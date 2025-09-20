45 slov a výrazů, které by demokraté (a tedy levice) podle stratégů neměli používat
20. 9. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 7 minut
Demokraté podle memoranda, které získal server Politico.com, odcizují voliče „mučivým jazykem“ a měli by přestat používat 45 výrazů, například „patriarchát“ nebo „privilegium“. Dokument kritizuje, že strana, která utrácí miliardy za hledání dokonalých slov, stále používá výrazy, jež běžným lidem znějí cize. Dobré úmysly tak paradoxně působí elitářsky a rozdělují. „Abychom potěšili hrstku lidí, odcizili jsme si většinu,“ stojí v textu.
Memo zveřejnila středolevicová organizace Third Way, jejíž viceprezident Matt Bennett řekl, že cílem je, aby demokraté „mluvili jako normální lidé, ne jako by vedli univerzitní seminář“. Podle autorů právě jazyk signalizuje voličům, že strana ztrácí kontakt s každodenní realitou.
Nevhodné výrazy spadají do šesti kategorií:
Terapeutický jazyk: privilegium, dialog, mikroagrese, body shaming.
Seminární hantýrka: kritická teorie, systémy útlaku, Overtonovo okno, kulturní apropriace, „existenciální hrozba“.
Organizační žargon: zainteresované strany, překážky účasti, potravinová nejistota, „person who immigrated“.
Genderová a orientační terminologie: rodící osoba, cisgender, deadnaming, LGBTQIA+.
Proměnlivý jazyk rasových konstruktů: Latinx, BIPOC, intersekcionalita, minoritizované komunity.
Eufemismy pro zločin: justice-involved, nedobrovolné uvěznění.
Think-tank připomíná, že demokraté, kdysi zakořenění v prostém jazyce dělnické třídy, se odklonili k morálnímu slovníku, který je doma na univerzitách, ale mimo ně působí odtažitě. Termíny jako cisgender či systems of oppression měly původně pojmenovat nespravedlnost, postupně se však změnily v signály příslušnosti – kdo je umí správně, patří dovnitř.
Tato jazyková uzavřenost naráží na americkou populistickou náladu. Mnozí voliči se cítí kulturně ztracení a ekonomicky nejistí a vnímají elity jako pohrdající jejich hodnotami. Univerzitní rétorika tak nechtěně potvrzuje dojem, že politika patří lidem, kteří se na ostatní dívají shora. Postavy jako Donald Trump naopak mluví drsně, ale srozumitelně.
Politická korektnost začínala snahou vyhnout se urážkám, postupně se ale změnila v soutěž o morální nadřazenost. Nejvzdělanější část levice vytvořila slovník tak komplikovaný, že mu často nerozumějí ani její příznivci. Abstraktní kategorie typu BIPOC či minoritized communities znějí neosobně i těm, kterých se mají týkat.
Jazyk přitom není jen nástroj, ale DNA politické kultury. Politika má lidi zvát dovnitř, ne je odhánět. Každé „the unhoused“ místo prostého homeless nebo „person who immigrated“ místo immigrant se stává snadným terčem populistů, kteří tvrdí, že elity řeší terminologii místo každodenních starostí.
Veteráni jako James Carville proto vyzývají k návratu k jednoduché, elegantní řeči. Neznamená to vzdát se spravedlnosti, ale uznat, že srozumitelnost je formou úcty. Říci poor místo economically insecure není ponižující, ale bližší skutečnosti.
Výzva je hlubší než samotná slovní zásoba: jde o obnovu americké tradice morálního vyprávění – konkrétního, sdíleného a obrazného jazyka. Franklin Roosevelt mluvil o svobodě od strachu, Martin Luther King Jr. o snu. Nepotřebovali poznámky pod čarou ani zkratky s deseti písmeny, aby vyjádřili radikální myšlenky.
Pokud demokraté tuto tradici oživí, mohou nejen vyhrávat volby, ale i zmírnit rozdělení země. Budoucnost strany – a možná i americké demokracie – závisí na tom, zda zvolí inkluzivní srozumitelnost před elitní čistotou.
Seznam výrazů
(pořadí dle původního mema)
Privilege – „privilegium“, výhoda nebo výsada, kterou má někdo díky rase, pohlaví či třídě.
Dialoguing – „vést dialog“, často používáno jako odborné slovo pro prostý rozhovor o citlivých tématech.
Othering – označování či chápání určité skupiny jako „jiné“ a tím méněcenné.
