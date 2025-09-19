Izrael mění město Gaza v „bezživotní pustinu“; útočí na Libanon
USA vetují rezoluci o příměří
USA jsou jedinou zemí, která hlasovala proti čtvrteční rezoluci o příměří. Jelikož jsou stálým členem Rady, znamená tento hlas, že rezoluce byla zamítnuta.
Zástupce USA uvedl, že rezoluce „neodsuzuje Hamás ani neuznává právo Izraele na sebeobranu a neprávem legitimizuje falešné narativy ve prospěch Hamásu, které se bohužel v této radě ujaly“.
Spojené státy, blízký spojenec Izraele, opakovaně hlasovaly proti rezolucím Rady bezpečnosti OSN o příměří.
Rezoluce o příměří vysílají „jasný vzkaz“: dánská velvyslankyně
Christina Markus Lassen, dánská velvyslankyně při OSN, předložila Radě bezpečnosti OSN nejnovější návrh rezoluce o příměří v Gaze.
„Vážení kolegové, nechť tato rezoluce vysílá jasný vzkaz, že Rada bezpečnosti se neotáčí zády k hladovějícím civilistům, rukojmím a požadavku na příměří,“ řekla.
„Ať je jasné, že podporujeme humanitární pracovníky a zdravotníky, kteří bojují proti nemožným překážkám – že když je válka denně a v grafických detailech vysílána živě po celém světě, máme dostatek slušnosti, abychom jednali. Že mezinárodní právo má význam, že humanitární principy mají význam, že nás vedou principy humanity zakotvené v Chartě OSN.“
Nejnovější rezoluci předložily Alžírsko, Dánsko, Řecko, Guyana, Pákistán, Panama, Korejská republika, Sierra Leone, Slovinsko a Somálsko.
Návrh rezoluce poukazuje na zjištění OSN, že v Gaze dochází k hladomoru, který se do konce září pravděpodobně rozšíří do Deir el-Balah a Khan Younis. Přichází také uprostřed izraelské pozemní ofenzívy v Gaze.
Návrh rezoluce:
Vyzývá k „okamžitému, bezpodmínečnému a trvalému“ příměří.
Vyzývá k „okamžitému, důstojnému a bezpodmínečnému propuštění všech rukojmích držených Hamasem a dalšími skupinami“.
Požaduje, aby Izrael „okamžitě a bezpodmínečně zrušil všechna omezení vstupu humanitární pomoci do Gazy a zajistil její bezpečné a nerušené rozdělování“ v souladu s mezinárodním humanitárním právem a humanitárními zásadami humanity, neutrality, nestrannosti a nezávislosti.
Žádá generálního tajemníka, aby do 30 dnů podal Radě bezpečnosti zprávu o provádění této rezoluce.
USA, stálý člen Rady bezpečnosti, v minulosti pravidelně vetovaly rezoluce o příměří.
Členové Rady bezpečnosti OSN odsuzují veto USA k rezoluci o příměří
Členové Rady bezpečnosti OSN odsuzují veto USA k dnešní rezoluci o příměří, kterou všech 14 ostatních členů podpořilo. Zde je několik dalších reakcí:
Abukar Osman ze Somálska:
„Tento výbor byl opakovaně blokován v jednání, přičemž se odvolával, někdy výslovně, častěji však nevysloveně, na nebezpečnou rétoriku a nebezpečnou logiku, že utrpení některých je snesitelnější než utrpení jiných a že životy určitých lidí mají menší hodnotu. Je to představa, která již dříve poskvrnila naši historii a kterou musíme odmítnout.“
Asim Iftikhar Ahmad z Pákistánu:
„Dnešní neúspěch vysílá nebezpečný signál, že životy 2 milionů obléhaných Palestinců jsou považovány za postradatelné a mohou být podřízeny politickým úvahám. Každá hodina blokování prohlubuje rány a zhoršuje utrpení obyvatel Gazy.“
Barbara Woodwardová z Velké Británie:
„Potřebujeme příměří více než kdy jindy, ale bezohledné rozšiřování vojenských operací Izraele nás vzdaluje od dohody, která by mohla přivést rukojmí domů a ukončit utrpení v Gaze.“
Celkový pohled na zasedání Rady bezpečnosti OSN o situaci v Gaze v sídle OSN v New Yorku 18. září 2025.
