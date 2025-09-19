NATO zachytilo ruské stíhačky při „bezohledném“ narušení estonského vzdušného prostoru
Italské letectvo obklíčilo tři stíhačky MiG-31 nad Finským zálivem uprostřed zvýšeného napětí na východní hranici aliance
NATO zachytilo tři ruské stíhačky MiG-31, které porušily estonský vzdušný prostor nad Baltským mořem během 12minutového vniknutí, a označilo to za důkaz „bezohledného“ chování Moskvy.
Nejvyšší diplomatka EU, Kaja Kallasová, bývalá estonská premiérka, obvinila Moskvu z „extrémně nebezpečné provokace“ a uvedla, že nejnovější ruské porušení východních hranic NATO „dále eskaluje napětí v regionu“.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že Evropa „stojí za Estonskem“ a „bude na každou provokaci reagovat s odhodláním“.
„S eskalací hrozeb bude eskalovat i náš tlak,“ řekla a vyzvala 27 členských států EU, aby rychle schválily 19. balíček sankcí bloku proti Moskvě.
Napětí na východní hranici NATO roste od minulého týdne, kdy ruské drony přeletěly nad polským územím. Mluvčí NATO potvrdil nejnovější incident a uvedl, že „ NATO okamžitě zareagovalo a ruská letadla obklíčilo“, přičemž jej označil za „další příklad bezohledného chování Ruska“. Moskva se k incidentu zatím nevyjádřila.
Estonské ozbrojené síly uvedly, že letouny MiG-31 byly v pátek ráno obklíčeny italskými stíhačkami F-35 dislokovanými v Ämari v Estonsku v rámci mise transatlantické obranné aliance nad Baltským mořem.
Ruské stíhačky vstoupily do estonského vzdušného prostoru poblíž ostrova Vaindloo v Finském zálivu, uvedla estonská armáda. Stíhačky neměly letové plány, vypnuly své transpondéry a nekomunikovaly s řízením letového provozu, uvedla.
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna uvedl: „Rusko již letos čtyřikrát porušilo estonský vzdušný prostor, což je samo o sobě nepřijatelné. Ale dnešní vpád ... je bezprecedentně drzý.
„Na stále rozsáhlejší testování hranic a rostoucí agresivitu Ruska je třeba reagovat rychlým zvýšením politického a ekonomického tlaku.“
Tallinn předvolal ruského chargé d'affaires, aby protestoval proti tomuto porušení.
Lídři EU budou diskutovat o své „kolektivní reakci“ na porušení evropského vzdušného prostoru Ruskem na zasedání v Kodani 1. října, uvedl předseda Evropské rady António Costa. „Dnešní porušení estonského vzdušného prostoru třemi ruskými vojenskými letadly je další nepřijatelnou provokací,“ napsal na X.
Estonský premiér Kristen Michal v pátek večer uvedl, že země požádala NATO o zahájení konzultací podle článku 4 smlouvy o alianci, který stanoví, že členové budou konzultovat vždy, když bude ohroženo území, politická nezávislost nebo bezpečnost kteréhokoli z nich.
V příspěvku na X potvrdil, že tři ruské stíhačky MiG-31 vstoupily do estonského vzdušného prostoru a byly konfrontovány stíhačkami NATO, než byly „donuceny k ústupu“. „Takové porušení je naprosto nepřijatelné,“ řekl Michal.
Mluvčí NATO Allison Hartová uvedla, že Severoatlantická rada se sejde na začátku příštího týdne, aby incident podrobněji projednala.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rovněž odsoudil jednání Ruska jako „pobuřující“ a vyzval spojence, aby proti Moskvě podnikli „razantní kroky“.
K incidentu došlo poté, co v noci z 9. na 10. září vstoupilo do polského vzdušného prostoru více než 20 ruských dronů, což vedlo k tomu, že stíhačky NATO některé z nich sestřelily a západní představitelé prohlásili, že Rusko testuje připravenost a odhodlání aliance.
Porušení polského vzdušného prostoru bylo nejzávažnějším přeshraničním vpádem do členské země NATO od doby, kdy Rusko v roce 2022 zahájilo totální invazi na Ukrajinu, ačkoli i jiné země aliance hlásily podobné incidenty.
Ostrov Vaindloo leží 200 km od estonského hlavního města Tallinnu. Vniknutí ruských letadel do této oblasti je poměrně časté, ale podle odborníků obvykle netrvá tak dlouho jako páteční incident.
„Mohlo by se jednat o test Ruska, jak NATO reaguje na tento typ výzvy, ale také by to mohla být čistě náhoda,“ řekl agentuře Reuters Jakub Godzimirski, výzkumník v oblasti ruské bezpečnostní politiky z Norského institutu mezinárodních vztahů.
„Stále se to však děje v daném kontextu, s ohledem na to, co se stalo před několika dny s vpádem dronu do Polska.“
V pátek ráno šéf britské zahraniční zpravodajské služby MI6 uvedl, že neexistují „absolutně žádné důkazy“ o tom, že by Vladimir Putin chtěl vyjednávat o míru na Ukrajině, a že ruský prezident „nás tahá za nos“.
Putin „se snaží prosadit svou imperiální vůli všemi prostředky, které má k dispozici. Ale nemůže uspět,“ řekl Richard Moore. „Myslel si, že dosáhne snadného vítězství. Ale on i mnoho dalších podcenili Ukrajince.“
