Zabraňme vládě extremistů
23. 9. 2025
Vážení přátelé a známí,
spolek Milion chvilek pro demokracii je opět mezi námi! Prosím podpořte jejich předvolební aktivitu jak můžete., píše Lubomír Bombík. Já se ovšem obávám, že demonstrativní podporou Fialovy vlády se opravdu zhrzení občané spíš ještě více zatvrdí, aby volili populisty, poznamenává Jan Čulík
-
Je tu PETICE – „Zabraňme vládě extrémistůˇ“ https://milionchvilek.cz/clanek/zabranme-vlade-extremistu-prijdte-28-zari-na-staromestske-namesti
-
Na Staromáku bude DEMONSTRACE a to 28.září v 16:00
-
Na webu MCH je k dispozici ČB LETÁK (možno stáhnout, vytisknout a distribuovat, stačí A5) https://neextremistum.cz/files/posters/letakA4/RekniNE_A4CB(tisk)NOVE.pdf
-
Současně běží kampaň DESE(T) K VOLBÁM, s cílem pozvat k urnám co nejvíce demokraticky smýšlejících lidí. https://milionchvilek.cz/clanek/spoustime-kampan-dese-t-k-volbam-chceme-mobilizovat-vahajici-volice-a-zabranit-vlade-extremistu
Pomozte, každý hlas se počítá!
Lubomír Bombík lubomir.bombik@bez-obalu.eu
