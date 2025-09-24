Rusko: Úředníci očekávají, že zvýšením DPH vyberou od obyvatelstva další bilion rublů
Ruské úřady zvažují zvýšení daně z přidané hodnoty, což přivede do rozpočtu další 1 bilion rublů (12 miliard dolarů) ročně.
Od roku 2026 se plánuje zvýšení DPH. Sazba se může zvýšit o dva procentní body – z 20 % na 22 % a daň se bude vztahovat na širší okruh společností. Nyní jsou organizace s příjmy vyššími než 60 milionů rublů ročně povinny ji platit, ale tuto hranici lze snížit na 10 milionů.
O iniciativě se diskutuje na pozadí rostoucích nákladů spojených s válkou proti Ukrajině a klesajících příjmů z vývozu ropy a plynu. Aby byl rozpočet vyrovnaný, je vláda připravena nejen zvýšit daně, ale také snížit nebo přerozdělit část občanských výdajů.
Zdroje upřesňují, že se očekává, že federální výdaje v roce 2026 zůstanou na současné úrovni. Od roku 2022, kdy začala invaze na Ukrajinu, se výdaje každoročně zvyšují, ale nyní finanční tlak nutí úřady činit "obtížná rozhodnutí". Finální verzi rozpočtu na rok 2026 hodlá vláda předložit parlamentu 29. září.
The Bell také již dříve informoval, že Kreml zvažuje scénáře opětovného zvýšení DPH - podruhé od roku 2019. Podle jednoho ze zdrojů publikace "daně budou určitě zvýšeny", jinak není možné zacelit rozpočtovou díru, která do konce srpna dosáhla 4,2 bilionu rublů.
Jak upozorňuje agentura Bloomberg, v roce 2025 budou vládní výdaje v Rusku činit 42,3 bilionu rublů, což je asi 19 % HDP. Zároveň byl v polovině roku dodatečně upraven rozpočet o 829 miliard rublů a jeho schodek se zvýšil z plánovaných 0,5 % HDP na 1,7 %.
Prezident Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů Alexandr Šokin označil zvýšení DPH za "nejnepříjemnější daňovou inovaci pro podniky a obyvatelstvo". Varoval, že zvýšení daně povede ke skokovému nárůstu maloobchodních cen. "To může vést k tomu, že maloobchodní ceny porostou, včetně maloobchodních cen. Opět inflace, opět zvýšení sazby a tak dále," řekl Šokin.
