Nejnovější uznání palestinského státu prohloubí globální diplomatické rozpory
22. 9. 2025
Izrael hrozí odvetnými anexemi na Západním břehu, zatímco krok Velké Británie, Kanady a Austrálie zvyšuje napětí s USA
Velká Británie, Kanada a Austrálie oznamují formální uznání Palestiny, následovat bude i celá vlna izraelských spojenců
Uznání palestinského státu Velkou Británií, Kanadou a Austrálií vyvolává globální diplomatický zmatek, protože Izrael zvažuje odvetné anexe na Západním břehu, což by prohloubilo jeho patovou situaci s Evropou, rozšířilo jeho rozkol s arabskými státy a dále vzdálilo USA od jejich spojenců po celém světě, protože Trumpova administrativa nadále podporuje Netanjahua a Izrael v jeho válce v Gaze.
Washington před nedělním oznámením varoval spojence, že Izrael podnikne „symbolickou“ odvetu, a nejvyšší představitelé si byli vědomi, že reakce Izraele by mohla ohrozit základní iniciativy Trumpovy administrativy, včetně Abrahamových dohod, které se snažily normalizovat vztahy mezi Izraelem a arabskými státy, ale nyní se zdá, že hrozí jejich zhroucení.
Uznání Palestiny ostatními členy aliance Five Eyes, některými z nejbližších spojenců USA v oblasti zpravodajských služeb, zvýší napětí v době, kdy se partneři již neshodují v otázce pomoci Ukrajině a v bilaterálních otázkách, jako jsou cla.
V otevřeném dopise varovali v neděli vysocí republikánští zákonodárci britského premiéra Keira Starmera, kanadského premiéra Marka Carneyho a australského premiéra Anthonyho Albanese, že „pokračování v uznání uvede vaši zemi do rozporu s dlouhodobou politikou a zájmy USA a může vyvolat represivní opatření“.
Zatím není jasné, zda USA aktivně podpoří reakci Izraele – včetně potenciálního převzetí části Západního břehu – nebo zda se Trumpova administrativa pouze dohodla, že nebude Netanjahuovi bránit, protože Izrael se ve vztazích s USA stále více ujímá iniciativy.
Členové Netanjahuovy pravicové vlády již jako reakci navrhli maximalistický plán na anexi 82 % Západního břehu, čímž by od sebe oddělili zbývající palestinská území.
Netanjahuův nacionalistický ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir v neděli uvedl, že tento krok „vyžaduje okamžitá protiopatření“ a že předloží návrh na „suverenitu v Judeji a Samaří“, což je biblický termín pro tuto oblast, který často používají zastánci tvrdé linie.
Ale i kdyby maximalistický plán, který podpořil izraelský krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich, nebyl přijat, Netanjahu by mohl vyhlásit alespoň symbolickou anexi území mezinárodně uznávaných jako palestinská země, potenciálně během projevu na valném shromáždění OSN tento týden.
Tento krok by rozhněval arabské země, jako jsou Spojené arabské emiráty, kde úředníci označili anexi Západního břehu za „červenou linii“, a mohl by vést ke zhoršení diplomatických vztahů pouhých pět let poté, co spolu s Bahrajnem oficiálně uznaly Izrael, čímž se staly prvními arabskými státy, které tak učinily od Jordánska v roce 1994.
Zvýšila by se také podpora nových sankcí a cel v EU, což by vyvolalo napětí mezi Izraelem a Bruselem, zatímco USA údajně plánují prodat Izraeli zbraně v hodnotě téměř 6 miliard dolarů, včetně 3,8 miliardy dolarů za 30 vrtulníků AH-64 Apache a 1,9 miliardy dolarů za 3 200 pěchotních útočných vozidel.
V neděli Netanjahu po své návštěvě OSN prohlásil, že Izrael bude reagovat na nedělní oznámení.
„Zdvojnásobili jsme židovské osídlení v Judeji a Samaří – a budeme v tom pokračovat,“ řekl. „Odpověď na poslední pokus vnutit nám teroristický stát v srdci naší země bude dána po mém návratu ze Spojených států. Počkejte si na ni.“
Starmer ve svém nedělním prohlášení uvedl, že cílem je „oživit naději na mír a řešení dvou států“. Izrael však dal jasně najevo, že řešení dvou států již považuje za nefunkční, přičemž Netanjahu bez obalu prohlásil: „Žádný palestinský stát nebude.“
Tyto výroky zazněly na slavnostním ceremoniálu u příležitosti rozšíření projektu E1 mezi Jeruzalémem a Ma'ale Adumim, který by fakticky rozdělil palestinské sektory na Západním břehu na dvě části.
