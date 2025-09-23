Trump zaútočil na paracetamol a jeho úředníci zveřejnili velmi kontroverzní závěry o autismu
Trumpova administrativa v pondělí zveřejnila velmi kontroverzní závěry o údajných příčinách autismu a zároveň prosazuje výzkum, který má najít možnou „léčbu“ tohoto onemocnění.
Po měsících široce propagovaných vyšetřování vedených Trumpovým "ministrem zdravotnictví" Robertem F. Kennedym Jr. oznámil Donald Trump, že těhotné ženy by měly omezit užívání acetaminofenu, který se v USA obvykle prodává pod značkou Tylenol a jinde jako paracetamol, protože podle něj zvyšuje riziko autismu u dětí, pokud je užíván těhotnými ženami. Toto tvrzení je však mezinárodní vědeckou obcí ostře zpochybňováno a je v rozporu s výsledky studií.
Trump prohlásil: „Užívání Tylenolu není dobré... Všechny těhotné ženy by měly se svým lékařem konzultovat omezení užívání tohoto léku během těhotenství.“ Není to pravda, nepoužití paracetamolu proti horečce u těhotných žen může způsobit vážné poškození nenarozeného plodu.
Trump hovořil také o připravovaných doporučeních, že očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím (MMRV) by mělo být podáváno s odkladem nebo v menších dávkách, a to i přes omezené důkazy o jeho údajné škodlivosti. Hovořil také o očkování proti hepatitidě B, které se v současné době podává novorozencům v rámci národních standardů očkování, a o možných doporučeních odložit první dávku – opět s omezenými důkazy.
Kennedy následoval a oznámil, že ministerstvo zdravotnictví a americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv budou pracovat na změně označení rizik acetaminofenu.
Úředníci vlády také představili plán na další výzkum možného léčení autismu pomocí leucovorinu, léku, který se v současné době používá u pacientů s rakovinou a anémií.
Trump, který často vyjadřoval své obavy ohledně autismu, spolu s Kennedym prohlásil, že USA trpí „epidemií“, a v neděli na památníku Charlieho Kirka v Arizoně oznámil významnou iniciativu.
„Zítra budeme mít jedno z největších oznámení... z lékařského hlediska, myslím, v historii naší země,“ řekl. „Myslím, že to budete považovat za úžasné. Myslím, že jsme našli odpověď na autismus.“
Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo v roce 2022 v USA diagnostikováno autistické spektrum poruch (ASD) – stav charakterizovaný komunikačními a sociálními obtížemi spolu s repetitivním chováním – u jednoho z 31 dětí ve věku osm let. V roce 2000 to bylo přibližně jedno z 150 dětí.
Kennedy, který dříve propagoval teorii, že tento stav je způsoben očkováním, přisuzuje tento nárůst „toxickým látkám v životním prostředí“.
Na pondělní akci řekl, že Národní instituty zdraví se dopustily chyby, když se „téměř výhradně soustředily na politicky bezpečné a zcela neplodné výzkumy“ příčin autismu. Řekl, že se zavázal prošetřit „ideologii vypuknutí autismu“.
Autismus označil za „komplexní onemocnění s mnohostrannou ideologií“.
„Jednou z oblastí, kterou v současné době zkoumáme, jsou očkovací látky,“ řekl Kennedy, který často prosazuje teorii, že nárůst autismu je způsoben očkováním.
Odborníci však tvrdí, že nárůst je způsoben především zvýšeným screeningem v kombinaci s vyvíjejícími se definicemi tohoto onemocnění. Rovněž uvedli, že příčiny jsou převážně dány genetikou.
Vědci v USA a Velké Británii reagovali na spojení s Tylenolem skepticky, britští lékaři jej odsoudili jako „šíření strachu“, které riskuje stigmatizaci rodičů dětí s autismem.
Alison Singer, prezidentka a zakladatelka Autism Science Foundation, ostře kritizovala přístup americké vlády – konkrétně její tvrzení o Tylenolu, které označila za „vědecky nepodložené“.
„Jakákoli souvislost mezi Tylenolem a autismem je založena na velmi omezených, protichůdných a nekonzistentních vědeckých poznatcích a je předčasné činit takovéto nepodložené tvrzení a riskovat ohrožení veřejného zdraví,“ uvedla.
„Je to zavádějící pro rodiny, které si zaslouží jasnější informace založené na faktech.“
Zpochybnila také základ oznámení Bílého domu. „Nejsme si jisti, proč se dnes koná tato tisková konference. Podle našich informací nebyly odhaleny žádné nové údaje, nebyly publikovány žádné nové studie, nebyly představeny žádné nové prezentace. Neuskutečnila se žádná vědecká ani lékařská konference,“ uvedla Singerová.
Debra Houry, bývalá hlavní lékařka a zástupkyně ředitele CDC, v telefonickém rozhovoru organizovaném kampaní Defend America Action řekla novinářům: „Před třemi týdny jsme neměli žádné důkazy o tom, že by acetaminofen měl souvislost s autismem, takže je zajímavé, jak rychle se to vyvinulo.“
„Existuje mnoho studií, které tuto souvislost vyvracejí, ale nejdůležitější byla švédská studie 2,4 milionu porodů publikovaná v roce 2024, která použila skutečná data sourozenců a nezjistila žádnou souvislost mezi expozicí paracetamolu [v USA známého jako acetaminofen] v děloze a následným autismem, ADHD nebo mentálním postižením,“ řekla Dr. Monique Botha, docentka sociální a vývojové psychologie na Durhamské univerzitě.
„Šíření strachu zabrání ženám v přístupu k odpovídající péči během těhotenství.
Američtí lékaři také zpochybňují domnělou souvislost s acetaminofenem.
Dan Jernigan, další bývalý vědec CDC a bývalý ředitel národního centra pro nově se objevující a zoonotické infekční nemoci, kritizoval Kennedyho snahy.
„Všichni jsme byli požádáni, abychom se zapojili do studií autismu a sestavili [plán pro autismus],“ řekl. Pomohli jsme některé z nich vyvinout. Ale postupem času jsme viděli, že [Kennedy] má stále více autoritativní přístup, v podstatě „buď po mém, nebo nic“, bez ohledu na vědecké procesy.“
Někteří vědci také vyzývají k opatrnosti, pokud jde o naděje vkládané do leucovorinu, který podle některých testů vykazuje výrazné zlepšení schopnosti mluvit a rozumět u některých lidí s autismem.
Irva Hertz-Picciotto, epidemioložka a specialistka na autismus z Kalifornské univerzity v Davisu, řekla listu Washington Post, že nerealistická očekávání mohou vést ke ztrátě důvěry.
„Obávám se, že to vypadá, jako by vše, co vychází z současné administrativy, bylo zkažené,“ řekla.
