Evropští představitelé varují Izrael, aby v reakci na uznání palestinského státu neanektoval části Západního břehu
22. 9. 2025
Velká Británie, Austrálie, Kanada a Portugalsko v neděli uznaly palestinskou státnost a Francie se chystá učinit totéž
Evropští představitelé varují Izrael před plány na anexi Západního břehu po krocích směřujících k uznání
Evropští představitelé varovali Izrael, aby neanektoval části okupovaného Západního břehu jako odvetu za uznání palestinské státnosti západními zeměmi.
Velká Británie, Austrálie a Kanada v neděli formálně uznaly palestinskou státnost, což je historický krok, který postavil tři hlavní spojence USA do rozporu s Trumpovou administrativou a vyvolal okamžitou rozhořčenou reakci Izraele.
Portugalsko také včera uznalo Palestinu a Francie je jednou z evropských zemí, které by měly učinit totéž na Valném shromáždění OSN v New Yorku tento týden.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu včera prohlásil, že uznání odměňuje terorismus Hamásu, a řekl: „Zdvojnásobili jsme židovské osídlení v Judeji a Samaří (na Západním břehu) a budeme v tom pokračovat.“
Izraelský krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich a krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir v reakci na tato prohlášení vyzvali k úplné anexi okupovaného Západního břehu.
„Dny, kdy Británie a další země rozhodovaly o naší budoucnosti, jsou pryč... Jedinou odpovědí na tento protiizraelský krok je suverenita nad historickou vlastí židovského národa v Judeji a Samaří a trvalé odstranění bláznivého plánu na vytvoření palestinského státu z agendy,“ napsal Smotrich na X.
Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová řekla v BBC, že varovala Izrael, aby neanektoval části Západního břehu v reakci na uznání palestinské státnosti ze strany Velké Británie, které má zvláštní historický význam vzhledem k roli Velké Británie při vzniku Izraele po druhé světové válce.
Foreign Secretary Yvette Cooper says she has warned Israel not to annex parts of the West Bank in retaliation for the UK's recognition of Palestinian statehood.— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) September 22, 2025
She was speaking to the BBC before attending a conference at the United Nations in New Yorkhttps://t.co/PabfJxI3N2 pic.twitter.com/N6Cbr3VzJp
Cooperová řekla:
Jasně jsme dali najevo, že toto naše rozhodnutí je nejlepším způsobem, jak respektovat bezpečnost Izraele i bezpečnost Palestinců.
Jde o ochranu míru a spravedlnosti a především bezpečnosti na Blízkém východě a my budeme i nadále spolupracovat se všemi v regionu, abychom toho mohli dosáhnout.
Spojené království uzná palestinský stát založený prozatímně na hranicích z roku 1967, předtím, než Izrael obsadil pásmo Gazy a Západní břeh. To také připraví půdu pro plné diplomatické vztahy, přičemž palestinský vedoucí mise Husam Zomlot bude pravděpodobně povýšen na velvyslance.
Pokud Izrael skutečně provede nějakou formu anexe Západního břehu, evropští představitelé zváží omezení obchodu s osadami, uvalení dalších sankcí na násilné osadníky a formální přijetí poradního stanoviska vydaného loni Mezinárodním soudním dvorem OSN, který shledal izraelskou okupaci jako porušení mezinárodního práva, uvádí Financial Times.
