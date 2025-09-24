5 % není pětina, soudružko Maláčová!
24. 9. 2025 / Ivan Větvička
Smrt České strany sociálně demokratické je pomalá a mučivá. Během letních prázdnin se partaj snažila ošálit voliče plakáty, na nichž stálo: „Ne 5 % na zbrojení! To je pětina státního rozpočtu. To je pětka, která nás bude sakra bolet.“
Od strany, která dala České republice několik ministrů financí, bych čekal lepší matematickou gramotnost. 5 % není pětina, ale dvacetina celku. Učil jsem se to na základní škole. Možná není náhoda, že v Praze a Brně tyto plakáty visely právě o prázdninách, kdy je spousta školáků u příbuzných na venkově. Kdyby to viděli, mohli by se ptát, proč tam ta paní má chybu. Jenomže ona to není chyba, ale záměrná manipulace s nepozornými čtenáři, protože agitace dále hovoří o „pětce“ a používá hovorový jazyk (což dokládá slovo „sakra“). V hovorové řeči se „pětka“ říká desetikoruně. (Je to pozůstatek měnové reformy z přelomu 19. a 20. století, kdy byly zlaté nahrazeny korunami v poměru 1:2. Nová desetikoruna tak měla hodnotu původní pětizlatkové bankovky, proto „pětka“.) Plakát tak podruhé čtenáři podsouvá lež, že podíl výdajů na obranu, jehož bychom měli dosáhnout, je vyšší než 5 %, podprahově „dělá z pětky desítku“.
A zatímco vědomá záměna pěti procent a pětiny (což by bylo 20 %) je tupá, snadno odhalitelná lež, patří čachry s „pětkou“ mezi lži sofistikované, dalo by se říci „akademické“, protože dezinformátor se může úspěšně hájit tím, že číslici pět se opravdu také říká pětka. Jenomže, bavíme-li se o rozpočtu, tedy o penězích, automaticky se na mysl dere ona desetikoruna.
Většina kolemjdoucích to prokoukne, ale půvab demokracie, ve který únosci ČSSD doufají, spočívá v tom, že nemusíte přesvědčit všechny, stačí 5 % z voličů, kteří dorazí k urnám. (Zase to číslo! Třeba z něj už přeskočilo i soudružce Maláčové.)
Každopádně nepodceňujme to, co ze sociálních demokratů zbylo. Ještě, než strana definitivně dojede na Konečnou, může posloužit Kremlu. Ve volbách nejspíš propadne, ale umí mnohovrstevně lhát a její kampaň může přihrát hlasy životaschopnějším přisluhovačům ruských zájmů.
