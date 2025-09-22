Írán opět přerušil spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii
22. 9. 2025
Nejvyšší íránský bezpečnostní orgán v sobotu uvedl, že akce Británie, Francie a Německa ohledně opětovného uvalení sankcí OSN "účinně pozastaví" jeho spolupráci s jaderným dozorem OSN.
"Navzdory spolupráci ministerstva zahraničí s (Mezinárodní agenturou pro atomovou energii) a předložení plánů na řešení tohoto problému, akce evropských zemí účinně pozastaví cestu spolupráce s agenturou," uvedla Nejvyšší rada národní bezpečnosti v televizním prohlášení.
Oznámení přichází poté, co Rada bezpečnosti v pátek hlasovala o opětovném uvalení zmrazených sankcí OSN poté, co evropské vlády aktivovaly mechanismus "snapback" v deset let staré jaderné dohodě, podle níž obviňují Írán z nedodržování závazků.
Hlasování znamená, že sankce, které byly pozastaveny výměnou za omezení íránských jaderných aktivit stanovených v dohodě z roku 2015, vstoupí v platnost 28. září, pokud Írán nepřesvědčí radu, aby příští týden ustoupila.
Teherán uvedl, že akce evropských mocností podkopala měsíce spolupráce s MAAE zaměřenou na obnovení monitorování a zajištění souladu s mezinárodními pravidly.
Začátkem tohoto měsíce Írán a MAAE dosáhly v Káhiře dohody, která by umožnila obnovení inspekcí íránských jaderných zařízení.
Írán je pozastavil poté, co Izrael a Spojené státy v červnu zaútočily na jeho jaderná zařízení.
Západní vlády dlouho obviňovaly Írán z toho, že usiluje o jaderné zbraně, což Teherán popírá.
Teherán také kritizoval MAAE za to, že neodsoudila izraelské a americké útoky.
Evropské vlády prohlásily, že nebudou odkládat opětovné uvalení sankcí OSN, pokud Írán neobnoví plnou spolupráci s MAAE a znovu nezahájí jaderné rozhovory se Spojenými státy, které jsou od června pozastaveny.
Zdroj v angličtině: ZDE
