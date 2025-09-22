Spojené státy mohou ohrozit bezpečnost baltských států a NATO
22. 9. 2025
Spojené státy plánují zastavit určitou bezpečnostní pomoc Lotyšsku, Litvě a Estonsku – členským státům NATO, které sousedí s Ruskou federací.
Mluvčí Pentagonu David Baker informoval Evropany, že musí být méně závislí na Spojených státech. Za prezidentství Donalda Trumpa zaměří Washington svou pozornost na obranu vlastní země, nikoli na východní křídlo NATO.
Někteří evropští diplomaté se obávali, že takový krok by mohl povzbudit nelegitimního ruského prezidenta Vladimira Putina, a zdá se, že "měli pravdu", poznamenali novináři a připomněli invazi tří ruských stíhaček MiG-31 do estonského vzdušného prostoru 19. září. Moskva obvinění z toho odmítla, reakce USA byla "zdrženlivá".
Po diplomatické bleskové válce na Ukrajině a v pásmu Gazy se Trump "přesouvá na sedadlo spolujezdce" a snaží se předat otěže válečného uspořádání Evropě.
Zdroj v angličtině: ZDE
