Jimmy Kimmel říká, že umlčování komiků je „protiamerické“, poté, co se jeho pořad vrátil do televize
24. 9. 2025
čas čtení 7 minut
V monologu moderátor poznamenal, že pozastavení jeho večerního pořadu vyvolalo celonárodní debatu o svobodě slova
Jimmy Kimmel se v úterý večer vrátil na obrazovky a označil vládní výhrůžky umlčet komiky za „protiamerické“, když prolomil mlčení ohledně pozastavení vysílání stanicí ABC, které vyvolalo celonárodní debatu o svobodě slova a pobouření nad zastrašovacími taktikami Trumpovy administrativy.
„Tento pořad není důležitý,“ řekl Kimmel během svého prvního monologu od té doby, co Disney, který vlastní ABC, minulý týden pod tlakem Trumpových úředníků pozastavil vysílání jeho nočního pořadu kvůli jeho komentářům k zastřelení pravicového aktivisty Charlieho Kirka. „Důležité je, že žijeme v zemi, která nám umožňuje mít takovýto pořad.“
Kimmelovy komentáře přicházejí den poté, co Disney, čelící odporu hollywoodských hvězd, odborů, mediálních moderátorů a dokonce i republikánů, jako je Ted Cruz, povolil obnovení produkce show Jimmy Kimmel Live!
Společnost pozastavila pořad na dobu neurčitou poté, co pravicové kruhy ostře reagovaly na Kimmelův monolog z 15. září, ve kterém řekl, že „gang Maga se zoufale snaží charakterizovat tohoto mladíka, který zavraždil Charlieho Kirka, jako někoho jiného než jednoho z nich, a dělá vše pro to, aby z toho vytěžil politické body.“
V úterý večer Kimmel poděkoval svým kolegům z večerních talk showsza jejich podporu a poděkoval také divákům a příznivcům.
„A především chci poděkovat lidem, kteří nepodporují mou show a to, v co věřím, ale podporují mé právo sdílet tyto přesvědčení,“ dodal Kimmel.
„Chci něco ujasnit, protože je to pro mě jako člověka důležité, a to, abyste pochopili, že nikdy nebylo mým záměrem zlehčovat vraždu mladého muže,“ řekl Kimmel. „Nemyslím si, že je na tom něco vtipného.“
„Ani nebylo mým záměrem obviňovat nějakou konkrétní skupinu za činy zjevně hluboce narušeného jedince,“ řekl. „To bylo opravdu opakem toho, co jsem se snažil sdělit, ale chápu, že pro některé to bylo nevhodné nebo nejasné, nebo možná obojí. A těm, kteří si myslí, že jsem někoho obvinil, rozumím, proč jste naštvaní. Kdyby byla situace opačná, je velká šance, že bych se cítil stejně.“
Později v monologu Kimmel zaútočil na Trumpa a řekl, že prezident „udělal vše pro to, aby mě zrušil“, ale „místo toho donutil miliony lidí sledovat toto show“.
Kimmel dodal, že „prezident Spojených států dal jasně najevo, že chce, aby mě a stovky lidí, kteří zde pracují, vyhodili z práce. Náš vůdce oslavuje to, že Američané přicházejí o živobytí, protože neumí přijmout vtip.“
„Jedna věc, kterou jsem se naučil od Lennyho Bruce, George Carlina a Howarda Sterna, je, že vládní hrozba umlčet komika, kterého prezident nemá rád, je protiamerická,“ dodal.
Kimmel zakončil svůj monolog zamyšlením nad poznámkami Eriky Kirk, vdovy po Charliem Kirkovi, které pronesla o víkendu na pohřbu svého zesnulého manžela.
„Erika Kirk odpustila muži, který zastřelil jejího manžela,“ řekl Kimmel. „To je příklad, který bychom měli následovat.“
„Hluboce mě to dojalo,“ dodal. „A pokud je něco, co bychom si z této tragédie měli vzít, doufám, že to bude právě toto, a ne tohle.“
Kimmelovy komentáře k zastřelení Kirka rozhněvaly Trumpovy příznivce a úředníky, kteří přísahali, že pomstí smrt konzervativního aktivisty. Minulou středu Brendan Carr, předseda Federální komise pro komunikace (FCC) jmenovaný Trumpem, pohrozil ABC odebráním licencí, pokud Disney „nepřijme opatření“ proti moderátorovi. Dvě vysílací skupiny, které vlastní stovky přidružených stanic – Nexstar, která v současné době žádá FCC o schválení fúze v hodnotě 6,2 miliardy dolarů, a Sinclair – poté odmítly program vysílat, což vedlo generálního ředitele Disneyho Boba Igera a spolupředsedkyni Disney Entertainment Danu Waldenovou k pozastavení produkce.