„Lituji a je to bolestivé“: palestinský vyslanec odsuzuje veto USA k rezoluci o příměří
Velvyslanec OSN Riyad Mansour říká, že chápe hněv, frustraci a „obrovské zklamání“ palestinského lidu, který doufal, že Rada bezpečnosti pomůže ukončit válku v Gaze.
V projevu před Radou po vetu USA k rezoluci o příměří Mansour řekl, že obrazy přicházející z Gazy jsou plné „bolesti a utrpení“ a měly by dojmout každého, kdo je sleduje.
„Babiš umírající hlady, ostřelovači střílející lidi do hlavy, civilisté zabíjeni ve velkém, rodiny znovu a znovu vysídlované... humanitární pracovníci a novináři terčem útoků... zatímco izraelští představitelé se tomu všemu otevřeně vysmívají,“ řekl Mansour.
Uvedl, že návrh rezoluce představuje „absolutní minimum“, které je třeba udělat. „Je hluboce politováníhodné a bolestné, že byl zablokován.“
„Hanebné selhání“, když USA opět vetovaly rezoluci o příměří v Gaze
Omar Rahman, člen Middle East Council on Global Affairs, říká, že členové Rady bezpečnosti OSN mají „povinnost“ požadovat ukončení genocidy v Gaze.
USA neztrácely čas a přednesly „stejnou omšelou propagandu, kterou Izraelci používají k ospravedlnění svých akcí v Gaze“, řekl Rahman pro Al Jazeera.
Popisoval záměrnou komunitu a nečinnost Rady bezpečnosti OSN jako „hanebné selhání“.
USA podle něj stojí „zcela osamocené“ v ochraně Izraele, protože pokračují ve vetování rezolucí týkajících se Gazy, čímž se stávají spoluviníky.
Veto USA rozhodně neslouží obyvatelům Gazy. Je to již pošesté, co USA za téměř dva roky využily svého veta v Radě bezpečnosti a zablokovaly to, co je pro obyvatele Gazy životně důležité – zejména příměří, které bylo jednou z prvních věcí uvedených v tomto návrhu rezoluce.
Jednalo se o rezoluci vypracovanou 10 z 15 členů Rady bezpečnosti; 10 členů, kteří jsou nestálými členy, ale také podporovanými všemi stálými členy – s výjimkou jednoho, USA.
Takže opět je to 14 proti 1, tak to v Radě bezpečnosti dopadlo.
Morgan Ortagus, zástupkyně amerického velvyslance pro Blízký východ, řekla, že USA nevěří mezinárodnímu společenství ohledně hladomoru v Gaze. Říká, že IPC – mezinárodní orgán, který je velmi opatrný ve svých rozhodnutích a doporučeních, ale který prohlásil, že v Gaze dochází k hladomoru – byl „zaujatý“ a použil chybnou metodiku.
A říká, že příměří a tato rezoluce by ve skutečnosti pomohly Hamásu a vedly by k dalšímu 7. říjnu.
To je její názor a názor americké administrativy, nikoli názor, který sdílí ostatní velvyslanci.
Ale systém funguje tak, jak byl zřízeno OSN... [pět] mocných vítězů druhé světové války dostalo právo veta.
To je to, co brání přijetí opatření ohledně Palestiny, to je to, co brání přijetí opatření ohledně Gazy, a to je to, co brání jakémukoli příměří v této „odporné“ válce, jak ji popsala dánská zástupkyně.
Alžírský velvyslanec při OSN říká: „Nevzdáme se“
Amar Bendjama reagoval na veto USA k nejnovější rezoluci vyzývající k příměří v Gaze.
„Odpusťte nám, zejména v Gaze, kde oheň ničí, kde gumové granáty dusí, odpusťte nám, protože tato rada nemohla zachránit vaše děti,“ řekl Bendjama.
