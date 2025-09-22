Slazené nápoje mohou u pokročilého kolorektálního karcinomu zvyšovat riziko metastáz
22. 9. 2025
Výzkumný tým vedený Jihye Yun, Ph.D., odbornou asistentkou genetiky, studoval, jak mohou slazené nápoje ovlivnit pozdní stádium kolorektálního karcinomu. Pomocí laboratorních modelů rakoviny porovnali účinky směsi glukózy a fruktózy, která se nachází ve většině sladkých nápojů, s účinky samotné glukózy nebo fruktózy. Pouze směs cukru učinila rakovinné buňky mobilnějšími, což vedlo k rychlejšímu šíření do jater – nejčastějšího místa metastáz kolorektálního karcinomu.
Směs cukru aktivovala enzym zvaný sorbitol dehydrogenáza (SORD), který zvyšuje metabolismus glukózy a spouští cholesterolovou dráhu, což v konečném důsledku vede k metastázám. Jedná se o stejnou cestu, na kterou se zaměřují statiny, běžné léky na srdce, které inhibují produkci cholesterolu. Blokování SORD zpomalilo metastázy, a to i s přítomnou směsí cukru. Tato zjištění naznačují, že zacílení na SORD by také mohlo nabídnout příležitost k blokování metastáz.
Cukr je již dlouho nepřímo spojován se zvýšením rizika rakoviny v důsledku obezity. Předchozí studie laboratoře Yunové však tento názor zpochybnila a ukázala, že i mírný příjem sladkých nápojů přímo podporuje růst nádorů u raného stadia kolorektálního karcinomu, nezávisle na obezitě. Současná studie byla provedena s cílem zjistit, jak mohou slazené nápoje ovlivnit pozdější stádium onemocnění.
I když tato studie vyžaduje další klinické zkoumání, výsledky naznačují, že snížení spotřeby sladkých nápojů a zacílení na enzym SORD může nabídnout příležitosti ke snížení metastáz kolorektálního karcinomu. K potvrzení těchto výsledků mimo předklinické modely jsou zaručeny další studie.
Aby bylo možné uspokojit nutriční potřeby, mnoha pacientům s rakovinou se doporučuje užívat doplňky výživy a koncentrované džusy, které mají vysoký obsah glukózy a fruktózy.
