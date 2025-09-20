Izrael zesiluje útoky na Gazu, při náletu na školu zabil děti. Izrael zesiluje útoky na Gazu, při náletu na školu zabil děti
20. 9. 2025
Od úsvitu bylo při neúprosných izraelských útocích v Gaze zabito více než 80 lidí
Podle informací z nemocnic bylo od úsvitu v pásmu Gazy zabito nejméně 84 Palestinců, z toho 69 v městě Gaza, kde izraelské síly pokračují v intenzivním bombardování hlavního městského centra.
Izraelský nálet zabil nejméně 4 děti ve škole v Gaze
„Hrůzný“ útok na obyvatele města Gaza prchající před izraelským útokem
Video dokumentující tento izraelský útok ukazuje skupinu Palestinců na nákladním autě převážejícím nábytek, kteří prchají z oblasti Nassr. Jedná se o hrůzné záběry zabíjených lidí.
Tato severní oblast je svědkem neúnavného bombardování a operují v ní dálkově ovládané roboty naložené výbušninami. Doslova ničí celé čtvrti.
Při tomto útoku byli zabiti nejméně čtyři Palestinci a desítky dalších byly zraněny.
To ukazuje, že izraelské síly útočí na lidi, i když prchají před izraelskými příkazy k nucenému vyhnání. Kvůli intenzivnějšímu bombardování jsou Palestinci na útěku.
Armáda používá kvadrokoptéry k zabíjení lidí, kteří se snaží uprchnout ze svých čtvrtí, a používá tyto roboty, přičemž obyvatelé říkají, že pokaždé, když explodují, je to jako zemětřesení.
Koncert v Německu na památku dětí zabitých v Gaze
Hudebníci uspořádali v Berlíně koncert klasické hudby u příležitosti Světového dne dětí, jehož cílem bylo upozornit na utrpení dětí zabitých v izraelské válce v Gaze.
Iniciativa Music for Humanity, která akci organizovala, uvedla, že charitativní koncert proměnil německé hlavní město v „místo solidarity, humanity a hudby“.
Na koncertě vystoupili profesionální i amatérští hudebníci, kteří hráli klasickou a tradiční arabskou hudbu, informovala agentura Anadolu.
Organizátoři vyzvali k okamžitému příměří, ochraně dětí a civilistů v Gaze a zastavení dodávek německých zbraní do Izraele.
Izraelští demonstranti v Tel Avivu požadují od vlády dohodu o propuštění zajatců
Tisíce Izraelců, včetně některých rodin zajatců, se shromažďují na náměstí Hostage Square v Tel Avivu, aby vyzvaly izraelskou vládu k uzavření dohody o propuštění všech osob zadržovaných v Gaze.
Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných osob svolalo demonstraci, která měla začít v 20:00 (18:00 SEČ), a další demonstrace začne v 20:30 na náměstí Paris Square v Jeruzalémě, poblíž rezidence premiéra Benjamina Netanjahua, podle izraelských médií.
Demonstrace se koná několik hodin poté, co Hamás zveřejnil takzvanou „poslední fotografii“ 48 izraelských rukojmích zadržovaných v Gaze.
Hamas neustále varuje, že zintenzivnění izraelských útoků a pozemní invaze ohrozí životy zajatců, z nichž někteří již byli zabiti izraelskými bombami. Ozbrojená palestinská skupina také tvrdí, že zajatci jsou „rozptýleni po celé čtvrti“ obléhaného města Gaza.
Počet obětí v Gaze stoupl na 71, zatímco Izrael bombarduje sever
Podle informací z nemocnic bylo od úsvitu zabito nejméně 71 Palestinců v celé Gaze, z toho 56 v obléhaném městě Gaza.
Izraelské bombardování a dálkově ovládané roboty s výbušninami ničí město Gaza blok po bloku, obloha je černá od kouře a desítky tisíc lidí jsou nuceny uprchnout.
Jeden mrtvý při izraelském útoku na jižní Libanon
Libanonská média uvádějí, že při leteckém útoku na auto v oblasti Khardali zahynula jedna osoba.
Oficiální národní tisková agentura uvedla, že zabitý byl obyvatel obce Kfar Kila, která se nachází na jihu země.
Jednalo se o nejnovější porušení příměří ze strany Izraele poté, co se loni v listopadu dohodl na zastavení nepřátelských akcí s libanonskou ozbrojenou skupinou Hizballáh.
Ve čtvrtek izraelské stíhačky provedly letecké útoky na pět měst v jižním Libanonu, což vyvolalo odsuzující reakce ze strany vlády, armády a představitelů OSN.
„Za hranicí zoufalství“: Vyhnanci z Gazy bojují o přežití bez ničeho
Michail Fotiadis z lékařské charitativní organizace Lékaři bez hranic (MSF) říká, že situace v al-Mawasi, kam Izrael nařídil přesunout stovky tisíc lidí, je „srdcervoucí“.
„Všichni hledají místo, kde by si mohli postavit stan, ale materiál není k dispozici. Situace je pro obyvatelstvo opravdu zoufalá. Přístup k vodě je velmi obtížný,“ řekl Fotiadis z al-Mawasi, které Izrael popisuje jako „humanitární zónu“.
Uvedl, že z severní Gazy přichází stále více Palestinců, kteří po útěku před izraelským vojenským útokem nemají nic.