„Protože Izrael je chráněn, protože je imunní. Imunní, ne podle mezinárodního práva, ale podle zaujatosti tohoto mezinárodního systému,“ řekl.
„Izrael každý den zabíjí a nic se neděje. Izrael nechává hladovět lidi a nic se neděje. Izrael bombarduje nemocnice, školy, úkryty a nic se neděje. Izrael útočí na prostředníka a pošlapává diplomacii, a nic se neděje.
„A s každým činem, každým činem, který zůstane nepotrestán, se lidstvo samo snižuje.“
Nový návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN přichází v době, kdy byl v Gaze oficiálně vyhlášen hladomor a genocida
Nejnovější rezoluci Rady bezpečnosti OSN připravují nestálí členové Rady bezpečnosti.
Stále předkládají rezoluce, protože chtějí vyjádřit svou frustraci z toho, že zasedají v tomto orgánu, který má být nejvyšší autoritou v oblasti mezinárodního míru a bezpečnosti, a přesto nemohou změnit situaci na místě.
Chtějí zdůraznit skutečnost, že jsou blokováni jedním ze stálých členů Rady bezpečnosti, Spojenými státy. Deset volených členů pracuje na rezoluci od začátku srpna – od doby, kdy Izrael oznámil svou operaci v Gaze.
Důvodem, proč ji prosazují právě teď, je to, že jsme byli svědky operace v Gaze, jejího rozšíření a dalších událostí od poslední rezoluce, kterou USA 4. června vetovaly.
Viděli jsme zprávu IPC, že v Gaze panuje hladomor. Před několika dny jsme viděli, jak nezávislá vyšetřovací komise OSN dospěla k závěru, že v Gaze dochází k genocidě.
I tak je téměř jisté, že USA vetují, a bude to již šesté veto USA od začátku války v říjnu 2023.
Poslední záchranné lano pro město Gaza se hroutí, zatímco izraelské útoky zesilují, varuje OCHA
Poslední záchranné lano pro civilisty ve městě Gaza se hroutí, zatímco Izrael zesiluje své vojenské útoky, varuje humanitární úřad OSN (OCHA).
Za pět dní bylo zasaženo 11 úkrytů UNRWA, v nichž bylo ubytováno 11 000 lidí, uvedlo OCHA. Od porušení březnového příměří Izraelem bylo vysídleno více než milion lidí, z toho 200 000 za poslední měsíc a 56 000 jen od neděle, dodalo OCHA.
Humanitární organizace dodávají pšeničnou mouku, balíčky s potravinami a denně téměř 560 000 jídel, ale OCHA obvinila Izrael ze „systematického blokování“ těchto snah, přičemž poukázala na uzavření přechodu Zikim a zákaz dovozu některých potravin.
„Možnosti pomoci hladovějícím lidem jsou systematicky blokovány. Každý týden jsou uvalena nová omezení,“ uvedla agentura.
UNIFIL obnovuje odminování pozastavené na začátku války
Prozatímní síly OSN v Libanonu (UNIFIL), jejichž úkolem je zajistit nárazníkovou zónu mezi Izraelem a Hizballáhem, učinily toto oznámení dnes, před nejnovějšími izraelskými útoky na jižní Libanon.
Uvedly, že odminování bylo na začátku války pozastaveno kvůli přestřelkám přes hranici. Nebylo okamžitě jasné, zda opakované porušování dohody o příměří uzavřené v listopadu ze strany Izraele opět donutí mírovou misi pozastavit své úsilí.
Dvě oblasti, na kterých pracují týmy z Číny a Kambodže, pokrývají 18 000 metrů čtverečních (193 750 čtverečních stop). Rada bezpečnosti OSN v srpnu schválila takzvané konečné prodloužení mandátu UNIFIL, který má být ukončen v prosinci 2026.
Izraelská armáda provedla několik útoků v jižním Libanonu a zničila budovy
Izraelské letectvo provedlo řadu útoků na šest různých míst v pěti vesnicích v jižním Libanonu a zcela zničilo tyto budovy.
Izraelská armáda před krátkou dobou vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že její cílem byly sklady zbraní patřící Hizballáhu.
