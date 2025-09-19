USA: Moderátoři amerických večerních televizních talk show odsoudili pozastavení Kimmelovy show: „Otevřený útok na svobodu slova“
19. 9. 2025
Stephen Colbert, Jon Stewart, Seth Meyers, Jimmy Fallon a David Letterman kritizovali společnost ABC, Disney, a šéfa FCC, Brendana Carra
Moderátoři amerických večerníách televizních talk show Stephen Colbert, Jon Stewart, Seth Meyers a Jimmy Fallon a bývalý moderátor David Letterman se všichni postavili za Jimmyho Kimmela poté, co ABC rozhodla o dočasném pozastavení jeho populární večerní talk show kvůli jeho komentářům o pravicovém aktivistovi Charliem Kirkovi.
Ve svém úvodním monologu ve čtvrtek večer Stephen Colbert zesměšnil vedoucí pracovníky firmy Disney, mateřské společnosti ABC, za to, že podlehli výhrůžkám Brendana Carra, předsedy regulačního orgánu FCC, když stáhli Kimmela z vysílání.
V úryvku zveřejněném na Instagramu před vysíláním Colbert také pokáral Carra za to, že označil Kimmelův komentář k politizaci Kirkova vraždy za urážku hodnot komunity. „Víš, jaké jsou hodnoty mé komunity, Bustere?“ zeptal se Colbert. „Svoboda projevu.“
„Lidé po celé zemi jsou šokováni tímto flagrantním útokem na svobodu projevu,“ dodal Colbert. Vysmíval se vedoucím pracovníkům firmy Disney a řekl: „Jak to vyjádřil jeden zdroj z ABC, celý den se počůrávali strachy“ z hrozby odvetných opatření Trumpovy administrativy proti této televizní stanici. „Na druhou stranu to dokazuje, že Disney je jedničkou ve streamování,“ žertoval.
V samostatném videu Late Show zesměšnila mateřskou společnost ABC, Disney, a upravila píseň z jejího animovaného hitu Kráska a zvíře. Ve zprávě zaměstnancům Disney, ABC, ESPN a Hulu byly texty písně Be Our Guest postavy Lumière změněny na „drž hubu, varujeme tě, abys přestal s těmi kecy“.
„Vlastenecky poslušný moderátor“ Jon Stewart mezitím představil „zcela nový, vládou schválený pořad Daily Show“, který Stewart normálně moderuje pouze v pondělí. Na novém zlatém pódiu – ladícím s novou estetikou Oválné pracovny – Stewart zaujal hravě servilní tón.
S odkazem na Trumpův noční komentář, že „Kimmel není talentovaný člověk“, Stewart vtipkoval, že Trump má měřič, „Talent-O-Meter“, který měří, kdy „laskavost umělce k prezidentovi klesne pod určitou úroveň“.
„V takovém případě musí být informována FCC, aby ohrozila vyhlídky na akvizici miliardových fúzí síťových poboček. Tyto pobočky jsou pak požádány, aby daly ultimáta ještě větší megakorporaci, která kontroluje tok státem schváleného obsahu, nebo může FCC jednoduše rozhodnout, že těmto licencím přímo pohrozí. Je to základní věda. Přečtěte si ústavu!“ řekl za potlesku.
Stewart zdůraznil, že Donald Trump Jr. a předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson kritizují své politické oponenty za to, že nazývají Trumpovu administrativu „fašistickou“, a pustil klipy, ve kterých Trump nazývá demokraty „fašisty“, „zvířaty“ a „démony“.
V reakci na komentáře republikánů, že politicky motivované násilí není po Kirkově smrti žádná legrace, Stewart ukázal klipy republikánů a konzervativců, kteří se vysmívali útoku kladivem na manžela předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové Paula Pelosiho v roce 2022, který mu způsobil zlomeninu lebky.
Stewart poté rozhovor s filipínskou novinářkou Marií Ressou, laureátkou Nobelovy ceny míru, která byla v roce 2020 uvězněna na Filipínách za své novinářské články kritizující bývalého prezidenta Rodriga Duterteho, o kterém řekla, že „za šest měsíců zničil naše instituce“.
