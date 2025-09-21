Velká Británie, Kanada a Austrálie oznamují formální uznání Palestiny, následovat bude i vlna dalších izraelských spojenců
21. 9. 2025
Částečně symbolický krok až deseti států přichází uprostřed obav, že Izrael by mohl reagovat anexí částí Západního břehu
Vlna izraelských spojenců oznamuje uznání palestinského státu jako součást širšího manévru, jehož cílem je ostrakizovat Hamás a zpochybnit pokusy izraelské vlády zničit šanci na palestinskou vlast.
Tento citlivý a částečně symbolický krok až 10 států, který iniciovala především francouzská vláda, však může vést k negativní spirále dalších konfrontací, protože se obává, že Izrael bude reagovat anexí částí Západního břehu, což zase povede k evropským obchodním sankcím a další politické izolaci Izraele, včetně možného vyloučení z OSN.
Izraelská reakce je také spjata s tím, zda USA v nadcházejících týdnech podpoří další útok na Írán kvůli jeho jadernému programu.
K seznamu 147 států OSN, které uznávají Palestinu, se připojily Austrálie, Kanada, Belgie, Francie, Velká Británie, Lucembursko, Portugalsko, Malta a možná i Nový Zéland a Lichtenštejnsko.
Austrálie, Kanada a Velká Británie své kroky oficiálně oznámily v neděli.
Ostatní učiní formální oznámení v pondělí na zvláštní konferenci OSN, jejímž cílem je oživit upadající snahu o dvoustranné řešení palestinsko-izraelského konfliktu, ale některé země, včetně Velké Británie, své prohlášení předložily dříve z úcty k židovskému novému roku. Konferenci spolupředsedají Francie a Saúdská Arábie, ale saúdský korunní princ Mohammed bin Salman se na rozdíl od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nezúčastní.
Prohlášení s různými podmínkami a důrazy odrážejí protichůdné domácí tlaky na vlády, které čelí odporu ze strany Izraele a rodin rukojmích, které tvrdí, že tento krok fakticky odměňuje Hamás za jeho útok na Izrael ze 7. října 2023.
António Guterres, generální tajemník OSN, vyzval státy, aby se nenechaly zastrašit izraelskými hrozbami anektovat části Západního břehu.
Ministři však přiznávají, že rozhodnutí byla vyvolána rostoucí globální hrůzou z izraelské strategie v Gaze, a konkrétně z izraelských plánů schválit nové osady v části Západního břehu známé jako koridor E1, který by rozdělil území na dvě části a přerušil jeho spojení s východním Jeruzalémem.
Jádrem francouzského plánu, který nyní plně podporují arabské státy, je začlenit uznání do širšího procesu, včetně reformované, demokraticky zvolené palestinské samosprávy, která v případě příměří nahradí odzbrojený a rozpuštěný Hamas v Gaze.
Německo, Itálie a některé pobaltské státy jsou největšími odpůrci uznání, ale v italské koaliční vládě roste tlak, aby se riskoval hněv USA.
Macron, který je Izraelem považován za hnací sílu za nárůstem uznání, varoval v izraelské televizi Channel 12, že „přístup vaší vlády a zejména některých ministrů ničí možnost řešení dvou států“.
Řekl, že „vznikla nouzová situace“ kvůli výstavbě nových velkých osad, což znamená, že svět „je na poslední chvíli předtím, než bude návrh dvou států zcela nemožný“. Trval na tom, že uznání není odměnou pro Hamás, protože teroristická skupina chce islámský stát a zničení Izraele, což by řešení dvou států znemožnilo.
USA a Izrael bojkotují schůzky vedoucí k pondělní konferenci OSN o řešení dvou států. Jádrem jejich rozporu je izraelské přesvědčení, že Palestinská samospráva (PA) vedená 86letým prezidentem Mahmúdem Abbásem nemůže být nikdy důvěryhodným partnerem pro mír.
Americké ministerstvo zahraničí se pokusilo zabránit Abbásovi vystoupit z tribuny OSN v New Yorku tím, že PA odmítlo vydat americká víza, což vyvolalo hlasování 145 ku 5 v Valném shromáždění OSN, které mu umožnilo vystoupit prostřednictvím videa.
Zákaz vydávání víz je obecně považován za jasné porušení imunit zakotvených v dlouhodobých dohodách mezi OSN a USA.
Západní ministři uznávají, že hlavní slabinou jejich plánu pro budoucnost palestinského státu, kromě nedostatečné podpory ze strany Izraele, je nejistý vliv, který mají na reformu PA a odzbrojení Hamásu.
Francouzi však tvrdí, že tento krok již přinesl ústupky ze strany Abbáse v oblasti deradikalizace a jeho odsuzování útoku ze 7. října jako teroristického činu.
Macron tvrdí, že plán pro budoucnost zahrnuje nasazení mezinárodních sil pod mandátem OSN k zajištění bezpečnosti v Gaze a urychlení a rozšíření výcviku policie, s jasnou kontrolou ze strany Izraele.
Jeho návrhy byly Netanjahuem kategoricky odmítnuty.
Macron nabídl návštěvu Izraele, aby vysvětlil francouzský postoj, ale Netanjahu řekl, že nejprve musí upustit od návrhu na uznání Palestiny. Francouzský prezident proto varoval Netanjahua, že současný útok na město Gaza nedosáhne svého cíle a pouze podkope postavení Izraele.
Varoval, že „nejnovější izraelská operace vede k tolika civilním obětem a obětem, že zcela ničíte image a důvěryhodnost Izraele, a to nejen v regionu, ale i ve veřejném mínění všude“.
Uvedl, že riziko spočívá v tom, že „Hamás se stane důvodem, proč nikdy nesouhlasit s vaším premiérem a ministry, i když se rozhodnou pro šílené věci. Souhlasím na 0 % s izraelskou vládou, když říká, že řešením je rozhodnout o nových osadách na Západním břehu nebo vysídlit obyvatelstvo v Gaze“.
Ve snaze udržet reformní program PA naživu se Francie spolu se Saúdskou Arábií, Norskem a Španělskem snaží zastavit izraelské pokusy o bankrot PA tím, že izraelské ministerstvo financí zadržuje miliardy dolarů, které dluží. Čtveřice se snaží sjednotit země kolem balíčku nouzové pomoci, aby zabránila kolapsu PA. Cílem je během příštích šesti měsíců získat více než 200 milionů dolarů.
