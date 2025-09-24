Rusové kvůli drahotě konzumují méně mléka a sýrů
24. 9. 2025
V Rusku prudce klesla poptávka po mléčných výrobcích: od ledna do července se prodej sterilizovaného mléka meziročně snížil o 10,8 %, másla a margarínu o 10,7 % a fermentovaného mléka o 6,6 %. Také se prodalo o 6,1 % méně tavených sýrů, o 5,8 % méně jogurtů, o 4,3 % méně kefíru, o 3,4 % méně zakysané smetany a o 2,5 % méně smetany. Vyplývá to z údajů výzkumné společnosti Nielsen.
Dva vrcholoví manažeři ve velkých obchodních řetězcích vysvětlili pokles tržeb prudkým růstem cen, ke kterému došlo v důsledku růstu ceny syrového mléka o více než 25 % v roce 2024. Podle Rosstatu se v lednu až červenci letošního roku průměrná maloobchodní cena másla zvýšila o 34 % a činila 1 218 rublů za 1 kg, zakysané smetany o 22 % (na 355 rublů na 1 kg), pasterovaného mléka s obsahem tuku 2,5-3,2 % o 22 % (na 95 rublů na 1 litr), smetany o 21 % (na 373 rublů na 1 litr) a sýra o 19 % (na 947 rublů na 1 kg). Již tak zvýšené ceny přitom nejsou limitem: jeden z vrcholových manažerů řekl Izvěstijím, že několik výrobců již oznámilo maloobchodním řetězcům zvýšení nákladů na výrobky od 15. září o dalších 10-15 %.
Náklady na produkci syrového mléka také stále rostou: v prvních sedmi měsících roku 2025 meziročně vzrostly o 6-7 %, říká Stanislav Frolov, první náměstek generálního ředitele správcovské společnosti Rusmoloko. Významný podíl na struktuře produkce mléka zaujímají náklady na krmivo, které kvůli špatnému počasí zdražilo, říká Andrej Nědužko, generální ředitel Stepního zemědělského holdingu. Také náklady na energetické zdroje, údržbu zařízení a další provozní náklady vzrostly o 40 %, včetně nákladů na léky a veterinární léčiva o 13 % a mezd o 7-10 %, vysvětlil Nědužko.
Zároveň podle společnosti Sojuzmoloko činila produkce plnotučných mléčných výrobků v lednu až červenci 7,09 milionu tun, což je o 0,3 % méně než ve stejném období předchozího roku. Konkrétně se snížila výroba konzumní smetany o 8,5 %, na 189,8 tis. tun, sýrů a sýrových výrobků o 2,2 %, na 602,1 tis. tun. Výroba másla se však zvýšila o 3,4 % na 201,9 tisíc tun.
Ministerstvo zemědělství konstatovalo, že na konci loňského roku činila ziskovost odvětví chovu dojnic bez dotací více než 28 %, což je více než průměr odvětví. V prvním pololetí se podle ministerstva produkce syrového mléka v chovech všech kategorií pohybovala na úrovni 16,9 milionu tun a průměrná dojivost na krávu v zemědělských organizacích meziročně vzrostla o 4,5 %. Růst surovinové základny umožňuje zvýšit produkci zpracovaných produktů, uzavřel zástupce ministerstva zemědělství.
Zdroj v angličtině: ZDE
