Izraelský útok na jemenský deník byl druhým nejkrvavějším útokem na novináře v historii
20. 9. 2025
Organizace na ochranu svobody tisku označila tento „brutální a neopodstatněný útok“ za nejkrvavější od masakru v Maguindanao na Filipínách v roce 2009
Izrael 10. září zaútočil na komplex novin v jemenské metropoli Saná, kde sídlila tři média spojená s hnutím Húsiú. Podle šéfredaktora publikace v té době členové tiskového oddělení jemenské armády dokončovali týdenní tištěné vydání, což zvýšilo počet novinářů přítomných během útoku.
Podle ministerstva zdravotnictví Húsíů bylo při útoku zabito nejméně 35 lidí, včetně jednoho dítěte, které doprovázelo novináře do kanceláře, a 131 bylo zraněno. Všichni novináři pracovali buď pro noviny 26 September, které jsou spojené s hnutím Húsiůi, nebo pro noviny Yemen.
Tento útok byl druhým nejkrvavějším útokem na novináře, který CPJ kdy zaznamenalo, po masakru v Maguindanao na Filipínách v roce 2009.
„Jedná se o brutální a neoprávněný útok, který se zaměřil na nevinné lidi, jejichž jediným zločinem bylo, že pracovali v médiích a byli ozbrojeni pouze pery a slovy,“ řekl CPJ šéfredaktor deníku 26 September Nasser al-Khadri.
Zabíjení novinářů nebo pracovníků médií, i těch, kteří jsou spojeni s ozbrojenými skupinami, je v rozporu s mezinárodním humanitárním právem, pokud se přímo neúčastní nepřátelských akcí.
Izraelská armáda v prohlášení uvedla, že zasáhla „vojenské cíle“ v Saná, mezi nimiž bylo i oddělení pro styk s veřejností hnutí Húsiů, které šířilo „psychologický teror“. Dále uvedla, že útoky byly odvetou za pokračující útoky hnutí Húsiů na Izrael, které podle Húsiů mají být „solidaritou“ s Palestinci během války v Gaze.
Húsíové od začátku konfliktu v Gaze neustále odpalují rakety na Izrael a útočí na lodě v Rudém moři, které podle nich mají spojení s Izraelem.
CPJ uvedl, že útok v Jemenu je součástí širšího vzorce, kdy Izrael zabíjí pracovníky médií po celém Středním východě a omlouvá tyto vraždy tím, že se snaží vykreslit novináře jako bojovníky. Podle úřadu OSN pro lidská práva Izrael od 7. října 2023 zabil v Gaze 247 novinářů.
Když Izrael 10. srpna bombardoval mediální stany a zabil šest novinářů, včetně Anase al-Sharifa z Al Jazeery, v Gaze, Izrael bez důkazů tvrdil, že byli členy Hamásu. 26. srpna zabil izraelský dvojitý úder na nemocnici al-Nasser v jižní Gaze dalších pět novinářů.
V Libanonu Izrael také zabil novináře spojené s prohezbollahovskými kanály, stejně jako členy mediálního úřadu Hizballáhu, kteří by podle mezinárodního práva byli považováni za civilisty.
„Od 7. října 2023 se Izrael stal regionálním vrahem novinářů ... Tato poslední série vražd není jen závažným porušením mezinárodního práva, ale také děsivým varováním pro novináře v celém regionu: žádné místo není bezpečné,“ uvedla regionální programová ředitelka CPJ Sara Qudah.
