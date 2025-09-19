94 procent osob vyvražděných Izraelem v Gaze od března byli nevinní civilisté
19. 9. 2025
Podle údajů tvoří od letošního března nevinní civilisté 15 z každých 16 osob, tedy 94 procent osob zabitých Izraelem v Gaze
Zpráva nezávislé organizace Acled, která sleduje konflikty, zaznamenává jednu z nejvyšších civilních úmrtností od začátku války
Podle údajů shromážděných nezávislou organizací Acled, která sleduje násilí, bylo přibližně 15 z každých 16 Palestinců zabitých izraelskou armádou od zahájení nové ofenzívy v Gaze v březnu civilisty.
„Od 18. března Izrael tvrdí, že zabil více než 2 100 bojovníků, ale údaje Acled naznačují, že počet je blíže 1 100 a zahrnuje politické osobnosti Hamásu i bojovníky z jiných skupin,“ uvádí se ve zprávě.
Podle statistik zveřejněných OSN bylo od března, kdy Izrael porušil dvouměsíční příměří a zahájil obrovskou vlnu leteckých útoků na zdevastované území, zabito více než 16 000 Palestinců.
Vojenské úřady informovaly izraelská média o čísle 2 100 v polovině srpna a od té doby se vnitřní izraelské odhady mohly zvýšit. Výzkumníci z Acled možná také nezachytili všechny úmrtí bojovníků za šest měsíců, ale jejich celkový počet zahrnuje politické představitele Hamásu.
The Guardian minulý měsíc odhalil, že interní údaje izraelských obranných sil (IDF) naznačují, že mezi vypuknutím války v říjnu 2023 a květnem letošního roku činil počet civilních obětí 83 %.
Zpráva Acled také zjistila, že počet incidentů spojených s demolice budov v Gaze se od obnovení nepřátelských akcí v březnu výrazně zvýšil, a to z 698 v předchozích 15 měsících na 500 v následujících šesti měsících. Mnoho incidentů se týkalo více než jedné budovy, uvedli výzkumníci.
Vysoký izraelský vojenský důstojník minulý týden konstatoval, že existuje „napětí“ mezi ochranou civilistů a „požadavky rychle se vyvíjejících vojenských operací“.
„Vede se velmi odlišná válka od všech předchozích konfliktů, které kdy kdokoli kdekoli na světě vedl,“ uvedli. „Existují přísná pravidla pro nasazení, ale změnila se politika, která byla navržena pro malé války, kde jsme chtěli odradit [nepřátele] ... Nyní bojujeme v Gaze, abychom zajistili, že Hamás nebude vládnout v Gaze.“
IDF v pátek oznámila, že bude v Gaze operovat s „bezprecedentní silou“, a vyzvala obyvatele, aby uprchli na jih, přičemž oznámila uzavření dočasné evakuační trasy otevřené 48 hodin předtím.
Acled uvedl, že izraelské letecké údery od března zabily nejméně 40 velitelů a klíčových členů vojenského křídla Hamásu. Podle zprávy zůstává ve velení pouze jeden vysoký představitel předválečné vojenské rady Hamásu.
„Hamás byl nepochybně oslaben a nemyslí si, že by nyní mohl zastavit nebo porazit Izrael a vytlačit ho z Gazy vojenskou silou,“ uvedl Ameneh Mehvar, vedoucí analytik Acled pro Blízký východ a spoluautor zprávy. V tuto chvíli se Hamás snaží „zachovat to, co z hnutí zbylo“, dodal.
Měsíční počet střetů Hamásu s izraelskými silami od konce příměří prudce poklesl, protože se Hamás více spoléhá na budovy s nastraženými výbušninami a bomby u silnic, aby způsobil ztráty na životech.
Čtyři izraelští vojáci byli tento týden zabiti bombou u silnice v Rafahu, čímž se počet zabitých Izraelců od března zvýšil na 54.
Mehvar uvedl, že ačkoli jsou malé buňky bojovníků rozptýleny po velké části Gazy, Hamás je nyní z velké části omezen na město Gaza a centrální město Deir al-Balah, s určitou přítomností v al-Mawasi, nerozvinuté a přeplněné pobřežní oblasti, kam izraelské síly nařídily odejít stovkám tisíc Palestinců.
„Jedná se o oblasti, kde [izraelské síly] nepůsobí, takže logicky by tam měl být Hamás. Hamás se samozřejmě skrývá mezi civilisty, ale také v oblastech, kde žádní nejsou,“ řekl Mehvar.
Izraelská ofenzíva v Gaze zabila od 7. října 2023 více než 65 000 lidí, většinou civilistů, a zranila více než 160 000. Velká část území byla zničena a téměř 90 % domů bylo poškozeno. Zdravotní služby se zhroutily a odborníci podporovaní OSN minulý měsíc vyhlásili na severu hladomor.
Zpráva Acled uvádí, že neexistují důkazy o tom, že by Hamás systematicky kradl pomoc dodávanou do Gazy OSN, jak tvrdí Izrael, ale že část pomoci distribuované menšími nevládními organizacemi mohla být odkloněna touto organizací, která se v roce 2007 chopila moci v Gaze.
„Izrael vytvořil podmínky chaosu a násilí kolem distribuce pomoci,“ uvádí zpráva. „Zároveň prudce vzrostlo rabování. Vzor rabování neukazuje žádné důkazy o systematickém zapojení Hamásu. Hamás pravděpodobně odklonil pomoc prostřednictvím jiných mechanismů a může v tom pokračovat, dokud si udrží domácí vliv.
