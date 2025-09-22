Chceme interrupce do ústavy. Řekněte to s námi 29. září!
22. 9. 2025
Volby se blíží a jde o hodně. Chceme jasně ukázat, že nám záleží na ochraně reprodukčních práv, a že nedopustíme jejich omezování. Přijďte dát najevo svůj názor na happening a dozvědět se víc o postojích politiků a političek.
⏰ 29. září, 14–18 h
📍 metro Vltavská, Praha 7
Nedopusťme, aby tu jako v Polsku zbytečně umíraly ženy kvůli nedostupným interrupcím. I v Česku víme o několika pokusech zákony zpřísnit. Proto chceme ochránit interrupce v ústavě. Společně to zvládneme!
Nemůžete dorazit? Nevadí!
👉 Klikněte na volební kalkulačku a zjistěte, jak kandidující strany vidí reprodukční práva a rovnost. Kalkulačku připravila koalice A.S.A.P., Amnesty a dalších pět organizací.
👉 Šiřte dál naši petici za interrupce do ústavy. Společně s Konsentem máme víc než 32 tisíc podpisů a míříme výš!
👉 Vytiskněte plakátek a vylepte ho v místě, kde jej uvidí hodně lidí.
👉 Podpořte naši práci.
Ještě toho nemáte k volbám dost? Mrkněte na naše lidskoprávní desatero pro budoucí vládu. Je nezbytné, aby nově zvolení politici a političky chránili lidská práva a dodržovali i právo mezinárodní.
Diskuse