Channel 4 News: Izrael v sobotu vyvraždil v Gaze dalších nejméně 50 lidí
20. 9. 2025
Moderátorka, Channel 4 News, sobota 20. září 2025: V Gaze bylo v sobotu zabito více než 50 Palestinců, zatímco Izrael pokračuje v útocích na město Gaza a nutí obyvatele k útěku a hledání úkrytu na jihu. IDF odhaduje, že od začátku měsíce uprchlo z města Gaza více než půl milionu lidí a méně než 500 000 jich tam stále zůstává. Náš zahraniční korespondent Secunder Kamani se k nám připojuje z Jeruzaléma poblíž domu Benjamina Netanjahua, kde se shromáždili demonstranti. Secundere?
Reportér: Jak říkáte, desítky Palestinců byly zabity v Gaze při izraelských útocích, včetně několika členů rodiny ředitele nemocnice Al-Shifa v Gaze, jehož rodinný dům byl terčem útoku. Hamás dnes zveřejnil fotografii zbývajících izraelských rukojmí, které drží, a označil ji za poslední rozloučení, čímž hraje na obavy mnoha Izraelců, jako jsou ti, kteří se účastní protestu zde v Jeruzalémě a obávají se, že izraelská ofenzíva na Gazu, která je samozřejmě pro Palestince již tak zničující a smrtící, povede také ke smrti izraelských rukojmích. Ale protože dům premiéra Netanjahua není daleko odtud, demonstrace ještě nedosáhly bodu zlomu a, co je zásadní, Bílý dům ho pevně podporuje. Nezdá se tedy, že by se chystal ustoupit. Zítra a v pondělí plánuje několik dalších západních zemí, včetně Velké Británie, oficiálně uznat palestinský stát. To je diplomatické vítězství pro palestinské představitele, ale vzhledem k pokračujícímu krveprolití v Gaze a rozšiřování osad na okupovaném Západním břehu nelze očekávat žádné oslavy.
