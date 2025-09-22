Slazené nápoje mohou u pokročilého kolorektálního karcinomu zvyšovat riziko metastáz

22. 9. 2025

Nová studie vědců z University of Texas MD Anderson Cancer Center ukazuje, že směs glukózy a fruktózy nalezená ve sladkých nápojích přímo podporuje metastázy v preklinických modelech pokročilého kolorektálního karcinomu. Studie byla publikována v časopise Nature Metabolism.

Výzkumný tým vedený Jihye Yun, Ph.D., odbornou asistentkou genetiky, studoval, jak mohou slazené nápoje ovlivnit pozdní stádium kolorektálního karcinomu. Pomocí laboratorních modelů rakoviny porovnali účinky směsi glukózy a fruktózy, která se nachází ve většině sladkých nápojů, s účinky samotné glukózy nebo fruktózy. Pouze směs cukru učinila rakovinné buňky mobilnějšími, což vedlo k rychlejšímu šíření do jater – nejčastějšího místa metastáz kolorektálního karcinomu.

Směs cukru aktivovala enzym zvaný sorbitol dehydrogenáza (SORD), který zvyšuje metabolismus glukózy a spouští cholesterolovou dráhu, což v konečném důsledku vede k metastázám. Jedná se o stejnou cestu, na kterou se zaměřují statiny, běžné léky na srdce, které inhibují produkci cholesterolu. Blokování SORD zpomalilo metastázy, a to i s přítomnou směsí cukru. Tato zjištění naznačují, že zacílení na SORD by také mohlo nabídnout příležitost k blokování metastáz.

Cukr je již dlouho nepřímo spojován se zvýšením rizika rakoviny v důsledku obezity. Předchozí studie laboratoře Yunové však tento názor zpochybnila a ukázala, že i mírný příjem sladkých nápojů přímo podporuje růst nádorů u raného stadia kolorektálního karcinomu, nezávisle na obezitě. Současná studie byla provedena s cílem zjistit, jak mohou slazené nápoje ovlivnit pozdější stádium onemocnění.

I když tato studie vyžaduje další klinické zkoumání, výsledky naznačují, že snížení spotřeby sladkých nápojů a zacílení na enzym SORD může nabídnout příležitosti ke snížení metastáz kolorektálního karcinomu. K potvrzení těchto výsledků mimo předklinické modely jsou zaručeny další studie.

Aby bylo možné uspokojit nutriční potřeby, mnoha pacientům s rakovinou se doporučuje užívat doplňky výživy a koncentrované džusy, které mají vysoký obsah glukózy a fruktózy.

