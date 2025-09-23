Jimmy Kimmel se vrátí do televize po ostře kritizovaném pozastavení jeho pořadu
23. 9. 2025
Moderátor večerní talk show byl po krátkém pozastavení vysílání v souvislosti s komentáři o Maga a Charliem Kirkovi, které firma Disney označila za „necitlivé“, znovu uveden do funkce.
Jimmy Kimmel se vrací na obrazovky.
Firma Disney v pondělí oznámila, že Jimmy Kimmel Live! se vrátí na obrazovky tento úterý po krátkém, ale silně kritizovaném pozastavení jeho televizního pořadu, které vyvolalo v USA celonárodní debatu o svobodě slova a taktice umlčování, které se dopouští Trumpova vláda.
Firma Disney minulou středu na dobu neurčitou pozastavila Kimmelovu večerní talk show pod tlakem předsedy Federální komise pro komunikace (FCC) Donalda Trumpa kvůli Kimmelovým komentářům o MAGA a o zabití krajně pravicového aktivisty Charlieho Kirka. „Minulou středu jsme se rozhodli pozastavit produkci pořadu, abychom zabránili dalšímu vyhrocení napjaté situace v emocionálním okamžiku pro naši zemi,“ uvedla v pondělí společnost, která vlastní televizní síť ABC. „Je to rozhodnutí, které jsme učinili, protože jsme měli pocit, že některé komentáře byly nevhodné a tedy necitlivé. Poslední dny jsme strávili promyšlenými rozhovory s Jimmym a po těchto rozhovorech jsme dospěli k rozhodnutí vrátit pořad v úterý.“
K tomuto kroku došlo po mimořádném týdnu, kdy se večerní televizní vysílání ocitlo v politickém hledáčku. Rozruch začal minulé pondělí, když Kimmel během svého monologu řekl, že „gang Maga se zoufale snaží charakterizovat tohoto mladíka, který zavraždil Charlieho Kirka, jako někoho jiného než jednoho z nich, a dělá vše, co je v jeho silách, aby z toho vytěžil politické body“.
Tento citát se stal virálním – ve středu Brendan Carr, předseda regulačního orgánu FCC, pohrozil ABC odebráním licencí, pokud Disney „nepřijme opatření“ proti moderátorovi. Firma Disney Kimmela na dobu neurčitou suspendovala poté, co vysílací skupiny, které vlastní stovky přidružených stanic, Nexstar – v současné době žádající o schválení fúze od FCC – a Sinclair, pořad předběžně stáhly. Sinclair, známý prosazováním konzervativních témat, také požadoval, aby Kimmel přispěl Kirkově pravicové aktivistické skupině Turning Point USA.
Pozastavení vysílání sklidilo chválu od Trumpa a Carra, který také pohrozil, že se možná „zaměří“ na The View, další talk show ABC kritickou vůči Trumpovi. Vyvolalo to však odsudek hollywoodských talentů, odborů, mediálních expertů, dalších moderátorů talk show a dokonce i republikánských politiků, jako je Ted Cruz, který přirovnal Carrovy výhrůžky k výhrůžkám mafiánského bosse.
„Právo říkat, co si myslíme, a nesouhlasit s ostatními je jádrem toho, co znamená být svobodným lidem,“ napsala Writers Guild of America v ostře formulovaném prohlášení. „Nelze to popřít. Ani násilím, ani zneužitím vládní moci, ani zbabělými činy korporací."
V pondělí ráno zveřejnila Americká unie občanských svobod (ACLU) otevřený dopis odsuzující rozhodnutí firmy Disney, podepsaný více než 400 hollywoodskými hvězdami, včetně Jennifer Aniston, Bena Afflecka, Meryl Streep, Toma Hankse a Roberta De Nira.