„Myslíte si, že je divné, že to Trumpovi trvalo osm [měsíců]?“ zeptal se Stewart.
„Myslím, že to udělal během prvních 100 dnů,“ odpověděla Ressau a popsala Trumpovu likvidaci institucí, které se mohly postavit proti jeho vládě, jako „identické“ s tím, co se stalo na Filipínách.
Moderátor večerní show NBC Seth Meyers zlehčoval obavy, že by mohl být dalším na řadě, kdo bude zrušen, a ve čtvrtek zahájil svou show pauzou, během níž řekl, že „vzhledem k tomu, že [Trumpova] administrativa usiluje o potlačení svobody slova... zcela mimochodem, než začneme, chci jen říct, že jsem vždy obdivoval a respektoval pana Trumpa“.
Zatímco se publikum smálo, Meyers pokračoval: „Vždy jsem věřil, že je – ne, ne, ne – vizionář, inovátor, skvělý prezident a ještě lepší golfista. A pokud jste mě někdy slyšeli říkat o něm něco negativního, tak to byla jen umělá inteligence.“
Ve svém úvodním monologu Jimmy Fallon žertoval: „Probudil jsem se a měl jsem 100 zpráv od svého otce, ve kterých mi psal: ‚Je mi líto, že zrušili tvou show.‘“
„Abych byl upřímný, nevím, co se děje. A nikdo to neví. Ale znám Jimmyho Kimmela a vím, že je to slušný, vtipný a milý člověk, a doufám, že se vrátí,“ řekl za potlesku.
Ve čtvrtek ráno odsoudil rozhodnutí ABC také veterán televizního vysílání David Letterman, který hovořil na festivalu časopisu Atlantic.
„Je mi to líto, protože všichni vidíme, kam to směřuje,“ řekl Letterman. „Jde o řízené médium. A to není dobré. Je to hloupé. Je to směšné. A nemůžete někoho propustit, protože se bojíte nebo se snažíte zalíbit autoritářské zločinecké administrativě v Oválné pracovně. Tak to prostě nefunguje.“
Tyto výroky přicházejí uprostřed rostoucí kritiky velkých mediálních společností, jako jsou ABC a Paramount, za jejich rozhodnutí zrušit populární pořady, včetně The Late Show with Stephen Colbert.
Trump opakovaně obvinil mainstreamová média z nespravedlivého zpravodajství. Ve čtvrtek v letadle Air Force One Trump bez důkazů prohlásil, že „97 % [hlavních amerických médií] je proti mně“, a dodal: „Opakuji, 97 % negativních, a přesto jsem snadno vyhrál. Vyhrál jsem ve všech sedmi swing states … Píšou o mně jen špatné věci. Myslím tím, že mají licenci. Myslím, že by jim možná měla být odebrána.“
Zrušení těchto pořadů je obecně považováno za součást širšího trendu, kdy velké mediální společnosti, které chtějí chránit své obchodní zájmy, se stále více přiklánějí k pravicovým názorům podporovaným Trumpem. Tato změna, která odráží rostoucí napětí v mediálních sítích, vyvolala kritiku ze strany veřejnosti a demokratických zákonodárců, kteří mají pocit, že média se stávají poddajnější vůči Trumpově Bílému domu na úkor svobody slova.
Kontroverze začala poté, co Kimmel v nedávném vysílání naznačil, že „mnozí v Maga Landu velmi tvrdě pracují na tom, aby vytěžili z vraždy Charlieho Kirka“. Během jediného dne Carr tyto komentáře odsoudil jako „opravdu nechutné“ a naznačil, že ABC by mohla čelit regulačním důsledkům.
Reakce na ABC a Disney ve čtvrtek byla rychlá a vedoucí pracovníci ABC údajně doufají, že brzy najdou způsob, jak Kimmela přivést zpět.
Ve čtvrtek agentura Reuters oznámila, že Bob Iger, generální ředitel Disney, a Dana Walden, spolupředsedkyně Disney Entertainment, se dohodli, že ve středu stáhne Kimmelovu show z vysílání a najde způsob, jak ho později přivést zpět, poté co se snažili dohodnout, jak řešit bouři na sociálních médiích, která vypukla kvůli Kimmelovým komentářům o Kirkovi.
Diskuse