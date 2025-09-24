Dánská premiérka: Incident s dronem na kodaňském letišti byl "útokem"

24. 9. 2025

Premiérka Mette Frederiksen uvedla, že incident byl "nejzávažnějším útokem" na dánskou kritickou infrastrukturu. Řada letů byla odkloněna z hlavního dánského letiště poté, co bezpilotní letouny narušily provoz, píší Kieran Burke a John Silk.

Dánská premiérka Mette Frederiksen v úterý uvedla, že incident na kodaňském letišti, při kterém velké bezpilotní letouny narušily provoz, představoval "dosud nejzávažnější útok na dánskou kritickou infrastrukturu", citovala ji tisková agentura Ritzau.

"To něco vypovídá o době, ve které žijeme, a o tom, na co musíme být jako společnost připraveni," řekla Frederiksen.

"Samozřejmě nevylučujeme žádnou možnost, kdo za tím stojí," dodala.

Letiště v Kodani zastavilo provoz v pondělí poté, co bylo v oblasti spatřeno několik dronů, uvedla dánská policie.

Oficiální účet X kodaňského letiště uvedl, že ukončilo provoz kvůli "aktivitě".

Letiště se znovu otevřelo o několik hodin později, ale uznalo, že stále bude docházet ke "zpožděním a zrušeným odletům".

Kodaňská policie dříve na sociálních sítích uvedla, že letiště bylo "uzavřeno pro vzlet a přistání, protože v oblasti byly viděny 2-3 velké drony".

Policie se domnívá, že za to může "schopný operátor"

"Dospěli jsme k závěru, že to je to, co bychom nazvali schopným operátorem," řekl v úterý novinářům šéf dánské policie superintendant Jens Jespersen.

"Je to aktér, který má schopnosti, vůli a nástroje k tomu, aby se předvedl tímto způsobem," řekl.

Vyšší policejní důstojník řekl, že drony přiletěly z několika různých směrů, zapínaly a vypínaly světla, než po několika hodinách zmizely.

Podle sledovací služby FlightRadar bylo z letiště odkloněno přibližně 35 letů.

Služba uvedla, že kodaňské letiště zastavilo letecký provoz ve 20:26 místního času (1826 UTC).

Norsko také hlásí incident s dronem

Mezitím byl tentýž večer hlášen incident s dronem na letišti v Oslu v Norsku, což donutilo veškerý provoz přesunout se na jednu ranvej, uvedla norská televize NRK.

Bezpečnostní obavy v severní Evropě se zvýšily kvůli nedávné vlně ruských sabotážních aktivit, stejně jako kvůli několika vpádům bezpilotních letounů a bojových letounů do vzdušného prostoru NATO v posledních týdnech.

Zdroj v angličtině: ZDE

