Jak je to s 5 % na „zbrojení“?
24. 9. 2025
/
Ivan Větvička
% není pětina, soudružko Maláčová! (BL
24. 9.) mne upozornili, že se Česká republika 25. 6. připojila
k závazku členských zemí NATO do roku 2035 postupně
zvyšovat výdaje na obranu a projekty s obranou související
až do výše 5 % HDP. To ale neznamená, že všechny tyto peníze
„nacpeme do chřtánu amerických zbrojovek“, jak se nás snaží
přesvědčit SOCDEM a jak by se jistě líbilo Donaldu Trumpovi
(který v roce 2035 už nebude prezidentem Spojených států).
Každá soudná vláda bude nakupovat pokud možno u našich zbrojařů
(tj. českých a evropských), čímž podpoří český a evropský
průmysl, zaměstnanost, technologický rozvoj… Ze zámoří bychom
měli dovážet jenom to, co sami nedokážeme včas a v potřebné
kvalitě vyrobit.
Každopádně,
pokud Rusko nezahájí frontální útok na Severoatlantickou
alianci, nehrozí, že by již příští vláda musela vydávat 5 %
na „zbrojení“. Plán přijatý v rámci NATO nekoliduje se
závazkem české vlády přijatým letos v březnu každoročně
zvedat výdaje na obranu o 0,2 % HDP ročně, ze současných 2 % na
3 % v roce 2030. Pokud bychom v tomto trendu pokračovali i
v následujících letech, požadavek NATO na samotnou obranu
splníme kolem roku 2033. Některým z ostatních výdajů
bychom se nevyhnuli (rekonstrukce mostů…), ani kdyby se v Rusku
dostali k moci pacifisté.
A
kolik to je peněz?
A
nyní to nejdůležitější: kolik peněz bychom tedy měli
zaplatit? Zde je třeba si uvědomit rozdíl mezi hrubým domácím
produktem (HDP) a státními výdaji. HDP je celková hodnota služeb
a hmotných statků vyrobených za rok vyjádřená v penězích.
V případě České republiky je HDP přibližně 3,5 x vyšší,
než roční výdaje státu. Takže, pokud jsme v roce 2024
vynaložili ekvivalent 2 % HDP na obranu, ukouslo to 6,5 % z ročních
výdajů státu. V roce 2030 by to podle předsevzetí naší
vlády mělo být 10,5 % státních výdajů a tento podíl by měl
do roku 2035 vzrůst na 12,25 %, abychom splnili závazek vůči
NATO. Vyjádřeno v penězích: V loni jsme za obranu utratili
přibližně 170 miliard korun
(https://mocr.mo.gov.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ceska-republika-splni-za-rok-2024-zavazek-vydavat-2--hdp-na-obranu-255877/),
v roce 2030 by to mělo být přibližně 260 miliard korun
(pokud by HDP stagnoval, neodvažuji se odhadovat jeho vývoj, ale
doufejme, že HDP poroste, pak by to bylo adekvátně více) a v roce
2035 by to mělo bylo kolem 300 miliard korun při stagnaci HDP.
Je
důležité, že výdaje na obranu jsou vázány na procento z HDP a
ne na konkrétní částku – jedná se tak o jistotu pro vojáky
(která je částečně chráněná proti dopadům inflace) a pro
státní pokladnu předvídatelnou zátěž s pojistkou pro
případ hospodářského propadu – v takovém případě by
adekvátně klesly i výdaje na obranu.
Nezapomínejme
také, že část výdajů se nám vrátí – pokud dobře
investujeme do rozvoje vlastního zbrojního průmyslu a budeme
vyrábět kvalitní zbraně, o které bude zájem v zahraničí,
budou u nás nakupovat (třeba nejenom) naši spojenci z NATO,
kteří se zavázali investovat do bezpečí svých zemí stejně
jako my.
Závěr
V roce
2024 jsme za obranu zaplatili 2 % HDP, což bylo přibližně 7 %
ročních výdajů státu. V roce 2030 by to měla být 3 % HDP,
tedy 10 % výdajů a v roce 2035 to budou 3,5 %, což bude kolem
12 % státních výdajů. To je více než osmina a nikoli sociální
demokracií proklamovaná pětina ročních státních výdajů.
Je
to spousta peněz, to nezpochybňuji. Na přelomu tisíciletí bylo
účelnější je vynakládat jinak než na obranu. Jenomže svět se
během posledního čtvrt století změnil a mezinárodní situace je
horší než v klidnějších obdobích studené války. Musíme
se přizpůsobit a čelit ruské agresi. Pokud bychom se jí
podvolili, vyšlo by to mnohem dráž. Ve sféře vlivu Kremlu jsme
už byli. Hospodářství ztrácelo dech, za armádu jsme platili
horentní sumy, navíc jsme vlastním vojákům nemohli pořádně
velet. A to nemluvím o devastujícím dopadu na kulturu, mezilidské
vztahy, životní osudy…
Držet
si Rusko od těla se vyplatí.