Tento krok vyvolal intenzivní reakci hollywoodské komunity a zastánců svobody slova a vedl k bojkotům a protestům proti ABC i Disney.
Asi hodinu před Kimmelovým návratem v úterý Trump zaútočil na Kimmela a kritizoval ABC za to, že komikovi umožnila návrat do vysílání.
„Nemůžu uvěřit, že ABC Fake News vrátila Jimmy Kimmelovi jeho práci,“ napsal Trump v úterý večer. „ABC informovala Bílý dům, že jeho show byla zrušena! Mezi tím a teď se něco stalo, protože jeho publikum je PRYČ a jeho ‚talent‘ tam nikdy nebyl.“
„Myslím, že ABC v této věci otestujeme,“ dodal Trump.
„Uvidíme, jak to dopadne. Když jsem se do nich pustil naposledy, dali mi 16 milionů dolarů. Tentokrát to vypadá ještě lukrativněji,“ řekl Trump, zřejmě s odkazem na dohodu, kterou loni uzavřel s ABC News v rámci žaloby za pomluvu, kterou Trump podal proti této televizní stanici.
V pondělí, několik hodin předtím, než Disney oznámil Kimmelův návrat, vydala Americká unie občanských svobod (ACLU) otevřený dopis podepsaný více než 400 hollywoodskými hvězdami, který odsuzoval rozhodnutí Disneyho jako „temný moment pro svobodu projevu v naší zemi“. Mezi signatáři byli Jennifer Aniston, Meryl Streep, Tom Hanks, Ben Affleck a Robert De Niro.
V pondělním prohlášení společnost uvedla, že rozhodnutí o zrušení Kimmelovy show bylo učiněno „aby se zabránilo dalšímu vyhrocení napjaté situace v emocionálním okamžiku pro naši zemi“.
„Je to rozhodnutí, které jsme učinili, protože jsme měli pocit, že některé komentáře byly nevhodné a tudíž necitlivé,“ pokračuje prohlášení. „Poslední dny jsme strávili promyšlenými rozhovory s Jimmym a po těchto rozhovorech jsme dospěli k rozhodnutí vrátit show v úterý.“
Ačkoli se Kimmelova show v úterý vrátila na ABC, nevrátila se do sítí přidružených k ABC, které vlastní Sinclair. Společnost, která je známá prosazováním konzervativních témat, uvedla, že nedovolí vysílání této show, dokud se Kimmel neomluví Kirkově rodině a neposkytne dar jeho konzervativní aktivistické skupině Turning Point USA.
„Od úterního večera nebude Sinclair vysílat pořad Jimmy Kimmel Live! na všech našich přidružených stanicích ABC a nahradí jej zpravodajským programem,“ uvedla společnost, která má největší počet přidružených stanic ABC v zemi.
„Diskuse s ABC pokračují, zatímco vyhodnocujeme možný návrat pořadu,“ dodala skupina v pondělním prohlášení.
Společnost Nexstar také potvrdila, že bude i nadále nahrazovat Jimmy Kimmel Live! jiným pořadem na svých stanicích ve 22 státech. „Minulý týden jsme se rozhodli nahradit Jimmy Kimmel Live! poté, co ABC označila komentáře pana Kimmela za ‚nevhodné a necitlivé‘ v kritickém okamžiku naší národní diskuse,“ uvedla společnost. „Stojíme si za tímto rozhodnutím, dokud nebudeme mít jistotu, že všechny strany jsou odhodlány podporovat prostředí respektujícího a konstruktivního dialogu na trzích, na kterých působíme.“
Pokračující přednostní vysílání obou společností znamená, že Jimmy Kimmel Live! nebyl vysílán na téměř čtvrtině stanic přidružených k ABC. Pořad je i nadále k dispozici online a také na streamovacích službách Hulu a Disney+.