To je to, co izraelská armáda opakovaně tvrdí, když útočí na Libanon. Tvrdí, že se snaží zabránit Hizballáhu v opětovném vyzbrojení a přeskupení.
Tyto útoky již skončily. Jsou vnímány jako určitý vzkaz libanonským úřadům... ty tyto útoky odsuzují a tvrdí, že i nadále porušují suverenitu Libanonu.
Před útoky bylo vydáno varování k evakuaci; byli jsme svědky hromadné evakuace, lidé opouštěli tyto vesnice.
Tentokrát izraelská armáda neútočila na vesnice podél hranic, které jsou vylidněné – jedná se o města, kde lidé žijí.
Izrael vytváří „bezživotní pustinu“ v rozsáhlých částech města Gaza
Izraelská armáda stále rozšiřuje své pozemní operace v Gaze a působí v klíčových městských centrech.
Kampaň se vyznačuje extrémním použitím palebné síly, kdy tanky podporované pěchotou a buldozery postupují do hustě osídlených oblastí a nutí stále více rodin uprchnout na jih pásma Gazy.
Tato operace vrhá stín na více než milion Palestinců. Desítky tisíc lidí se přesouvají na jih pěšky nebo na vozech a hledají jakékoli relativně bezpečné místo – bez jakékoli záruky bezpečnosti – nebo alespoň přístřeší.
Většina rodin, které dorazily na jih, však nenašla místo. Proto vidíme lidi, jak si staví provizorní stany poblíž vody, zatímco jiní zůstávají uvězněni na ulici a žijí pod širým nebem.
Lidskoprávní organizace označují izraelskou taktiku za zcela bezohlednou, ale Izrael je odhodlán rozšířit svou ofenzivu v Gaze, která má podle něj za cíl zlomit vliv Hamásu nad městem.
Dopad na civilisty je však závažný a jedná se o ničivou kampaň, která zanechává za sebou všemožné zkázy a bezživotní pustinu tam, kde kdysi byla živá komunita.
Italský přístav blokuje zbraně pro Izrael, zatímco protesty pracovníků sílí
Italský přístav Ravenna na Jadranu odmítl vpustit dva kamiony, které údajně vezly zbraně do Izraele, zatímco mezi italskými dokaři a dalšími skupinami pracovníků sílí protesty proti válce v Gaze.
Středolevý starosta Ravenny Alessandro Barattoni novinářům řekl, že přístavní správa přijala jeho žádost a žádost regionální vlády o odepření přístupu kamionům vezoucím výbušniny do izraelského přístavu Haifa.
„Italský stát tvrdí, že zablokoval prodej zbraní Izraeli, ale je nepřijatelné, že díky byrokratickým mezerám mohou tyto zbraně projíždět Itálií z jiných zemí,“ uvedl Barattoni v prohlášení.
Neuváděl podrobnosti o tom, odkud kontejnery pocházely, ani neposkytl důkazy o jejich obsahu.
Podobné kroky k zablokování dodávek zbraní Izraeli podnikli dokaři v dalších evropských zemích, jako je Francie, Švédsko a Řecko.
Rozhodnutí Ravenny odráží rostoucí mobilizaci v Itálii proti izraelskému útoku a na podporu mezinárodní flotily, která se snaží doručit pomoc Palestincům.
V pátek uspořádá největší italská odborová organizace CGIL celostátní půldenní stávku a pochody v Římě a dalších městech, zatímco 22. září zastaví práci další dvě odborové organizace a pokusí se zablokovat činnost ve velkých přístavech Janov a Livorno.
CGIL uvedla, že cílem jejích protestů je vyvinout tlak na vládu premiérky Giorgie Meloniové, „aby pozastavila všechny obchodní a vojenské dohody o spolupráci s Izraelem, zrušila humanitární embargo a uznala Stát Palestina“.
Úředníci libanonského města Meiss al-Jabal odsoudili „zbabělé“ izraelské útoky
Městská rada města Meiss el-Jabal v jižním Libanonu odsoudila „zbabělou agresi“ poté, co izraelské síly dnes ráno bombardovaly dva domy ve městě, způsobily rozsáhlé škody, zranily jednoho dělníka a donutily desítky rodin, včetně dětí, žen a starších osob, k dočasné evakuaci.
