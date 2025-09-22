Robert Reich: Konfrontace s tyranií. Sedm věcí, které jsme se naučili
22. 9. 2025
Přátelé,
situace se zhoršuje.
Trumpův režim nutí komiky v nočních pořadech, aby přestali vysílat. Hrozí, že odebere vysílací licence televizním stanicím, jejichž moderátoři ho kritizují. Požaduje, aby ministr spravedlnosti stíhal jeho nepřátele. Žaluje The New York Times za to, že ho kritizuje. Bombarduje lodě v mezinárodních vodách. Okupuje další města. Obviňuje levici, ale ne pravici z politického násilí. Zaměřuje se na „liberální“ organizace. Zaměřuje se na lidi, kteří vypadají jako Latinoameričané. Někdy je i nechává zmizet. Dovoluje Putinovi a Netanjahuovi dělat to nejhorší. A tak dále.
Za prvé, není možné mu ustupovat. Jak ukázala Kolumbijská univerzita, několik velkých právnických firem a mediálních společností, jako jsou ABC a CBS, snaha o ústupky vůči němu jen dále podporuje jeho tyranii.
Je lepší bojovat a soudně se domáhat svých práv, než mu ustoupit.
Za druhé, je těžké postavit se mu samostatně, protože každá univerzita, právnická firma, mediální společnost a další terče Trumpova hněvu si navzájem konkurují v boji o studenty, spotřebitele, klienty nebo inzerenty. Proto je důležité, abychom se spojili a vytvořili jednotnou frontu.
Harvard odvádí dobrou práci v konfrontaci s režimem, ale bylo by lepší, kdyby fungoval jako zastřešující organizace pro celé vysokoškolské vzdělávání – vedl soudní spory proti režimu jako celku a vystupoval jednotně proti jeho zásahům do akademické svobody a svobody projevu.
Každý tyran v historii se snažil rozdělit a ovládnout. Je to jedna z hlavních Trumpových taktik. Chce útočit na jednotlivé instituce, aby se nespojily. Snaží se také rozdělit Ameriku – podle politiky, etnicity, rasy, náboženství, regionu, sexuální orientace a preferencí –, aby jsme byli roztříštění a rozhněvaní jeden na druhého.
Třetí lekce je, že konfrontace s tyranem vyžaduje odvahu. Velké ziskové korporace jako ABC a CBS ji nemají. Columbia a několik dalších univerzit, stejně jako právnické firmy, které se Trumpovi podvolily, ji také neprokázaly.
Ale The New York Times a Wall Street Journal prokázaly odvahu, stejně jako Harvard. A stovky tisíc z vás prokázaly odvahu tím, že způsobily potíže na republikánských veřejných schůzích a účastnily se pokojných demonstrací.
Odvaha může být nakažlivá. Je snazší být odvážný, když jsou odvážní i ostatní, proto je solidarita tak důležitá. Demonstrace nám ukazují, že nejsme sami – že jsme součástí širokého hnutí za navrácení naší demokracie. (Zapište si do kalendáře další protesty No Kings, které se budou konat 18. října.)
Čtvrtá lekce: Boj proti tyranii je neustálé úsilí. Vyžaduje vytrvalost. Utlačování, které zažíváme, brzy neskončí. Proto je důležité udržovat tempo, zachovat si sílu a nevyhořet.
Za páté, boj proti tyranii vyžaduje, abychom proti ní bojovali jak malými, tak velkými kroky. Musíme opravovat lži, když je slyšíme odkudkoli, dokonce i od členů naší rodiny. Nemůžeme tolerovat fanatismus, ať už pochází od kohokoli. Musíme tlačit na naše volené zástupce – stejně jako na organizace, které nás zaměstnávají, a instituce, v nichž působíme –, aby se bránili.
Za šesté, musíme hledat příležitosti k oslavě i malých vítězství a nacházet způsoby, jak si zachovat naději. Tyrani chtějí, aby ti, které utlačují, ztratili naději, aby mohli převzít kontrolu nad všemi aspekty společnosti. Nesmíme nikdy ztratit naději.
A konečně, nejlepším lékem na pocity paniky, bezmocnosti a stresu je aktivismus. Čím více se ozýváme, píšeme našim členům Kongresu, tlačíme na vedoucí našich společností a univerzit, aby zaujali pevné stanovisko, organizujeme se na místní úrovni, účastníme se demonstrací, bojkotujeme společnosti, které se tyranům poddávají (například zrušením našich předplatných Disney+), a chráníme ty nejzranitelnější z nás – tím lépe se cítíme a tím silnější se stáváme.
Přátelé, toto je jedno z nejtěžších období, jaké většina z nás kdy zažila. Chápu stres, který pociťujete. Sdílím ho s vámi. Ale prosím, nezoufejte. Necítíte se bezmocní. Přeměňte své rozhořčení, hněv a smutek v akci.
Je na nás, abychom zachovali demokracii a chránili sociální spravedlnost. Naši předchůdci v tomto boji – generace, které se za tyto hodnoty obětovaly – to vyžadují. Naše děti a vnoučata si to zaslouží.
