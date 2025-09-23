Trumpův "sultanismus"

23. 9. 2025 / Matěj Metelec

V souvislosti s Donaldem Trumpem a jeho autoritářskými sklony se (zleva) objevuje pojem fašismus. Myslím, že to není moc přesné, ostatně podobně jako v případě dalších režimů, na které se tahle nálepka často - lepí. Protože je pravděpodobné, že po vraždě Charlieho Kirka v USA dojde k dalšímu kolu "utahování šroubů" (ostatně k něčemu už došlo), je možná dobrý čas se nad trendem, k němuž trumpismus směřuje zamyslet.

 
V rámci teorie nedemokratických režimů máme přitom některé potenciálně daleko zajímavější termíny, i když samozřejmě zdaleka ne tak emocionálně nabité. Třeba sultanismus, který pochází z typologie Juana Linze a Alfreda Stepana. Ti ve svém slavném článku o moderních nedemokratických režimech přišli s (poněkud orientalistickým) termínem sultanismus:

"Zásadní realitou v sultanistickém režimu je, že všichni jednotlivci, skupiny a instituce jsou trvale vystaveni nepředvídatelným a despotickým zásahům sultána, a proto je veškerý pluralismus nejistý."
Vůdcovství v sultanismu pak popsali takto:

"Vysoce personalistické a svévolné. Žádné racionální právní omezení. Silná dynastická tendence. Žádná autonomie ve státní kariéře. Vůdce nezatížený ideologií. Poslušnost vůdcům založená na intenzivním strachu a osobních odměnách. Personál vůdce tvoří členové jeho rodiny, přátelé, obchodní partneři nebo muži přímo zapojení do používání násilí k udržení režimu. Pozice personálu vyplývá z jejich čistě osobní podřízenosti vládci."

a ideologii takto:

"Vysoce svévolná manipulace se symboly. Extrémní glorifikace vládce. Žádná propracovaná nebo vůdčí ideologie ani výrazná mentalita mimo despotický personalismus. Žádný snaha o ospravedlnění hlavních iniciativ na základě ideologie. Pseudoideologie, které nevěří zaměstnanci, poddaní ani vnější svět."

Zdroj ZDE

