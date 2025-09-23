Izrael je zhnusen, protože několik států kontroverzně uznalo, že Palestinci jsou také lidi
23. 9. 2025
Izrael reagoval znechucením poté, co několik zemí uznalo, že Palestincí jsou taky lidi, což znamená, že získávají „lidská práva“. Ještě horší je, že země, kterou sionisté za každou cenu chtějí proměnit v riviéru, je nyní považována za „stát“. Mezi zeměmi, které zaujaly tento kontroverzní postoj, jsou Velká Británie, Austrálie a Portugalsko. Jsem z nich tak strašně zklamaná.
Palestinský stát by byl založen v hranicích z roku 1967, což znamená, že Izrael by si ponechal velkou část území, které ukradl, ale ne všechno. Toto pobouření donutilo Netanjahua ty nesmysly odmítnout.
Netanjahu všem připomněl, že uznání Palestiny je „odměnou za terorismus“, a nařídil nám, abychom nemluvili o hotelu King David, lodi USS Liberty ani o tom spiknutí s cílem zavraždit Churchilla. Netanjahu trval na tom, že řešení dvou států „nikdy nenastane“, protože nikdy nebylo součástí plánu.
Izrael dlouhou dobu vynikajícím způsobem přesvědčoval Západ, že Palestinci nejsou lidé, aby mohl pokračovat v projektu Velkého Izraele. Izrael chtěl, abychom Palestince vnímali jako krysy, ale teď, když Palestinci téměř zmizeli, jsou západní lidé smutní, podobně jako když vidí ohroženého nosorožce. Myslím, že tomu se říká „empatie“.
Je pochopitelné, že naši vůdci si nevšimli, že Palestinci jsou lidé, když probíhala hlavní fáze genocidy, ale šepoty o zatykačích Mezinárodního trestního soudu je přiměly, aby se na to podívali blíže.
Umíte si představit zmatení sira Keira Starmera, když viděl záběry palestinských dětí bez končetin, které křičely, a všiml si, že ve skutečnosti cítí bolest jako normální děti. Starmer byl ohromen, když se dozvěděl, že Palestinci nejsou jen vnímající, ale také rozumní. Ve skutečnosti mají jednu z nejvyšších mír gramotnosti na světě (96,7 %) a ani nejsou bílí.
Ukázalo se, že bombardování stovek tisíc Palestinců bylo špatné, opravdu sakra špatné, ale nešlo o genocidu. To nemůžeme připustit.
Laskavě jsme rozhodli, že Palestinci mohou volně bloudit po kopcích trosek a nevybuchlých výbušnin, ale rozumně jim není dovoleno, aby jim vládli jejich vůdci, a není jim dovoleno mít zbraně, aby se mohli bránit před lidmi, kteří a nich páchají genocidu.
Opět je na nás, abychom rozhodli, kolik svobody Palestinci mají, a my nechceme, aby měli příliš mnoho. Vždyť to nejsou žádní Bohem vyvolení lidé™ nebo tak něco.
Tři čtvrtiny zemí na světě nyní uznávají Palestinu. Dříve nebylo uznání nikdy problémem, protože pocházelo pouze od špatných zemí, které nemají žádnou moc, ale to se mění. I dobré země, které měly své vlastní impérium, se obracejí proti Izraeli. To není fér, že? Izrael má plné právo budovat své vlastní impérium. Tak je to v Bibli.,
Diskuse