„Obvykle v takovéto situaci převládá přežití. Ale Palestinci v pásmu Gazy museli snášet tolik různých vysídlení, tolik situací strachu. Jsou za hranicí zoufalství.“
Německo odsuzuje hrozby bojkotu Eurovize kvůli Gaze
Německý ministr kultury ostře kritizoval hrozby několika evropských zemí, že budou bojkotovat příští ročník soutěže Eurovision Song Contest, pokud se jí zúčastní Izrael, jako politizaci hudební události.
Španělsko tento týden oznámilo, že bude bojkotovat největší živou televizní hudební soutěž na světě v květnu, pokud se jí Izrael zúčastní. Irsko, Slovinsko, Island a Nizozemsko vyslovily podobné hrozby.
„Eurovize byla založena s cílem sbližovat národy prostřednictvím hudby. Vyloučení Izraele dnes odporuje této základní myšlence a mění oslavu porozumění mezi národy v soudní tribunál,“ uvedl ministr kultury Wolfram Weimer ve svém prohlášení.
„Právě proto, že Eurovize vznikla na troskách války, by se neměla stát místem vyloučení.“
Při útoku Izraele zahynuli 4 Palestinci, kteří prchali před armádním útokem
Při izraelském útoku na křižovatku Hamid západně od města Gaza zahynuli čtyři lidé a další byli zraněni, když se pokoušeli uniknout izraelskému útoku.
Izraelské síly, které kontrolují východní předměstí města Gaza, v posledních dnech bombardují oblasti Sheikh Radwan a Tal al-Hawa, odkud by mohly postupovat do centrální a západní části města, kde se ukrývá většina obyvatelstva.
Hamas odsuzuje použití „dronů naložených výbušninami“ Izraelem
Hamas obvinil Izrael z válečných zločinů za použití dálkově ovládaných dronů naložených výbušninami, které podle něj jsou odpalovány hluboko v obytných čtvrtích, aby způsobily „co největší destrukci“.
„Svět je dnes svědkem hrůzných zločinů páchaných vládou válečného zločince [izraelského premiéra Benjamina Netanjahua], který je hledán Mezinárodním trestním soudem, včetně úmyslného ničení města Gaza, nuceného vysídlování jeho obyvatel za pomoci masakrů a bombardování a používání různých metod zabíjení a vyhlazování, mezi nimiž vynikají dálkově ovládané drony s výbušninami,“ uvedla Hamás ve svém prohlášení.
Skupina vyzvala mezinárodní společenství, aby „okamžitě zasáhlo a zastavilo tyto hanebné zločiny“.
Palestinci prchají z města Gaza kvůli hrozbám evakuace
Západní uznání Palestiny pravděpodobně nezmění postoj Netanjahua
Uznání palestinského státu některými západními zeměmi nebude mít podle politického analytika významný dopad na izraelskou vládu premiéra Benjamina Netanjahua ani na její chování.
„Změní to jeho [Netanjahuovo] uvažování? V tuto chvíli ne. Ale myslím si, že začíná pociťovat tlak, a myslím si, že Izrael obecně začíná pociťovat tlak,“ řekl Ori Goldberg z Tel Avivu.
Izrael čelí paradoxu, dodal Goldberg. „Pokračuje, jako by nic nemohlo zastavit nebo omezit jeho snahy o genocidu palestinského lidu... Na druhou stranu se okolnosti mění, a to poměrně rychle, ne nutně z hlediska politických výsledků v terénu, ale v tom smyslu, že palestinská otázka se stává břemenem pro stávající vůdce po celém světě, nejen v Evropě, ale i v USA.“
Uvalení sankcí a bojkot izraelských aktivit by mohlo mít dopad, protože tyto akce by „narušily izraelskou veřejnost a umožnily by jí vnímat Netanjahua jako nefunkčního premiéra, nikoli jako statečného premiéra, který i přes svou neoblíbenost a mnoho osobních problémů dělá vše, co je v jeho silách, aby vedl nemožný boj, což je blíže tomu, jak většina Izraelců v současné době Netanjahua vnímá,“ řekl.
Izraelští osadníci napadli palestinského muže poblíž Hebronu
Skupina izraelských osadníků „těžce zbila“ mladého muže, který cestoval do svého domu v palestinské vesnici al-Halawa poblíž Hebronu na okupovaném Západním břehu, informovala agentura Wafa.
Útok zanechal na muži modřiny.
Od začátku izraelské války v Gaze došlo k výraznému nárůstu útoků izraelských sil a osadníků na okupovaném Západním břehu.
Takové útoky zranily více než 10 000 Palestinců na tomto území.
Bratr a švagrová ředitele nemocnice al-Shifa byli dnes zabiti při izraelském útoku na jejich dům.
Hamás tvrdí, že izraelská armáda pokračuje v ničení zbývajících zdravotnických zařízení v Gaze a zároveň útočí na zdravotnický personál a jejich rodiny.
„Poslední útok byl záměrný útok dnes ráno na rodinu doktora Mohammeda Abu Salmiya, ředitele nemocničního komplexu Al-Shifa v Gaze,“ uvádí se v prohlášení na Telegramu, které dodává, že při útoku bylo zabito pět členů rodiny doktora, včetně jeho bratra a několika dětí.
Hamás označil útok za „krvavé teroristické poselství namířené proti lékařům, aby je donutil opustit město“.
„Je to součást politiky genocidy, jejímž základním kamenem je zničení zdravotnického sektoru,“ uvedlo hnutí a dodalo, že Izrael zabil v Gaze více než 1 700 zdravotníků a asi 400 jich drží ve vězení.
