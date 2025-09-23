Trumpův "sultanismus"
23. 9. 2025

Matěj Metelec
V
souvislosti s Donaldem Trumpem a jeho autoritářskými sklony se (zleva)
objevuje pojem fašismus. Myslím, že to není moc přesné, ostatně podobně
jako v případě dalších režimů,
na které se tahle nálepka často - lepí. Protože je pravděpodobné, že po
vraždě Charlieho Kirka v USA dojde k dalšímu kolu "utahování šroubů"
(ostatně k něčemu už došlo), je možná dobrý čas se nad trendem, k němuž
trumpismus směřuje zamyslet.
V rámci teorie nedemokratických režimů máme přitom některé potenciálně daleko zajímavější termíny, i když samozřejmě zdaleka ne tak emocionálně nabité. Třeba sultanismus, který pochází z typologie Juana Linze a Alfreda Stepana. Ti ve svém slavném článku o moderních nedemokratických režimech přišli s (poněkud orientalistickým) termínem sultanismus:
"Zásadní realitou v sultanistickém režimu je, že všichni jednotlivci, skupiny a instituce jsou trvale vystaveni nepředvídatelným a despotickým zásahům sultána, a proto je veškerý pluralismus nejistý."
Vůdcovství v sultanismu pak popsali takto:
"Vysoce personalistické a svévolné. Žádné racionální právní omezení. Silná dynastická tendence. Žádná autonomie ve státní kariéře. Vůdce nezatížený ideologií. Poslušnost vůdcům založená na intenzivním strachu a osobních odměnách. Personál vůdce tvoří členové jeho rodiny, přátelé, obchodní partneři nebo muži přímo zapojení do používání násilí k udržení režimu. Pozice personálu vyplývá z jejich čistě osobní podřízenosti vládci."
"Vysoce svévolná manipulace se symboly. Extrémní glorifikace vládce. Žádná propracovaná nebo vůdčí ideologie ani výrazná mentalita mimo despotický personalismus. Žádný snaha o ospravedlnění hlavních iniciativ na základě ideologie. Pseudoideologie, které nevěří zaměstnanci, poddaní ani vnější svět."
