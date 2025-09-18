Netanjahuovo video o Charlie Kirkovi odhaluje cynismus spojenectví mezi Izraelem a MAGA
18. 9. 2025
V dnech po vraždě Charlieho Kirka se Spojené státy zmítají v represích a vzájemném obviňování, přičemž zásahy proti všemu, co je vnímáno jako „levicové“, se každou hodinou stávají děsivějšími a podivnějšími.
Jedna z nejpodivnějších a nejvýraznějších intervencí však přišla z Jeruzaléma.
Ve čtvrtek zveřejnil premiér Benjamin Netanjahu video, ve kterém popřel, že by Izrael měl jakoukoli roli v Kirkově vraždě. Aby podpořil své tvrzení, připomněl Josepha Goebbelse jako varovný příklad lží a trval na tom, že „Charlie Kirk byl talentem, jaký se rodí jednou za sto let, který bránil svobodu, bránil Ameriku, bránil naši společnou židovsko-křesťanskou civilizaci“.
Nebylo to jen groteskní, bylo to odhalující. V tom horečnatém, zpoceném vystoupení Netanjahu odhalil cynismus aliance Izrael-MAGA.
Více než deset let se izraelská pravice váže na americkou. Netanjahu flirtuje s republikány již od dob Tea Party a zničil jakoukoli iluzi zdrženlivosti, když vtrhl do Kongresu, aby zaútočil na dohodu Baracka Obamy s Íránem. V době, kdy se Trump dostal k moci, byla izraelská pravice už plně oddaná MAGA.
Ale členství v MAGA nebylo pro Izrael nikdy bez jedu ani bez nákladů. Od skandování s pochodněmi v Charlottesville po mikiny s nápisem Camp Auschwitz 6. ledna, od Trumpovy večeře s Nickem Fuentesem až po Davida Dukea, který nazval Yaira Netanjahua „bratrem“, americká tvrdá pravice vždy vykazovala antisemitské tendence – což nikdy nebránilo izraelské pravici, aby ji přijala. Právě tento týden se JD Vance lživě postavil proti „Sorosem financovaným“ kritikům Kirka a recykloval stereotyp „židovských dárců“, který sám Kirk použil.
Letos v Berlíně Vance moralizoval Evropany a slíbil, že „pod vedením Donalda Trumpa můžeme nesouhlasit s vašimi názory, ale budeme bojovat za obranu vašeho práva je veřejně vyjadřovat“.
Od Kirkova zavraždění však byl Jimmy Kimmel na neurčito stažen z vysílání, publicistka Karen Attiah byla propuštěna z Washington Post, Vance se zaměřil na časopis The Nation a univerzity propustily pedagogy za „nevhodné“ příspěvky. A to ještě neuplynuly ani dva týdny.
Ironie je brutální. Zdá se, že „veřejné prostranství“ se stalo méně fórem pro debatu a více jevištěm, kde jsou disidenti a kacíři odvlečeni na gilotinu.
Netanjahu to ví. Je mu to jedno, nebo se chce přidat. Čtvrteční video bylo druhým, které natočil o Kirkovi, člověku, o kterém většina Izraelců před minulým týdnem nikdy neslyšela, ale kdy prakticky všichni členové vlády veřejně truchlili za tohoto muže. Od té doby Izraelci, kteří nesledují zprávy posedle, o něm mluví jako o „tom chlapovi, který nás měl rád“. (Pozn. red. Ve skutečnosti Kirk v poslední době začal zastávat kritické postoje vůči Izraeli.)
Vzhledem k tomu, že válka Izraele se vleče, ekonomika se hroutí, EU uvalila na Izrael sankce a globální uznání Palestiny roste, je třeba se zeptat: proč se izraelský premiér tak angažuje v reakcionářském americkém kulturním boji?
Odpověď je ponurá. Izraelská pravice je ochotna podporovat extremismus – dokonce i antisemitský extremismus – a útoky na liberální instituce v USA, pokud to poskytne krytí pro jejich mesiášský projekt v Gaze a mimo ni.
Ve středu ministr financí Bezalel Smotrich označil pásmo Gazy, místo, které Izrael mění v prach, za „realitní bonanzu“ a podrobně popsal jednání s Trumpovou administrativou o sdílení zisků z prodeje tamějších pozemků.
To je kompromis: bezpečnost amerických židů a liberální hodnoty výměnou za fantazii o vymazání Palestinců.
Cynismus je naprostý. Ve svém videu Netanjahu naznačil, že ti, kteří sdílejí konspirační teorii, že za vraždou Kirka stojí Izrael, jsou „financováni Katarem“. Jeho vlastní poradci jsou však vyšetřováni za to, že plnili příkazy Kataru, a to i během války. Spoléhal na katarské peníze, aby podpořil Hamás. A když ho reportér Kan Michael Shemesh tlačil, aby vysvětlil, proč odmítá odsoudit své poradce, kteří přijali katarské peníze za „public relations“, Netanjahu na reportéra zaútočil a posměšně řekl: „Sedněte si, propagandisto.“
Netanjahuovo video mělo za cíl utišit podezření. Místo toho se stalo dalším projevem loajality izraelské pravice, která bude stát za premiérem bez ohledu na to, jak je odtržený od reality – a od nich. Pokud je něco, co video nedokáže, pak je to vyvrátit konspirační teorie o Kirkově smrti.
