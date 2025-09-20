Polsko vyslalo stíhačky poté, co Rusko zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronů a raket
20. 9. 2025
Polsko uvedlo, že vyslalo stíhačky na ochranu svého vzdušného prostoru poté, co Ukrajina oznámila ruský útok s více než 600 drony a raketami
Polsko vyslalo stíhačky poté, co Rusko vystřelilo na Ukrajinu stovky dronů a raket
Polská a spojenecká letadla byla nasazena v sobotu brzy ráno, aby zajistila bezpečnost polského vzdušného prostoru poté, co Rusko zahájilo letecké údery zaměřené na západní Ukrajinu poblíž hranic s Polskem, uvedly ozbrojené síly členské země NATO.
„Polská a spojenecká letadla operují v našem vzdušném prostoru, zatímco pozemní protivzdušná obrana a radarové průzkumné systémy byly uvedeny do nejvyšší pohotovosti,“ uvedlo operační velení v příspěvku na X.
Ve 04:40 byla téměř celá Ukrajina v pohotovosti po varování ukrajinského letectva před ruskými raketovými a dronovými útoky.
Krátce po 06:00 polské a spojenecké letectvo ukončilo operaci, protože Rusko zastavilo letecké útoky na Ukrajinu, uvedlo polské velení a dodalo, že se jednalo o „preventivní opatření zaměřené na zajištění vzdušného prostoru v oblastech sousedících s ohroženou oblastí“.
K tomuto kroku došlo poté, co Rusko vystřelilo na Ukrajinu 40 raket a asi 580 dronů v rámci „masivního útoku“, při kterém zahynuli tři lidé a desítky dalších byly zraněny, uvedl v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy.
„Každý takový útok není vojenskou nutností, ale záměrnou strategií Ruska, která má za cíl terorizovat civilisty a zničit naši infrastrukturu,“ uvedl Zelenskyj na sociálních sítích a vyzval spojence Kyjeva, aby poskytli více systémů protivzdušné obrany a uvalili na Moskvu další sankce.
„Nepřítel útočí pomocí útočných dronů a raket. Mírová osídlení v regionu jsou pod útokem,“ uvedl Mykola Kalashnyk, vedoucí regionální vojenské správy v Kyjevě.
Starosta Mykolajivu uvedl, že Rusko také zasáhlo toto město na jihu Ukrajiny drony a raketami, ale že „nebyly hlášeny žádné oběti“.
Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil v sobotu prohlásil, že Rusko od začátku své plnohodnotné invaze 24. února 2022 ztratilo více než 1 milion vojáků.
Zpráva zveřejněná na Facebooku uvádí, že Rusko ztratilo asi 1 100 600 vojáků, 11 192 tanků a 23 280 obrněných bojových vozidel.
Seznam zahrnuje také 32 927 dělostřeleckých systémů, 1 492 raketometů a 61 045 dronů.
Odcházející šéf britské rozvědky MI6 vydal ostrou kritiku ruské invaze na Ukrajinu a uvedl, že Vladimir Putin „si ukousl příliš velké sousto“.
Richard Moore, známý v MI6 jako C, ve svém projevu v Istanbulu uvedl, že ačkoli je nepravděpodobné, že by Rusko zvítězilo na bojišti, jeho agentura se snaží najímat špiony v Rusku i po celém světě, aby mohla bojovat proti Putinovi
„Putin se snažil přesvědčit svět, že ruské vítězství je nevyhnutelné, ale lže. Lže světu. Lže svému lidu. Možná lže i sám sobě,“ řekl Moore. „Ale neměli bychom mu věřit. Ani mu přisuzovat sílu, kterou nemá.“
Jakékoli ruské vítězství na bojišti bylo podle Moora jen postupné a spojené s obrovskými náklady, protože Putinova armáda zdaleka nedosáhla svého původního cíle, kterým bylo rychlé dobytí celé Ukrajiny.
Rostoucí náklady nyní zahrnují více než milion obětí – čtvrtinu z nich tvořili „špatně vycvičení vojáci z nejchudších regionů Ruska“, kteří byli „hozeni do mlýnku na maso“, uvedl.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy v sobotu v komentáři zveřejněném agenturou Agence France-Presse (AFP) uvedl, že se příští týden setká se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v rámci zasedání Valného shromáždění OSN.
Zelenskyj uvedl, že se setká „s prezidentem Spojených států“ a dodal, že během rozhovorů s Trumpem bude diskutovat o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a sankcích vůči Rusku.
Sergij Lysak, šéf ukrajinské vojenské správy v Dněpropetrovské oblasti, uvedl, že při posledních ruských útocích zahynul jeden člověk a 26 bylo zraněno, z toho jeden muž je v kritickém stavu, informuje agentura Agence France-Presse (AFP).
Vyacheslav Chaus z regionální správy v Černihivu na severu Ukrajiny uvedl, že při útoku dronů zahynul 62letý muž.
V Chmelnycké oblasti bylo poškozeno asi 20 obytných budov, uvedl místní úředník Sergiy Tyurin na Telegramu a dodal, že „při hašení požáru v jednom z domů“ bylo nalezeno jedno tělo.
