Putin shromáždil každý šestý ropný tanker na světě do své "stínové flotily", aby obešel sankce
24. 9. 2025
V současné době Evropská unie, Spojené státy, Velká Británie, Kanada a Austrálie uvalily sankce na více než 500 plavidel ruské "stínové flotily". Omezení ztěžují práci s nimi, zejména zakazují lodím na černé listině vstup do přístavů. V důsledku toho mnoho tankerů používaných k přepravě ruské ropy operuje bez řádného pojištění, často mění vlajky, předkládá falešné údaje o poloze a překládá ropu na moři. To vše ztěžuje sledování původu ropy a sledování dodržování sankcí, ale také zvyšuje riziko úniku ropy a ekologické katastrofy.
"Mnozí chtějí udělat tu nejjednodušší část - uvalit sankce. Ve skutečnosti jsme však vytvořili ještě větší problém. Sankce je nevyřadí z podnikání. Berou je z legálního byznysu," řekl Ian Ralby, expert na námořní bezpečnost a zakladatel výzkumné firmy I.R. Consilium.
Přestože Rusko v reakci na sankce pokračuje v rozšiřování "stínové flotily", musí pokaždé platit za nové tankery, což zvyšuje náklady, říká vyslanec EU pro sankce David O'Sullivan. Nicméně, podle Ralbyho, Západ svými akcemi tlačí Rusko k vytvoření obrovské nelegální ekonomiky. Moskva také ukazuje dalším zemím příležitosti k obcházení stávajícího řádu a buduje stínový obchod s Čínou a Indií. Ale, jak poznamenali evropští představitelé v rozhovoru s NYT, alternativou k tomu je nedělat nic, což je v současné situaci nepřijatelné.
Zdroj v angličtině: ZDE
