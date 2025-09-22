Tálibán zakázal učebnice napsané ženami
Celkem bylo zakázáno asi 679 knih, z nichž 140 bylo napsáno ženami. Například technické a vědecké učebnice, jako je "Bezpečnost v chemické laboratoři". Kromě zákazu knih Tálibán nařídil ukončení výuky 18 univerzitních předmětů, z nichž šest přímo souvisí s úlohou žen ("Role žen v komunikaci", "Sociologie žen"). Ministerstvo školství přijalo opatření na ochranu práva šaría a byla schválena náboženskými vůdci.
Zakya Adeli, bývalá náměstkyně ministra spravedlnosti před vládou Tálibánu a jedna ze zakázaných autorek, řekla, že zákaz není žádným překvapením: "Vzhledem k tomu, co Tálibán dělal v posledních čtyřech letech, jste nemohli očekávat nic jiného."
V Afghánistánu probíhá kampaň za zpřísnění kontroly nad vzděláváním a kulturou od nástupu Tálibánu k moci v srpnu 2021. Tálibán již dříve uzavřel ženám možnost získat vzdělání - školy a univerzity jsou pro ně uzavřeny po ukončení šesté třídy. Zákaz internetu v 10 provinciích v září posílil dopad těchto opatření. Pro mnoho žen to uzavřelo možnost získat vzdělání online.
Zvláštní postoj k ženskému pohlaví se v zemi nedávno projevil v nouzové situaci. Během zemětřesení 1. září (více než 2 200 mrtvých a 3 600 zraněných) nebyly ženy často zachráněny ani jim nebyla poskytnuta lékařská péče. Mužští záchranáři se nemohli zraněných žen dotknout z náboženských důvodů. Ženy mohli zachránit pouze blízcí příbuzní nebo lékařky, ale v Afghánistánu ty druhé téměř vymizely kvůli zákazu lékařského výcviku, včetně kurzů porodní asistence.
