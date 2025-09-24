V ruských obchodech nejen rostou ceny, ale omezuje se i mix dostupného zboží
Rusové nyní čelit nejen rostoucím cenám v obchodech, ale také poklesu skladby dostupných produktů k zakoupení. Za poslední rok se tento pokles změnil nejtvrději a pravděpodobně zasáhne alkoholické nápoje, dětské zboží a pleťové krémy. Situace ovlivňuje úsudek Rusů o stavu ekonomiky ještě více než široce hlášené míry inflace.
Kommersant cituje studie které zjistily, že sortiment zboží v ruských obchodech klesl celkově od začátku Putinovy rozšířené války na Ukrajině v únoru 2022 o 15 až 20 % a poukazuje na řadu působících faktorů.
Hlavním je, že nájmy rostou a prodejny se v průměru zmenšují a mají tak méně prostoru pro rozmanitost, ale mezi další faktory nepochybně patří dopad sankcí a pokles směnného kurzu rublu vůči ostatním měnám. Ale ať už je příčina jakákoli, Rusové nyní mají menší výběr a čelí vyšším cenám, než když Putin začal svou válku.