V prohlášení obec uvedla, že opakované izraelské útoky narušují bezpečnost a brání civilnímu životu.
„Tuto pokračující agresi předáváme do rukou libanonských oficiálních orgánů a mezinárodních zprostředkovatelů dohody o příměří, kterou dosud implementoval pouze Libanon,“ uvádí se v prohlášení.
„Pouhé odsouzení již nestačí, pokud nejsou doprovázena vážnými národními opatřeními nebo závaznými mezinárodními rozhodnutími.“
Před 3 hodinami (17:40 GMT)
Izrael se od uzavření příměří v roce 2024 dopustil více než 4 500 porušení, uvádí libanonská armáda
Libanonská armáda uvádí, že Izrael se od uzavření dohody o zastavení nepřátelských akcí s Hizballáhem, která vstoupila v platnost v listopadu po jeho útoku na Libanon, dopustil více než 4 500 porušení.
V prohlášení armáda uvedla, že Izrael pokračuje v útocích na civilisty a vesnice na jihu, včetně dalších útoků, které dnes zabily a zranily obyvatele, a obvinila Izrael z opakovaných porušení na zemi, na moři i ve vzduchu.
Armáda dodala, že izraelské akce, včetně odpalování zápalných bomb a ničení domů, brání jejímu nasazení na jihu a ohrožují její plán na úplné zajištění oblastí jižně od řeky Litani.
Během technických prohlídek v jižním Libanonu armádní jednotka objevila a demontovala maskované izraelské špionážní zařízení v oblasti Labbouneh poblíž Tyru. Armáda uvedla, že koordinuje s UNIFIL a výborem pro monitorování příměří následné kroky v souvislosti s porušením dohody.
Izraelská armáda tvrdí, že „operace“ v Gaze pokračují, a potvrzuje útoky na jižní Libanon
Mluvčí izraelské armády uvedl, že izraelské síly pokračují v „operacích“ v Gaze, ničí zařízení, o nichž tvrdí, že patří Hamásu, a násilně evakuují obyvatele města Gaza prostřednictvím dvou koridorů.
Město Gaza je neúnavně bombardováno, jeho velká část je zničena a obyvatelé tvrdí, že se snaží uprchnout uprostřed neustálého ostřelování.
Mluvčí také potvrdil, že ozbrojenec, který dnes ráno překročil hranici z Jordánska, zabil dva Izraelce poblíž mostu krále Husajna (Allenby), než byl zastřelen.
Dodal, že izraelské stíhačky také začaly útočit na „cíle Hizballáhu“ v jižním Libanonu. K útokům dochází navzdory dohodě o příměří podepsané s Libanonem v listopadu 2024.
Izrael mučí palestinské vězně s naprostou „beztrestností“
Ajith Sunghay, vedoucí Úřadu OSN pro lidská práva na okupovaném palestinském území, říká, že podmínky pro Palestince držených v izraelských věznicích jsou „přinejmenším strašné“.
V různých izraelských věznicích a zadržovacích centrech je drženo více než 10 000 Palestinců, řekl Sunghay pro Al Jazeera, kteří jsou vystaveni „špatnému zacházení a mučení“.
„Podmínky jsou strašné,“ řekl s odvoláním na svědectví.
Uvedl, že mezinárodní orgány, včetně ICR,C, nemají přístup k inspekci podmínek uvnitř věznic a že izraelští politici odmítají dodržovat soudní rozhodnutí, podle nichž by s Palestinci mělo být zacházeno humánně.
„Bohužel neočekávám, že by se podmínky v dohledné době změnily,“ řekl Sunghay. „Na Izrael není vyvíjen dostatečný tlak, aby tuto situaci změnil a zajistil dodržování mezinárodních lidských práv a humanitárních zákonů.“
Uvedl, že většina zadržených je držena bez obvinění nebo soudu na základě široce kritizované praxe administrativní vazby.
V izraelských věznicích má mučení dlouhou historii, dodal Sunghay, a je prováděno „beztrestně“.
