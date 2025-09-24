Středa ráno: Izrael zabíjí desítky Palestinců při útocích na válkou zničenou Gazu
24. 9. 2025
Tři lidé hledající pomoc zabiti v jižní Gaze, zatímco zoufalství z hladu narůstá
Podle místního zdroje ze záchranné služby izraelské síly zastřelily nejméně tři lidi, kteří hledali pomoc severně od Rafahu.
Další lidé byli při útoku zraněni.
Stovky Palestinců byly zabity při zoufalé snaze získat jídlo pro své rodiny v distribučních centrech provozovaných kontroverzní organizací Gaza Humanitarian Foundation (GHF), podporovanou USA a Izraelem, kterou OSN odsoudila za „zneužívání“ pomoci jako zbraně.
Izraelský útok na Gazu je „nepřiměřený“, říká Německo
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul říká, že izraelský útok na město Gaza je „nepřiměřený“, a dodává, že Berlín zvažuje další kroky proti Izraeli spolu s dalšími partnery z EU.
Německo pozastavilo veškerý vývoz zbraní do Izraele, které by mohly být použity v Gaze, poté, co izraelská bezpečnostní rada schválila plán na obsazení města Gaza.
Ženy zraněné při izraelských útocích na okupovaném Západním břehu
Agentura Wafa informuje o několika útocích v oblasti Masafer Yatta poblíž Hebronu na okupovaném Západním břehu.
Izraelské síly vtrhly do domu ve městě Yatta, napadly muže a jeho matku a poté muže zatkly. Matka byla hospitalizována, uvedla agentura.
V jiném incidentu osadníci zbili členy jiné palestinské rodiny, včetně ženy, která byla hospitalizována s modřinami a dalšími zraněními, uvedla agentura Wafa.
Na město Gaza nadále „prší“ výbušniny
Pro rodiny, které stále uvízly ve městě Gaza, to byla další hrozná noc. Od ministerstva zdravotnictví v Gaze dostáváme katastrofické zprávy o lidech, kteří byli zabiti uvnitř budov městského úřadu, zatímco spali.
Izraelské stíhačky aktivně bombardují poslední stojící budovy ve městě Gaza. Počet obětí stoupá. Obzor je nyní pokryt černým kouřem.
To vše odráží dynamiku izraelských pozemních operací. Včera jsme obdrželi zprávy, že izraelské tanky postoupily velmi blízko k nemocnici al-Shifa, podporovány drtivou palebnou silou ze vzduchu.
