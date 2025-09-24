Stačilo! chystá „velký návrat“: fronty na banány, pionýrské šátky a povinné budovatelské karaoke
24. 9. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 2 minuty
Po zrušení „nepohodlného“ Ústavu pro studium totalitních režimů prý hnutí Stačilo! rozhodně nekončí. To je jen začátek drobných úprav našeho milovaného kapitalismu zpět do osvědčené normalizační kvality, slibuje lídryně Kateřina Konečná, zatímco si nenápadně měří obvod Hradčanského náměstí pro budoucí tribunu k prvomájovým přehlídkám. https://www.novinky.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-stacilo-chce-po-volbach-zrusit-ustav-pro-studium-totalitnich-rezimu-40540159
Podle uniklého „Programu lidového šetření“ plánuje Stačilo! zavést:
1. Národní fronty – doslova.
Obchody budou otevřené od 10 do 14 hodin, ale fronta začne už večer předem, aby si lidé opět osvojili tradiční českou disciplínu „držení si fleku“. Za odměnu každý desátý zákazník dostane mandarinku z roku 1983, pečlivě uchovanou v depozitáři KSČM.
2. Ministerstvo pravdy a lásky k Sovětskému svazu.
Všechny historické učebnice budou přepsány: Pražské jaro se přejmenuje na „Teplý podzim“, sametová revoluce na „Nepovolený happening“ a invaze vojsk Varšavské smlouvy na „bratrskou návštěvu s tankovým doprovodem“.
3. Pionýrské šátky povinně, Wi-Fi dobrovolně.
Děti do 15 let budou muset nosit rudý šátek – ideálně i do sprchy. Kdo si ho odmítne uvázat, bude mít na TikToku automaticky zpomalený internet, aby si rozmyslel, co je důležitější: lajky, nebo Lenin.
4. Retro MHD zážitek.
Metro bude jezdit podle hesla „čím víc tlačení, tím víc socialismu“. Vagonky se vybaví umělou vůní mokrého kabátu a informační systém bude hlásit jen: „Vystupte, soudruzi, příští stanice Lepší zítřky.“
5. Ústav pro studium zločinů kapitalismu.
Vědci převedení z ÚSTR se už těší na nová témata bádání, například: „Jak Starbucks rozvrátil družstevní mlékárny“ nebo „McDonald’s a třídní boj smažených hranolek“.
„Návrat k jistotám si lid žádá,“ tvrdí Maláčová a dodává, že jako bonus se zvažuje i zavedení povinného budovatelského karaoke – s repertoárem „Píseň práce“ a „Kupředu levá“ v remixu DJ Gustáv.
Opozice sice varuje, že jde o krok zpět, ale Stačilo! uklidňuje: Nebojte se, soudruzi a soudružky. Banány sice nebudou, ale zato se všichni krásně seznámíme při stání ve frontách. A o to přece v moderní demokracii jde!
