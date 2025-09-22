USA: Skoro horší než v Rusku: Učitelé přicházejí o práci, protože konzervativci se zaměřují na výuku a projevy, které se jim nelíbí
Jakmile se objevilo video, na kterém učitelka z Texas A&M University hovoří o knize s nebinární postavou, následky se dostavily s pozoruhodnou rychlostí. Třída studovala dětskou literaturu a jeden ze studentů se učitelky zeptal, zda je diskuse o genderu legální.
Den poté, co se video s touto výměnou začalo šířit, byla učitelka propuštěna, vedoucí katedry a děkan byli odvoláni ze svých funkcí a ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že se touto záležitostí bude zabývat. O deset dní později, když se na internetu stále ozývaly protesty pravice, rektor univerzity oznámil svou rezignaci, čímž nečekaně a náhle skončilo působení čtyřhvězdičkového generála ve výslužbě.
Nyní zákonodárce, který vedl kampaň proti nim, říká, že je zaplaven tipy na to, co charakterizoval jako urážlivé snahy o indoktrinaci studentů. „To je jen začátek,“ řekl konzervativní radikál Brian Harrison, zástupce státu Texas, deníku The Washington Post. „Doufám, že to vštípí strach z Boha každému rektorovi univerzity v Texasu.“
Odstoupení rektora jedné z největších univerzit v zemi je nejnovějším příkladem obrovského tlaku, kterému čelí pedagogové – od základních škol až po vysoké školy – v souvislosti s výukou a projevy.
V posledních několika letech se konzervativci zaměřili na přetvoření výuky o rase, genderové identitě a sexuální orientaci, což vedlo k vlně státních zákonů regulujících to, co smějí pedagogové říkat, a k propuštění řady učitelů. Tato kampaň se tento měsíc rozrostla, když konzervativci tlačili na odvolání lidí, kteří podle nich zašli příliš daleko v kritice Charlieho Kirka, konzervativního aktivisty, který byl minulý týden zastřelen na Utah Valley University.
V Tennessee Cumberland University minulý týden oznámila, že profesor angličtiny a jeden zaměstnanec již nejsou zaměstnáni školou poté, co se na internetu vyjádřili „nevhodně“ o Kirkovi. Kalifornská univerzita v Los Angeles okamžitě suspendovala zaměstnance za to, že údajně oslavoval Kirkovu smrt na sociálních médiích, a tento týden zahájila vyšetřování. Učitelé a zaměstnanci škol byli propuštěni po celém Texasu kvůli komentářům ke Kirkově zastřelení, půl tuctu jen v oblasti Houstonu, ale také v jižním Texasu, Panhandle a západním Texasu.
„Vždy existoval velký zájem o to, co učitelé říkají ve třídě i mimo ni,“ řekl Robert Kim, výkonný ředitel Education Law Center, levicově orientované právní advokátní skupiny. „Myslím si, že došlo k nárůstu snahy regulovat projevy učitelů, což pravděpodobně zmenšilo prostor pro svobodu projevu učitelů.“
Učitelé nejsou zdaleka jediní. Televize ABC na dobu neurčitou suspendovala moderátora pozdně večerní show Jimmyho Kimmela za komentáře týkající se Kirka, což vyvolalo vlnu protestů proti cenzuře. Viceprezident JD Vance řekl, že kdokoli „oslavuje vraždu Charlieho“, by měl přijít o práci. Generální prokurátorka Pam Bondi slíbila, že bude tvrdě postupovat proti „nenávistným projevům“, i když později tyto komentáře odvolala.
Kritika učitelů nepochází vždy od konzervativců. Po vraždě George Floyda v roce 2020 byli učitelé v několika státech potrestáni nebo propuštěni za to, co bylo považováno za necitlivé nebo urážlivé rasistické poznámky. A učitel ve Virginii byl propuštěn za to, že odmítl používat zájmena transgenderového studenta.
Dnes však kontrola pochází jednoznačně zprava, je podporována vysokými vládními představiteli a nezdá se, že by měla ustat.
Texas je zvláštním cntrem nátlaku na učitele, a to jak vysokoškolských profesorů, tak učitelů základních a středních škol.
Po vraždě Kirka vyzval státní školní inspektor veřejnost, aby nahlásila učitele, kteří zveřejňují „odsouzeníhodný a nevhodný obsah na sociálních médiích“. Šéf škol ve Floridě učinil něco podobného, když vyhrožoval, že tito pedagogové budou „povoláni k odpovědnosti“, a prohlásil, že jejich práva vyplývající z prvního dodatku ústavy mají své meze.
Dosud Texas Education Agency obdržela 281 stížností na výroky učitelů v souvislosti s vraždou Kirka a její zaměstnanci je stále prověřují, uvedl v pátek mluvčí Jake Kobersky. Uvedl, že agentura zatím žádného z těchto učitelů nepotrestala, i když některé okresy již přijaly opatření a stát by mohl také zasáhnout.
