhradní díly. A vidíte smutek a zármutek zdravotnického personálu.“
Od poloviny srpna uprchlo ze severní Gazy odhadem 320 000 až 640 000 lidí
Před nemocnicí postupují izraelské tanky, zatímco pozemní ofenzíva proti Hamásu v Gaze pokračuje.
Jedno video zveřejněné na sociálních sítích ukázalo tank na křižovatce Hamid v čtvrti Rimal, která je méně než 500 metrů od al-Shifa.
Další video zachycuje vojáky na jihu, pouhých 700 metrů od centra města.
Palestinský novinář Fathi Sabah, který žije v jižní Gaze, ale vlastní byt v jižní čtvrti Tal al-Hawa, řekl, že členové jeho rodiny jen těsně unikli izraelskému vpádu.
„Moje žena a syn šli do našeho bytu, aby si vzali nějaké věci. Najednou se ocitli v pasti, protože tanky obklíčily celou oblast,“ řekl.
„Prožili nejtěžší noc svého života, než se jim podařilo uprchnout zadními dveřmi. Je neuvěřitelné, jak rychle se tanky dostaly do centra města.“
Odhaduje se, že předtím, než Izrael minulý měsíc oznámil své plány na ofenzivu, žilo v Gaze asi jeden milion Palestinců.
Podle OSN od té doby uprchlo na jih více než 320 000 lidí, zatímco izraelská armáda uvádí číslo 640 000.
Izraelská armáda vyzvala obyvatele, aby se pro svou bezpečnost vydali na jih do vyhrazené „humanitární zóny“ v al-Mawasi, kde jim bude poskytnuta lékařská péče, voda a jídlo.
Svědci však tvrdí, že pobřežní silnice al-Rashid je silně přetížená a rodiny se hodiny snaží dokončit cestu.
Náklady na evakuaci údajně vzrostly na více než 3 000 dolarů (2 200 liber) na rodinu, což je pro většinu obyvatel nedostupné.
OSN také uvedla, že stanové tábory v al-Mawasi jsou přeplněné a nebezpečné a že jižní nemocnice pracují na několikanásobek své kapacity.
„Tanky jsou jen pár metrů od mého domu, ale nemůžu si dovolit náklady na útěk,“ řekl BBC 62letý otec pěti dětí Sultan Nassar ze čtvrti Sabra. „Smrt je všude, na severu i na jihu.“
Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) mezitím uvedla, že kyslíková stanice v nemocnici al-Quds v Tal al-Hawa přestala fungovat poté, co byla zasažena střelbou izraelských sil, a že má pouze dostatek předem naplněných kyslíkových lahví na tři dny.
Izraelská vojenská vozidla jsou v současné době umístěna u jižní brány nemocnice a brání komukoli ve vstupu nebo výstupu, dodala.
V pondělí ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které řídí hnutí Hamás, uvedlo, že izraelský postup a bombardování donutily dětskou nemocnici al-Rantisi a nedalekou oční nemocnici St John v severní čtvrti Nasr evakuovat pacienty a uzavřít provoz.
Jordánské ozbrojené síly se rovněž rozhodly uzavřít svou polní nemocnici v Tal al-Hawa a přemístit ji do jižní Gazy. Jordánská státní tisková agentura informovala, že ostřelování a další intenzivní výbuchy v okolí poškodily zařízení a část zdravotnického vybavení.
Primární zdravotní středisko Palestinské lékařské záchranné společnosti v Gaze bylo mezitím zničeno izraelským leteckým útokem, při kterém byli podle zpráv Světové zdravotnické organizace zraněni dva zdravotníci. Středisko poskytovalo krevní služby, traumatologickou péči, léky na rakovinu a léčbu chronických onemocnění.
Izraelská armáda zahájila kampaň v Gaze v reakci na útok Hamásu na jižní Izrael 7. října 2023, při kterém bylo zabito asi 1 200 lidí a 251 dalších bylo vzato jako rukojmí.
v Gaze zabito nejméně 65 382 lidí.
