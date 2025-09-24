Platy v ruských obranných podnicích poprvé od začátku války klesly
24. 9. 2025
V srpnu 2025 se mzdy v ruských obranných podnicích poprvé od začátku totální invaze na Ukrajinu snížily. Podle studie deníku Novaja Gazeta Europe klesly příjmy zaměstnanců obranného sektoru nabízených na volných pozicích o 10 % ve srovnání s rokem 2024, zatímco celostátní průměrné mzdy nadále rostly.
Vrchol "platových závodů" byl v prvním roce války. Prudký nárůst objemu státních zakázek způsobil nedostatek personálu a zajistil rychlý nárůst příjmů pracovníků obranného průmyslu. Do roku 2025, jak poznamenává Vasilij Osmakov, první náměstek ministra průmyslu a obchodu, však "ekonomika dosáhla bodu obratu" – podniky již nebudou schopny rozšířit výrobu pouhým zvýšením počtu zaměstnanců a přesčasů.
Výzkumníci, kteří analyzovali téměř 40 milionů inzerátů na hh.ru také zjistili, že vrchol náboru v obranném průmyslu nastal v prvním roce války – v srpnu 2022 tvořil vojensko-průmyslový komplex téměř 2 % všech volných pracovních míst na agregátorech. Do léta 2025 se však dynamika dramaticky změnila: za tři měsíce zveřejnily obranné podniky pouze 34,5 tisíce volných pracovních míst ve srovnání s 52 tisíci ve stejném období loňského roku. Před invazí byla míra náboru vyšší než v současnosti.
Zároveň na podzim roku 2024 Státní duma oznámila možný nedostatek 400 tisíc pracovníků, ale tyto prognózy se nenaplnily. V polovině roku 2025 bylo jasné, že většina továren dosáhla hranice své kapacity.
Výrobci dronů a raket přitom zůstávají výjimkou. Podle Novoj gazety a Amerického institutu pro studium války vzrostly tržby společností vyvíjejících drony od roku 2022 dvaapůlkrát a platy v těchto společnostech stále rostou. Mezi aktivně se rozvíjející podniky patří koncern Kalašnikov, taktická raketová výzbroj a továrny na výrobu letadel a raketových motorů.
Obecný trend však zůstává opačný: obranný průmysl dosáhl do roku 2025 svého limitu a již nemůže zvyšovat výrobu hromadným najímáním.