Zároveň konzervativní zájmové skupiny sledují učitele, aby se ujistily, že dodržují státní zákony, které omezují, jak mohou učitelé hovořit o tématech, jako je rasa, genderová identita, sexuální orientace a genderová identita, uvedla Mary Elizabeth Castle, ředitelka pro vládní vztahy konzervativní zájmové skupiny Texas Values.
Castle uvedla, že její skupina například sleduje učitele na veřejných školách v Austinu, které podle ní byly „inspirací pro tento zákon“, protože pořádají Pride týdny a ve svých třídách vystavují LGBTQ+ symboly a suvenýry.
Nárůst disciplinárních opatření následuje po letech stížností konzervativců, že jejich hlasy byly umlčovány, zejména na univerzitních kampusech.
Po mnoho let bránila Nadace pro individuální práva a svobodu projevu (FIRE) konzervativce, kteří tvrdili, že jejich projev byl potlačován. Skupina souhlasila s konzervativci, kteří odsuzovali tzv. cancel culture a netoleranci k alternativním názorům.
Nyní FIRE brání lidi z levice, kteří jsou terčem útoků ze strany mnoha stejných lidí, kteří kdysi požadovali svobodu projevu. „To jen ukazuje nedostatek principů ohledně toho, co znamená svoboda projevu a proč je důležitá,“ řekl Zach Greenberg, právní zástupce FIRE.
Uvedl, že FIRE obdržela zprávy od profesorů v Jižní Dakotě, Montaně, New Yorku, Kalifornii a na Floridě, kteří se všichni obávají, že jejich projev je omezován. „Zdá se, že jde o celostátní jev,“ řekl.
Randi Weingartenová, prezidentka Americké federace učitelů, uvedla, že nevidí konec kontroly projevů učitelů. Kirkova vražda byla hrozná, řekla, ale neospravedlňuje pronásledování učitelů, kteří mají rozmanité názory.
„Tato tragédie je využívána k zavedení rozsáhlé cenzury a k vytvoření odstrašujícího efektu na lidi, kteří jsou ve společnosti skutečně důvěryhodní,“ řekla v pátek v rozhovoru. Uvedla, že její odborová organizace bude bránit učitele, kteří jsou disciplinárně trestáni nebo propouštěni za komentáře týkající se Kirka, stejně jako to udělala v případě těch, kteří byli obviněni z necitlivých komentářů týkajících se Floyda.
Někteří učitelé se brání.
Na Texaské státní univerzitě byl tento měsíc propuštěn profesor historie za údajné podněcování k politickému násilí v komentářích na konferenci o socialismu, které byly zachyceny na videu. Tento týden profesor Thomas Alter podal žalobu s argumentem, že správci proti němu podnikli odvetné kroky za politické, chráněné projevy.
Studenti a zastánci svobody projevu se postavili na jeho obranu a více než 2 700 lidí podepsalo petici odborů, která vyzývá univerzitu k Alterovu znovupřijetí. Upravené video ukázalo Altera, jak navrhuje svržení Spojených států, protože jsou „nejkrvavější, nejziskovější a nejšílenější organizací v historii světa“. Ve své žalobě Alter tvrdí, že jeho výroky byly vytrženy z kontextu.
„Je to součást obecného trendu útoků na vysokoškolské vzdělávání,“ řekl Alter v pátek.
Na Texas A&M odstoupil rektor univerzity Mark A. Welsh III pod tlakem. Ale lektorka, která vyučovala knihu s nebinární postavou, si najala právníka a odvolává se proti svému propuštění.
Zástupci univerzity uvedli, že lektorka byla propuštěna, protože do kurzu zařadila materiál, který nebyl v souladu s „žádným rozumným očekáváním standardního kurikula pro daný kurz“ a neodpovídal popisu kurzu. Právník lektorky uvedl, že obsah byl v souladu s popisem a že nikdy nebyla požádána, aby jej změnila.
Její případ zveřejnil Harrison, státní zákonodárce, který uvedl, že ho na něj upozornil jeden ze studentů. Harrison, který je sám absolventem A&M, uvedl, že ho tento kurz překvapil, vzhledem k reputaci A&M jako konzervativní školy.
„Chtěl jsem, aby lidé viděli, že pokud jeden státní zástupce může vyvolat dostatečné pobouření, aby donutil rektora univerzity opustit své místo, ostatní rektoři si toho všimnou,“ řekl Harrison.
„Považuji to za rané a rozhodující vítězství v rozsáhlé kampani,“ uvedl. „Nezastavím se, dokud všechny státní univerzity a agentury nepřestanou provádět DEI a indoktrinaci transgenderů.“
Takovéto výhrůžky znepokojují i další profesory.
Leonard Bright, profesor veřejné služby a správy na Texas A&M, uvedl, že se již obával porušení restriktivních zákonů a politik Texasu, protože vyučuje témata jako historie otroctví, diverzita na pracovišti a inkluzivita. Nyní jedna lekce natočená na video vedla k odvolání rektora školy a on řekl, že se obává, že další členové fakulty budou odvoláni politiky, kteří nesouhlasí s jejich výukou.