Microaggression – drobná, často nevědomá poznámka či čin, který může působit diskriminačně.
Body shaming – zesměšňování nebo kritika něčího těla.
Critical theory – „kritická teorie“, filozofický přístup k analýze společnosti a moci, původně z frankfurtské školy.
Systems of oppression – „systémy útlaku“, struktury společnosti, které udržují nerovnost (např. rasismus, sexismus).
Overton window – pojem z politologie pro „okno možností“ veřejně přijatelných názorů.
Cultural appropriation – „kulturní přivlastňování“, používání prvků jiné kultury bez respektu k jejímu významu.
Existential threat – „existenciální hrozba“, nebezpečí ohrožující samotnou existenci (klima, demokracie apod.).
Stakeholders – „zainteresované strany“, lidé či skupiny ovlivněné rozhodnutím (používáno i v politice).
The unhoused – „lidé bez domova“, eufemismus pro bezdomovce.
Barriers to participation – „bariéry účasti“, překážky, které brání lidem zapojit se (např. do voleb, vzdělání).
Food insecurity – „potravinová nejistota“, nedostatek přístupu k dostatečnému množství jídla.
Person who immigrated – „osoba, která imigrovala“, opis pro „imigrant“.
Birthing person – „osoba rodící dítě“, neutrální alternativa k „matce“.
Heteronormative – „heteronormativní“, předpokládající heterosexualitu jako standard.
Cisgender – „cisgender“, člověk, jehož pohlavní identita odpovídá pohlaví při narození.
Deadnaming – používání původního jména trans osoby proti její vůli.
LGBTQIA+ – zkratka pro lesby, gaye, bisexuály, transgender, queer/otázky, intersex, asexuály a další identity.
Latinx – genderově neutrální označení pro lidi latinskoamerického původu (místo Latino/Latina).
BIPOC – „Black, Indigenous and People of Color“, černoši, původní obyvatelé a další nebílí lidé.
Allyship – „spojenectví“, aktivní podpora znevýhodněných skupin lidmi z většinové společnosti.
Intersectionality – „průsečíkovost“, teorie, že různé formy diskriminace se překrývají (např. rasa a pohlaví).
Minoritized communities – „zmenšované menšiny“, skupiny, které jsou společensky marginalizovány.
Justice-involved – „zapojený do justice“, eufemismus pro člověka, který byl souzen či vězněn.
Incarcerated people – „uvěznění lidé“, místo slova vězni.
Involuntary confinement – „nedobrovolné zadržení“, např. nucená hospitalizace.
Patriarchy – „patriarchát“, systém společenské nadvlády mužů.
Structural racism – „strukturální rasismus“, nerovnosti zabudované do institucí a zákonů.
Defund the police – „odebrat finance policii“, návrh přesunout prostředky z policie na sociální služby.
Settler colonialism – „osadnický kolonialismus“, kolonizace spojená s trvalým osídlením a vytlačením původních obyvatel.
Performative allyship – „okázalé spojenectví“, deklarovaná podpora menšin jen na efekt.
Equity lens – „optika rovnosti“, posuzování politik či rozhodnutí z hlediska spravedlivého dopadu.
Safe space – „bezpečný prostor“, prostředí, kde lidé mohou mluvit bez obav z diskriminace.
Trigger warning – „upozornění na spouštěč“, varování před obsahem, který může vyvolat trauma.
Gender-expansive – „genderově rozšiřující“, popis identity mimo tradiční kategorie muž/žena.
Two-spirit – pojem původních obyvatel Severní Ameriky pro osoby spojující mužské a ženské role.
Restorative justice – „obnovující spravedlnost“, přístup k trestům zaměřený na nápravu škod a smíření.
Reimagining public safety – „nové pojetí veřejné bezpečnosti“, snaha nahradit tradiční policii širšími službami.
Epistemic injustice – „epistemická nespravedlnost“, znevážení něčího poznání či zkušenosti kvůli jeho postavení.
Climate justice – „klimatická spravedlnost“, propojení ochrany klimatu a sociální rovnosti.
Lived experience – „prožitá zkušenost“, osobní životní realita jako zdroj poznání.
Decolonize – „dekolonizovat“, odstraňovat dědictví kolonialismu z institucí, vzdělání a kultury.
Diversity training – „školení o diverzitě“, programy na pracovištích pro podporu začlenění menšin.
Whiteness – „bělošství“, sociální konstrukt výsad spojených s bílou identitou.
