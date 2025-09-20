To už jim do těch „tenkých“ asi fakt jde!
20. 9. 2025 / Beno Trávníček Brodský
čas čtení 2 minuty
Důležité také je, že šéfka evropské komise s tímhle plánem podle dostupných informací souhlasí. Bude zajímavé sledovat, zda takový postup skutečně vyjde a zda, když bude takto aplikován až nyní, tj. „dlouho po dvanácté“ (viz aktuální atak evropského trhu čínskými automobilkami) bude mít šanci odvrátit „syndrom Detroit“. Každopádně po velmi dlouhé době jsem se přistihl, že fandím evropskému autoprůmyslu, tedy konkrétně v tomto ohledu.
Chce se mi říct (a já to řeknu :-), že kdyby paní Uršula četla pečlivě Britské listy a v nich moje stále dokola opakované textíky o potřebě výroby cenou lidových drobných elektromobilů v Evropě, mohla přijít s takovou myšlenkou už dávno. Je ale možné, a vzhledem k okolnostem dokonce pravděpodobné, že právě teď BL číst začala!
Na netu jsou k dohledání tato její slova:
„Miliony Evropanů si chtějí koupit cenově dostupná evropská auta, proto bychom měli investovat i do malých, dostupných vozidel - jak pro evropský trh, tak i k uspokojení rostoucí globální poptávky. Proto navrhneme spolupráci s průmyslem na nové iniciativě malých cenově dostupných aut," řekla von der Leyenová. „Věřím, že Evropa by měla mít své vlastní E-car. E jako environmental - čisté, účinné a lehké. E jako economical - dostupné pro lidi. E jako European - vyráběné zde v Evropě s evropskými dodavatelskými řetězci. Protože nemůžeme nechat Čínu a další, aby tento trh ovládli.“ I dle jejích slov bude plánovaná nová třída pouze elektrická: „Ať už to bude jakkoli, budoucnost je elektrická a Evropa bude její součástí. Budoucnost aut - a auta budoucnosti - musí být vyrobena v Evropě,“ upřesnila předsedkyně Evropské komise.
348
Diskuse