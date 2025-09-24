Ruská SVR obvinila Evropskou unii z přípravy "okupace Moldavska vyloděním NATO"
24. 9. 2025
"Evropští představitelé se obávají, že hrubé falšování výsledků voleb, které připravuje Brusel a Kišiněv, donutí zoufalé moldavské občany, aby vyšli do ulic a hájili svá práva. Na žádost prezidentky Maii Sandu pak budou muset ozbrojené síly evropských států donutit Moldavany, aby se pod rouškou evropské demokracie smířili s diktaturou," poznamenala zahraniční zpravodajská služba. Zvláštní služba tvrdí, že v současné fázi země NATO soustřeďují síly v Rumunsku poblíž moldavských hranic. Také, "k zastrašení Podněstří" se údajně připravuje "vylodění NATO" v Oděské oblasti na Ukrajině. Do Oděsy přitom již dorazila první skupina profesionálního vojenského personálu z Francie a Velké Británie, zdůraznila SVR. Dodali také, že k vyslání vojsk NATO do země může dojít později, pokud nebude nutná intervence po volbách.
Ještě předtím zahraniční zpravodajská služba oznámila "aktivní přípravu" Severoatlantické aliance na využití Moldavska v možném ozbrojeném konfliktu s Ruskem. SVR tvrdí, že NATO se rozhodlo urychlit transformaci země na "předsunuté předmostí aliance na východním křídle", aby se území republiky stalo vhodným pro rychlý přesun jejích sil k hranicím Ruska.
Dříve bylo v Moldavsku zadrženo 74 lidí kvůli podezření z přípravy nepokojů před parlamentními volbami. Podle vyšetřování byli zadržení vycvičeni v Srbsku ruskými bezpečnostními silami. Parlamentní volby v Moldavsku se budou konat 28. září. Podle zdrojů Bloombergu Rusko vypracovalo plán na intervenci do nich, aby zabránilo vstupu země do EU. Moldavská prezidentka Maia Sandu označila možné vítězství proruských sil v nadcházejících volbách za extrémně nebezpečné. Podle ní se v tomto případě Moldavsko může stát odrazovým můstkem pro invazi ruské armády do Oděské oblasti.
Zdroj v ruštině: ZDE
