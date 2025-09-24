EU a Indonésie se dohodly na smlouvě o volném obchodu
Evropská unie (EU) a Indonésie v úterý po více než devíti letech vyjednávání dosáhly dohody o paktu o volném obchodu. Tento proces byl urychlen rozsáhlou celní politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Komisař EU pro obchod Maroš Šefčovič a indonéský ministr hospodářství Airlangga Hartarto podepsali na Bali Komplexní dohodu o hospodářském partnerství (CEPA) a dohodu o ochraně investic.
Dohoda zruší většinu cel na vývoz z EU, včetně automobilových dílů, zemědělství a léčiv, a zároveň otevře investice do odvětví, jako jsou elektrická vozidla.
"Jsem přesvědčen, že dnešní uzavření jednání je jen začátkem nové vzrušující kapitoly," řekl Šefčovič.
Airlangga označila dohodu za "milník", který by "zmírnil rizika vyplývající z dopadu globální celní války".
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen uvedla, že pakt podpoří zaměstnanost a růst a zároveň zajistí kritické suroviny pro evropská odvětví čistých technologií.
"Naše dohoda s Indonésií vytváří nové příležitosti pro podniky a zemědělce ve velké a rostoucí ekonomice," dodala von der Leyen.
Jak Trumpova cla urychlila dohodu
Rozhovory, které byly zahájeny v roce 2016, byly pozastaveny kvůli problémům ohledně palmového oleje a pravidel pro odlesňování. Trumpova agresivní celní politika však donutila strany dohodu urychlit, řekl tiskové agentuře AFP Deni Friawan, výzkumný pracovník Centra pro strategická a mezinárodní studia.
Úředníci odhadují, že vývozci z EU ušetří na clech asi 600 milionů eur ročně.
Přibližně 80 % indonéského vývozu do EU, včetně palmového oleje, obuvi, textilu a rybolovu, bude v rámci paktu bezcelních.
EU je pátým největším obchodním partnerem Indonésie, v loňském roce zaznamenala bilaterální obchod ve výši 30,1 miliardy dolarů a získá širší přístup k 280 milionům spotřebitelů v zemi.
Komplexní a posílená dohoda o partnerství a partnerství je třetí obchodní dohodou Bruselu se zeměmi jihovýchodní Asie, po dohodách se Singapurem a Vietnamem. Nyní ji musí ratifikovat členské státy EU, Evropský parlament a Indonésie, než vstoupí v platnost, pravděpodobně do roku 2027.
Zdroj v angličtině: ZDE
