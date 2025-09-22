Velká charitativní akce v Londýně pro Palestinu - Choose Love
22. 9. 2025
čas čtení < 1 minuta
Tento týden, ve středu 17. 9., se v kryté hale ve Wembley v Londýně konala jedna z největších charitativních akcí v poslední době "Together for Palestine - Choose Love". Česká média o tom vůbec neinformovala. Prosím proto Britské listy, aby tuto zprávu zveřejnily, píše Marika Muchová.
Na více než čtyřhodinové akci vystoupili světoznámí umělci jako Annie Lennox, Kate Bush, Portishead, Blur nebo Massive Attack spolu s řadou palestinských hudebníků a výtvarníků. Proslovy tam měli herec Richard Gere nebo lékaři a novináři, kteří působili ve válečné zóně v Gaze. Mluvil tam i přeživší holokaustu Stephan Kapos a mnoho dalších.
Web charitativní akce:
https://togetherforpalestine.org/
Podrobná reportáž z akce je např. zde:b
Proslov Stephana Kapose:
https://www.facebook.com/reel/1343383837378251
Děkuji a zdravím Vás!
M. Muchová