Tyto zprávy přicházejí v souvislosti s útokem, při kterém Rusko vystřelilo na Ukrajinu 40 raket a asi 580 dronů v rámci „masivního útoku“ – jednoho z největších v posledních týdnech –, při kterém zahynuli tři lidé a desítky dalších byly zraněny, uvedl v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Během nočních útoků „raketa s kazetovou municí přímo zasáhla bytový dům“ ve východním městě Dněpropetrovsk, uvedl Zelenskyj na sociálních sítích.
Dodal:
Celou noc byla Ukrajina terčem masivního útoku Ruska. Nepřítel vypustil 40 raket – křižujících a balistických – a asi 580 dronů různých typů.
V Kyjevské oblasti místní úřady uvedly, že došlo k útokům v oblastech Bucha, Boryspil a Obukhiv. Poškozeny byly domy a automobily. V západní oblasti Lvova guvernér provincie Maksym Kozytskyi uvedl, že podle agentury Associated Press byly sestřeleny dvě řízené střely.
Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor nad Finským zálivem, uvedlo Estonsko, což vyvolalo stížnosti EU a NATO na nebezpečnou novou provokaci. Italské stíhačky F-35 přidružené k misi NATO na podporu protivzdušné obrany v pobaltských státech byly vyslány, aby ruské stíhačky zachytily a varovaly je, uvedli estonští a italští představitelé, přičemž šéf aliance Mark Rutte ocenil „rychlou a rozhodnou reakci“.
Ruské ministerstvo obrany v pátek popřelo, že by tři jeho stíhačky MiG-31 nelegálně vstoupily do estonského vzdušného prostoru. Ministerstvo uvedlo, že stíhačky letěly „plánovaným letem... v přísném souladu s mezinárodními předpisy pro vzdušný prostor a neporušily hranice jiných států, jak potvrdilo objektivní monitorování“.
Zelenskyj v pátek tento krok odsoudil, označil 12minutový vpád za „pobuřující“ a obvinil Moskvu, že tři a půl roku po své rozsáhlé invazi na Ukrajinu záměrně rozšiřuje své „destabilizační aktivity“. „Nejde o náhody. Jedná se o systematickou ruskou kampaň namířenou proti Evropě, proti NATO, proti Západu. A vyžaduje to systémovou reakci,“ napsal Zelenskyj na X.
Prezident Donald Trump v pátek uvedl, že bude brzy informován o zprávách, že Rusko porušilo estonský vzdušný prostor, a dal jasně najevo, že s touto situací není spokojen. „Nelíbí se mi to. Nelíbí se mi, když se to stane. Mohlo by to znamenat velké potíže,“ řekl Trump novinářům.
V sobotu brzy ráno vypukl jeden nebo více velkých požárů v ruské ropné rafinerii v Saratově, která byla těžce zasažena ukrajinskými drony, které zaútočily na cíl hluboko na ruském území již podruhé za týden. Videa prověřená a zveřejněná online analytiky ukázala přilétající bezpilotní letouny, po nichž následovaly velké exploze a plameny stoupající z místa, zatímco houkaly sirény. Tato velká rafinérie se nachází téměř 600 km východně od frontové linie na Ukrajině. Ruský guvernér této oblasti Roman Busargin potvrdil útok bezpilotních letounů.
EU v pátek navrhla v rámci svého 19. balíku sankcí namířených proti Moskvě posunout o rok, na leden 2027, úplný zákaz dovozu ruského zemního plynu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že „je čas uzavřít kohoutek“ příjmů z fosilních paliv pro Kreml. Zelenskyj tato opatření uvítal a uvedl, že budou mít významný dopad na ruskou ekonomiku.
Ukrajinské jednotky v pátek pokračovaly v protiútoku na frontě kolem dvou východních měst a Zelenskyj uvedl, že ruské síly utrpěly těžké ztráty. Protiofenzíva narušila ruské plány na dosažení jejich dlouhodobého cíle, kterým je obsazení logistického centra Pokrovsk, uvedl ukrajinský prezident. Rusko uvedlo, že jeho síly obsadily dvě nové vesnice – Muravku u Pokrovsku a Novoivanivku dále v oblasti Záporoží –, ale jeho ministerstvo obrany se nijak nezmínilo o ukrajinské ofenzivě poblíž měst Pokrovsk a Dobropillia.
Generální štáb ukrajinské armády zařadil Muravku mezi osady, kde jeho síly zastavily 87 útoků poblíž Pokrovska. Zelenskyj také uvedl, že ukrajinské síly drží své pozice kolem Kupianska – oblasti na severovýchodě ukrajinské Charkovské oblasti, která je již měsíce terčem ruských útoků.
Zelenskyj v pátek uvedl, že Kyjev plánuje zahájit vývoz určitých typů zbraní, jako jsou námořní drony, aby financoval domácí vojenskou výrobu. „Již máme určité typy zbraní v mnohem větším množství, než dnes na Ukrajině skutečně potřebujeme,“ řekl Zelenskyj ve svém denním projevu.
